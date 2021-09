Tài tử Brad Pitt lại gây sốt với phong cách đẹp trai cổ điển

Dân trí Tài tử Brad Pitt xuất hiện trên phim trường "Babylon" với phong cách cổ điển. Tạo hình của nam tài tử trong phim mới gây ấn tượng.

Những hình ảnh mới nhất của tài tử Brad Pitt trên phim trường "Babylon" tiếp tục thu hút sự chú ý. Phong cách của nam tài tử trong phim mới hướng đến vẻ cổ điển.

Tài tử 57 tuổi hiện tại đang tham gia vào dự án phim "Babylon". Đây là một dự án khá bí ẩn, bởi các thông tin về phim hiện vẫn còn rất ít ỏi. Chỉ biết phim lấy bối cảnh Hollywood thập niên 1920, khi kinh đô điện ảnh đang chuyển từ thời kỳ "phim câm" sang "phim nói".

Tờ tin tức điện ảnh Hollywood Reporter cho biết rằng Brad Pitt sẽ vào vai một ngôi sao phim câm bị thất thế khi Hollywood chuyển sang phim nói. Chuyện phim "Babylon" sẽ xoay quanh những thăng trầm trong công việc và cuộc sống của một số diễn viên Hollywood hồi đầu thế kỷ 20, khi nơi đây trải qua những biến động mạnh mẽ của sự chuyển đổi.

Brad Pitt đã không xuất hiện trên màn ảnh rộng kể từ sau hai bộ phim ra mắt hồi năm 2019 là "Once Upon a Time in Hollywood" và "Ad Astra". Trong năm 2022, khán giả sẽ có dịp gặp lại Brad Pitt trong nhiều dự án phim như "Babylon", "Bullet Train", "Lost City of D".

Trong sự nghiệp trải dài hơn 3 thập kỷ, tài tử Brad Pitt đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có 7 đề cử tại giải Oscar ở các hạng mục diễn xuất và sản xuất phim.

Nam diễn viên từng giành về tượng vàng Oscar cho Nam phụ xuất sắc với vai diễn trong "Once Upon a Time in Hollywood" (2019) và tượng vàng dành cho nhà sản xuất phim khi "12 Years a Slave" (2013) đoạt giải Oscar cho Phim hay nhất.

Brad Pitt bắt đầu thu hút sự chú ý kể từ vai diễn trong "Thelma & Louise" (1991). Tài tử bắt đầu đảm nhận vai diễn chính trong các phim kinh phí lớn kể từ "A River Runs Through It" (1992), "Legends of the Fall" (1994) và "Interview with the Vampire" (1994).

Những phim thành công về mặt doanh thu trong sự nghiệp của nam diễn viên có thể kể tới "Ocean's Eleven" (2001), "Troy" (2004), "Mr. & Mrs. Smith" (2005), "World War Z" (2013), và "Once Upon a Time in Hollywood" (2019).

Brad Pitt luôn được đánh giá là một trong những nhân vật quyền lực và có tầm ảnh hưởng nhất trong nền công nghiệp giải trí Mỹ. Trong nhiều năm, nam diễn viên cũng được xem là người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới theo đánh giá của nhiều tờ tin tức và tạp chí. Cuộc sống cá nhân của anh cũng luôn là đề tài quan tâm của truyền thông - công chúng.

Trong cuộc đời mình, Brad Pitt từng đi qua hai cuộc hôn nhân với hai nữ diễn viên nổi tiếng là Jennifer Aniston và Angelina Jolie. Brad Pitt có 6 người con với nữ diễn viên Angelina Jolie, trong đó có 3 người con nuôi.

