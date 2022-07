Bị vu "ngoại tình với vợ bạn", Elon Musk hé lộ bí mật đời tư

Elon Musk bất ngờ bị vướng vào tin đồn ngoại tình với vợ bạn (Ảnh: Page Six).

Mới đây, tờ tin tức Wall Street Journal (Mỹ) bất ngờ đưa thông tin về việc tỷ phú Elon Musk ngoại tình với vợ của tỷ phú Sergey Brin, khiến cặp đôi này đang trong giai đoạn ly thân bỗng nhanh chóng dứt khoát tiến hành ly hôn.

Thông tin gây sốc được tung ra đã tạo nên một cơn bão tin tức xung quanh "vụ bê bối", nhưng rất nhanh chóng, Elon Musk đã thực hiện hàng loạt đăng tải để lấy lại danh dự cho mình và làm giảm mức độ ảnh hưởng của tin tức thất thiệt.

Elon Musk đã liên tục đưa ra nhiều thông tin, bao gồm cả hình ảnh của mình và tỷ phú Sergey Brin cùng nhau góp mặt tại một cuộc vui.

Elon Musk cho biết rằng bức ảnh này vừa mới được chụp cách đây vài ngày, nên không có chuyện tình bạn giữa họ đã bị sụp đổ. Ngoài ra, Elon Musk cũng nói rõ: "Tôi mới chỉ gặp vợ của Sergey Brin có hai lần trong vòng ba năm qua, cả hai cuộc gặp này đều có nhiều người khác cùng góp mặt. Không có gì lãng mạn xảy ra giữa chúng tôi".

Elon Musk chia sẻ hình ảnh của mình và tỷ phú Sergey Brin cùng nhau góp mặt tại một cuộc vui mới đây (Ảnh: Page Six).

Trong loạt đăng tải khác, Elon Musk còn cho biết thêm: "Tôi làm việc nhiều giờ một cách điên cuồng, nên tôi không có nhiều thời gian cho những trò bịp bợm đâu"; "Tôi đã không quan hệ tình dục với ai một thời gian khá lâu rồi"...

Vị tỷ phú 51 tuổi cho rằng mình đã trở thành mục tiêu bị nhắm đến trong một số kế hoạch "ám sát hình tượng" mà một số tờ tin tức chủ ý thực hiện vì những mục đích ngầm.

Thực tế, những bí mật về cuộc sống của Elon Musk trước nay thường chỉ được chia sẻ bởi vợ cũ hay bạn gái cũ của Musk, bản thân tỷ phú này chưa từng lên tiếng chia sẻ về những chi tiết "khác thường" trong cuộc sống của mình. Chỉ tới khi nổ ra loạt tin gây sốc mới nhất, Elon Musk mới buộc phải đích thân lên tiếng tự bảo vệ cho danh dự của mình.

Qua những chia sẻ của Musk, người ta biết được rằng những chia sẻ về những nét "bất thường" trong đời tư của vị tỷ phú, do một số người phụ nữ từng đi qua cuộc đời Musk chia sẻ với giới truyền thông trước đây, hóa ra là chính xác.

Elon Musk làm việc "điên cuồng", cống hiến hết mình cho công việc và thực tế, các mối quan hệ tình cảm đều bị Musk đặt xuống dưới ưu tiên dành cho công việc.

Elon Musk tự khắc họa mình là một tỷ phú không chịu nổi việc "không yêu đương gì"

Tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Page Six).

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Rolling Stone hồi năm 2017, tỷ phú công nghệ Elon Musk từng nói: "Nếu tôi không yêu đương gì, nếu tôi không ở trong một mối quan hệ xác định gắn bó dài lâu, tôi sẽ không thể nào hạnh phúc được. Tôi sẽ không thể nào hạnh phúc nếu không ở bên ai đó. Phải đi ngủ một mình khiến tôi thấy buồn.

Đừng nói là tôi chưa từng trải qua cảm giác cô đơn: Bạn ở trong ngôi nhà rộng trống vắng, từng tiếng bước chân trên cầu thang đều vang vọng, chẳng có ai ở đó với bạn, không có ai nằm ngủ bên cạnh bạn. Kinh khủng… Làm sao bạn có thể hạnh phúc trong cảnh ngộ như vậy?".

