Angelina Jolie công khai hẹn hò ăn tối với nam ca sĩ kém 15 tuổi?

Mới đây, thợ săn ảnh lại bắt gặp nữ diễn viên Angelina Jolie (46 tuổi) đi ăn tối với nam ca sĩ The Weeknd (31 tuổi). Tin đồn hai người đang hẹn hò lại tiếp tục dấy lên.

Angelina Jolie và The Weeknd đã có hai tiếng rưỡi cùng dùng bữa tối tại một khu vực kín đáo nằm bên trong một nhà hàng ẩm thực Ý sang trọng ở Los Angeles, Mỹ.

Hai người không đến nhà hàng cùng nhau nhưng họ cùng ra về bên cạnh nhau và không hề né tránh ống kính thợ săn ảnh. Jolie bước lên xe của The Weeknd và hai người trở về căn biệt thự trị giá 70 triệu USD của nam ca sĩ trẻ.

Bữa tối cuối tuần vừa qua là lần thứ 2 thợ săn ảnh bắt gặp Jolie và The Weeknd hẹn gặp tại một nhà hàng. Trước đó, hồi cuối tháng 6, họ đã cùng dùng bữa tối tại chính nhà hàng này và khiến truyền thông - công chúng rất bất ngờ.

Sau đó, vào đầu tháng 7, hai người cùng tham dự một buổi biểu diễn âm nhạc tổ chức với quy mô nhỏ tại Los Angeles, Mỹ.

Tình bạn giữa hai người chưa từng được biết tới trước đây, dù vậy, trong một ca khúc của mình, The Weeknd từng đề cập tới đôi môi của Angelina như một biểu tượng của gợi cảm (ca khúc "Party Monster"). Trong ca khúc này anh cũng khen ngợi vẻ đẹp vòng 3 của Selena Gomez. Sau khi ca khúc ra mắt một thời gian, The Weeknd và Selena đã có một giai đoạn gắn bó.

Trước đây, nữ ca sĩ Selena Gomez cũng đã từng có lần thu hút sự tò mò của truyền thông - công chúng khi ngồi trò chuyện riêng thân thiết với nam diễn viên Brad Pitt hồi năm 2016, khi ấy, Angelina và Brad Pitt vẫn còn đang trong hôn nhân.

Kỳ thực, cuộc hôn nhân giữa hai người lúc ấy đã ở vào chặng cuối và họ sắp chính thức tuyên bố chia tay. Trong cuộc gặp với Selena khi ấy, Brad Pitt được cho là đã có chút tán tỉnh vui vẻ, bông đùa. Cuộc gặp này đã từng thu hút nhiều sự quan tâm bình luận của các trang tin giải trí.

Về phần nam ca sĩ The Weeknd, mối quan hệ tình cảm gần đây nhất của anh là với người mẫu Bella Hadid. Họ đã chính thức chia tay hồi năm 2019 sau nhiều đợt hẹn hò rồi chia tay kể từ năm 2015.

Hiện tại, Angelina Jolie vẫn chưa thực sự bước ra khỏi việc ly hôn với Brad Pitt bởi giữa họ vẫn chưa thể đạt tới sự thống nhất trong việc phân chia quyền nuôi con. Các chuyên gia về luật đánh giá rằng cả Angelina và Brad Pitt đều đã chi không ít cho các luật sư của họ kể từ khi việc ly hôn bắt đầu diễn ra, ước tính con số này đã lên tới hơn 1 triệu USD.

Lịch sử tình trường của nữ diễn viên Angelina Jolie

Angelina Jolie được biết tới là nữ diễn viên, nhà làm phim, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng ở Hollywood. Cô đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá trong lĩnh vực diễn xuất, trong đó có một giải Oscar và 3 giải Quả Cầu Vàng. Angelina đã nhiều lần đứng đầu danh sách những nữ diễn viên được trả thù lao cao nhất ở Hollywood.

