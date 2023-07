Blackpink sẽ hát hơn 13 bài, còn có màn solo của 4 thành viên

Chiều 20/7, đơn vị IME Vietnam đưa thông báo xác nhận 2 đêm nhạc Blackpink tại Hà Nội sẽ được diễn ra với quy mô tương tự như các buổi biểu diễn khác trên toàn cầu. Đồng thời khẳng định danh mục 13 bài hát được lan truyền trên mạng là không chính xác.

Phía Ban Tổ chức nhắn gửi: "Người hâm mộ hoàn toàn có thể yên tâm về việc số lượng màn trình diễn trong mỗi đêm cũng như chất lượng âm nhạc sẽ thỏa mãn và đáp ứng kỳ vọng người hâm mộ".

Đáng chú ý, ngoài các phần biểu diễn nhóm thì phía IME còn tiết lộ có những màn trình diễn solo của từng thành viên. Đây được xem là một chủ đề hấp dẫn đối với khán giả Việt bởi 4 cô gái nhà YG Entertainment đang có những sản phẩm riêng mang đậm dấu ấn cá nhân.

Cụ thể, Jisoo tựa như một bông hoa rực rỡ trong ca khúc solo mới phát hành "Flower", Jennie Kim quyến rũ không thể rời mắt với "You & Me", Rosé Park tỏa sáng với "Gone & On the ground" và Lisa với 2 ca khúc đậm chất hiphop "LALISA" và "Money".

Hình ảnh Jisoo trong ca khúc "Flower" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tại thị trường châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, Blackpink có sức ảnh hưởng nhất định. Tuy nhiên, lượng fan only (người hâm mộ riêng của từng thành viên) đa phần khá lớn. Vì vậy, việc xuất hiện những màn trình diễn solo tại chương trình được khiến khán giả vô cùng thích thú, mong chờ.

Được biết, tại các điểm diễn khác, từng thành viên Blackpink đều có sân khấu solo riêng. Điều này cũng diễn ra tại Lễ hội âm nhạc Coachella (Mỹ) - sự kiện đình đám mang tầm cỡ quốc tế.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng 4 thành viên của Blackpink không có sân khấu solo tại Việt Nam khiến công chúng khá thất vọng.

Nhóm Blackpink (Ảnh: Facebook nhân vật).

Về đêm nhạc sắp tới, Ban Tổ chức cũng cho biết đã tập hợp một đội ngũ với ê-kíp các chuyên gia quốc tế đến từ Hàn Quốc, Mỹ, Canada, Singapore và Thái Lan để cùng với những chuyên gia Việt Nam, đảm bảo làm chủ một khối lượng thiết bị khổng lồ với 80% được nhập từ nước ngoài nhằm đảm bảo chất lượng cao nhất.