Musk cho biết anh đã phải chiến đấu với nỗi sợ cô đơn ngay từ khi còn là một đứa trẻ: "Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã không bao giờ muốn ở một mình".

Vợ đầu nhấn mạnh khía cạnh độc đoán trong mối quan hệ vợ chồng với Elon Musk

Elon Musk gặp người vợ đầu - nữ nhà văn Justine Wilson (hiện 49 tuổi) - ở trường Đại học Queen, tỉnh Ontario, Canada. Thuở ấy, cả hai người đều là sinh viên nghèo, Justine là hoa khôi, còn Elon không có gì đặc biệt. Chia sẻ với tạp chí Marie Claire, Justine (49 tuổi) nhớ lại lần đầu Musk mời cô đi ăn kem.

Justine đã từ chối không đi và ở lại phòng ký túc xá, Musk không nản lòng, anh xuất hiện trước cửa phòng Justine với "hai chiếc kem socola ốc quế đang tan chảy nhoe nhoét ra tay". Về sau, Musk chuyển tới học ở trường Wharton, bang Pennsylvania, Mỹ, nhưng anh vẫn thường gửi điện hoa tới Justine ở Canada.

Elon và Justine thời trẻ (Ảnh: Page Six).

Hai người đi theo những ngã rẽ khác nhau và rồi tái hợp khi Musk bắt đầu khởi nghiệp, còn Justine bắt tay thực hiện cuốn tiểu thuyết đầu tiên sau khi tốt nghiệp.

Nữ nhà văn cho biết Musk đã chinh phục cô trong giai đoạn mới bằng cách đưa cho cô thẻ tín dụng của anh, dù thẻ không có nhiều tiền nhưng đủ để cô có thể mua bao nhiêu sách tùy thích. Hai người kết hôn năm 2000. Họ chuyển tới sống ở Los Angeles (Mỹ).

Nói về việc chia tay với Elon Musk, nữ nhà văn Justine từng tâm sự: "Ngay sau khi chúng tôi quyết định ly hôn, chỉ vài tháng sau, Elon đã tìm được người mới để đi đến gắn bó dài lâu. Khi đó tôi vẫn còn đang đau buồn vì cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tôi yêu Elon, anh ấy là người đàn ông uyên bác và là cha của các con tôi. Tôi sẽ mãi yêu anh ấy".

Trong cuộc hôn nhân với Justine, Elon Musk là người luôn muốn tự mình quyết định tất cả: "Anh ấy là người luôn ra quyết định cuối cùng trong mọi việc. Nếu anh ấy đã ra quyết định, coi như mọi việc thế là đã xong".

Justine nhớ lại một kỷ niệm: "Chúng tôi đều muốn có nhiều con. Một hôm khi đang ngồi ăn tối, anh ấy hỏi tôi muốn có bao nhiêu người con. Tôi nói: Hai đứa, có thể nhiều hơn nếu chúng ta có đủ tiền thuê người trông trẻ. Musk nói: Đó là sự khác biệt giữa em và anh, anh luôn nghĩ chắc chắn phải có tiền để thuê được người trông trẻ.

Những ngày đầu Musk mới khởi nghiệp là những ngày hạnh phúc nhất của chúng tôi. Anh ấy như người hùng của riêng tôi. Anh ấy hiểu biết, quyến rũ, và tham vọng… Chúng tôi khi đó bình đẳng với nhau.

Năm 2002 xảy ra biến cố đầu tiên, con trai đầu lòng đột tử khi mới chỉ 10 tuần tuổi. Đó chính là khởi đầu của sự kết thúc. Tôi chết lặng vì đau đớn. Elon không hiểu tôi muốn anh ấy ở bên mình. Anh ấy lao đầu vào công việc để quên đi nỗi buồn".

Elon Musk đưa 4 người con trai tới gặp Giáo hoàng Francis trong năm nay (Ảnh: Page Six).