Là người của công chúng, Angelina được đánh giá là một trong những nhân vật quyền lực và có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong nền công nghiệp giải trí Mỹ. Cô cũng từng được nhiều tờ tạp chí bình chọn là người phụ nữ đẹp nhất thế giới.

Đời sống riêng tư, các mối quan hệ, các cuộc hôn nhân, tình trạng sức khỏe của Angelina Jolie... đã luôn là đề tài quan tâm của công chúng. Cô từng đi qua 3 cuộc hôn nhân với các nam diễn viên Jonny Lee Miller, Billy Bob Thornton và Brad Pitt. Cô có 6 người con với chồng cũ - tài tử Brad Pitt, trong đó có 3 người con được nhận nuôi từ các quốc gia khác.

Cuộc hôn nhân đầu của Angelina là với bạn diễn Jonny Lee Miller, hai người đóng chung trong phim "Hackers" (1995). Cuộc hôn nhân kết thúc nhẹ nhàng hồi năm 1999 sau gần 3 năm gắn bó trong hôn nhân.

Cuộc hôn nhân thứ 2 của Angelina là với nam diễn viên Billy Bob Thornton, người bạn diễn của cô trong "Pushing Tin" (1999). Khi bước vào mối quan hệ với Jolie, Thornton vốn đang đính hôn với nữ diễn viên Laura Dern. Angelina Jolie và Billy Bob Thornton ly hôn vào năm 2003 sau 2 năm gắn bó trong hôn nhân.

Angelina Jolie gặp tài tử Brad Pitt trên phim trường "Mr. & Mrs. Smith" (2005). Họ "cảm nắng" trên phim trường dù Brad Pitt khi ấy đang trong cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Jennifer Aniston. Họ gắn bó 12 năm rồi quyết định chính thức tổ chức hôn lễ vào năm 2014. Họ sống trong hôn nhân chính thức được 2 năm thì chia tay rồi bước vào cuộc chiến pháp lý kéo dài vì tranh chấp quyền nuôi con.

Angelina Jolie bên 6 người con.

Angelina Jolie từng được biết tới ở Hollywood là một cá tính nổi loạn. Trong những năm tháng tuổi trẻ của mình, Angelina Jolie được cho là đã đi qua nhiều cuộc tình chóng vánh với cả người khác giới và người đồng giới.

Những cái tên từng được đề cập tới trong lịch sử tình trường của Angelina Jolie có Anton Schneider, Jenny Shimizu, Timothy Hutton, Misty Cooper, Colin Farrell, Val Kilmer, Taye Diggs, và Wyclef Jean.

Sốc: Angelina Jolie lại đi ăn tối với nam ca sĩ kém 15 tuổi

Lịch sử tình trường của nam ca sĩ The Weeknd

The Weeknd có tên thật là Abel Makkonen Tesfaye. The Weeknd được đánh giá là một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong nhạc pop đương đại. Anh cũng nằm trong số những ca sĩ ăn khách nhất thế giới hiện nay với hơn 75 triệu đĩa hát đã được bán ra.

The Weeknd đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá trong lĩnh vực âm nhạc. Năm 2020, The Weeknd nằm trong danh sách những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới do tạp chí Time (Mỹ) đưa ra. The Weeknd chưa từng đi qua hôn nhân, anh từng trải qua hai cuộc tình thu hút sự quan tâm lớn.

Cuộc tình thu hút sự quan tâm đầu tiên của nam ca sĩ 31 tuổi là với người mẫu Bella Hadid, bắt đầu từ tháng 4/2015. Họ chia tay hồi tháng 11/2016 rồi có những giai đoạn quay lại với nhau, dù vậy, tới tháng 8/2019, họ chính thức chia tay lần nữa.

Cuộc tình đình đám thứ 2 của The Weeknd là với nữ ca sĩ Selena Gomez, họ từng ở bên nhau trong vòng 10 tháng, từ tháng 1/2017 tới tháng 10/2017.

Bích Ngọc

Theo Daily Mail/Hollywood Life