Dù sau đó, cặp đôi có thêm 5 người con chung, nhưng cuộc hôn nhân trở nên rời rạc, Justine cảm thấy cuộc sống trống rỗng: "Càng giàu, tôi càng ít phải động tay vào bất cứ việc gì. Tiền nhiều khiến chúng ta như bị bọc trong chiếc kén, ta chẳng còn biết giá sữa, giá xăng thế nào.

Tôi đi mua sắm và tiêu tiền không cần phải nghĩ, nghe thì có vẻ như giấc mơ của mọi phụ nữ, nhưng tôi cảm thấy trống rỗng trong lòng, tôi thấy mình không còn quan trọng.

Người như Elon sẽ luôn nắm vai trò chỉ huy, trong cả công việc và khi ở nhà. Chúng tôi có lần cãi cọ, tôi hét lớn: Em là vợ anh, không phải nhân viên của anh. Anh ấy hét lại: Nếu em là nhân viên của anh, anh đã sa thải em từ lâu rồi".

Sau khi cuộc hôn nhân đi tới kết thúc sau 8 năm gắn bó, Justine nhận được căn biệt thự trị giá 6 triệu USD; thêm 2 triệu USD tiền mặt và 80.000 USD hỗ trợ nuôi con mỗi tháng cho tới khi 5 người con tốt nghiệp Đại học.

Justine liền bán biệt thự cũ và mua một căn nhà mới nhỏ hơn: "Căn nhà mới có đủ phòng cho bọn trẻ nhưng nó nhỏ hơn biệt thự cũ nhiều. Tôi không cần nhà to, xe xịn hay đồ hiệu nữa. Tôi chỉ muốn được yêu và được vui. Tôi vẫn cảm thấy biết ơn số phận vì tôi còn trẻ, đủ để bắt đầu một chương mới trong cuộc đời".

Nhớ lại tình yêu một thời tuổi trẻ, Justine chia sẻ: "Chúng tôi từng cãi nhau nhiều, nhưng khi giảng hòa thì yêu nhau sâu sắc hơn và gắn kết hơn. Ở Elon có sự tự tin và niềm đam mê khiến tôi nghĩ cuộc sống với anh ấy sẽ ổn thỏa. Anh ấy là người hùng của tôi. Trong lễ cưới của chúng tôi, anh ấy rỉ tai tôi nói một câu: Anh sẽ luôn là người ra quyết định trong mối quan hệ này".

Sau lễ cưới hai tháng, Justine ký vào bản thỏa thuận tài chính với những điều khoản rõ ràng giữa hai người. Cho tới khi cuộc hôn nhân kết thúc, vào buổi sáng Elon nộp đơn ly hôn ra tòa, thẻ tín dụng của Justine cũng ngay lập tức bị khóa.

Thực tế, những bí mật về cuộc sống của Elon Musk trước nay thường chỉ được chia sẻ bởi vợ cũ hay bạn gái cũ của Musk (Ảnh: Page Six).

Justine Musk cũng từng chia sẻ rằng: "Những người đạt tới thành công rất lớn, trở thành những tỷ phú nổi tiếng thế giới, đa phần họ đều có nét dị biệt trong tính cách, trong năng lực, thậm chí trong cả cách thức ứng xử với những người xung quanh, họ có cá tính rất mạnh mà những người bình thường khó hình dung nổi.

Họ luôn tìm thấy những điều lớn lao mà đối với họ là rất hấp dẫn để dồn tâm trí vào đó, thậm chí họ bị ám ảnh, làm việc điên cuồng. Thực tế, đó chính là cách để họ đương đầu với những nét dị biệt của mình trong đời sống thường ngày.

Khi một cá nhân đạt được thành công lớn nằm ngoài sức tưởng tượng, điều đó thường song hành với những vấn đề tồn tại trong đời sống gia đình, những khúc mắc với bạn đời mà thường công chúng sẽ không bao giờ biết đến, có những thời điểm rất u tối, những đêm suy nghĩ cao độ, những góc tối trong nội tâm khó thấu hiểu, và thường họ chỉ được ngủ rất ít...".

Trong năm nay, một người con trai của Elon và Justine sau khi đủ 18 tuổi đã quyết định chuyển giới và làm lại giấy tờ tùy thân, đổi tên họ theo họ mẹ và từ bỏ họ cha, đồng thời, người thanh niên này bày tỏ mong muốn không duy trì bất cứ mối liên hệ nào với cha ruột nữa. Sự việc này đã gây sửng sốt đối với truyền thông - công chúng.

Vợ hai nhấn mạnh ở bên Elon Musk là chọn con đường khó khăn

Cuộc hôn nhân giữa nữ diễn viên người Anh Talulah Riley (hiện 36 tuổi) và tỷ phú Elon Musk từng được xem là cuộc hôn nhân trong mơ ở Hollywood, một ngôi sao màn bạc xinh đẹp gắn bó với một tỷ phú giàu có hàng đầu thế giới. Hai người vô tình quen nhau trong một quán bar. Chỉ trong vòng 6 tuần, người đẹp và tỷ phú đính hôn.

Hôn lễ xa hoa của cặp đôi tổ chức tại một lâu đài cổ kính ở Scotland (Anh), sau đó, cặp đôi chung sống tại biệt thự sang trọng nằm ở thành phố Los Angeles (Mỹ). Cuộc hôn nhân giữa Elon Musk và Talulah Riley khá thăng trầm, với hai lần kết hôn và… ly hôn, lần thứ nhất - từ 2010 đến 2012, lần thứ hai - từ 2013 đến 2016.

Khi kết hôn với Musk, Riley tin rằng mình đang bước vào cuộc sống của một tỷ phú (Ảnh: Page Six).

Cuộc hôn nhân giữa Musk và nữ diễn viên Riley từng được truyền thông đề cập đến rất nhiều, một phần bởi Riley vốn là diễn viên, cô đã quen với việc xuất hiện trên mặt báo và thích được truyền thông săn đón. Thực tế, chính cuộc hôn nhân với Musk giúp Riley được nhắc đến còn nhiều hơn cả các vai diễn.

Thoạt tiên, Musk và Riley quen nhau tại một hộp đêm ở London (Anh), khi đó, Musk đang buồn bã vì vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầu được vài tháng. "Anh ấy ngồi đó nhìn tôi với nụ cười nồng nhiệt và kể cho tôi nghe về việc đưa con người lên sao Hỏa, về tên lửa, và xe hơi chạy điện. Tôi say mê nghe những gì anh ấy nói", Riley nhớ lại buổi đầu gặp Musk.

Sau cuộc gặp "sét đánh" đó, Musk không ngừng gửi tới Riley những bông hồng. Chỉ 6 tuần sau, hai người quyết định đính hôn. Khi cầu hôn Riley trong khách sạn một cách… ngẫu hứng, Musk không có sẵn nhẫn trong tay.

Sau khi đã được chấp thuận, Musk "bù đắp" cho vợ tương lai bằng… ba chiếc nhẫn đính hôn: một chiếc để đeo hàng ngày, một chiếc với viên kim cương to bự để cô nhớ rằng… hôn phu của mình là tỷ phú, và một chiếc với 10 viên ngọc bích bao quanh một viên kim cương.

Tham dự lễ cưới của cặp đôi có nhiều "ông lớn" trong ngành công nghệ, có người sáng lập ra Facebook - Mark Zuckerberg, có người sáng lập ra Google - Larry Page và Sergey Brin…

"Tôi vẫn còn nhớ Musk từng nói: Ở bên anh là em đã chọn con đường khó khăn. Tôi không hiểu về điều anh nói tại thời điểm ấy, nhưng giờ thì tôi đã hiểu. Nó rất khó khăn, thậm chí cả điên rồ nữa", Riley nói về cuộc hôn nhân với Musk.

Khi kết hôn với Musk, Riley tin rằng mình đang bước vào cuộc sống của một tỷ phú, nhưng những gì Riley thực sự chứng kiến không hào nhoáng như những gì truyền thông thường hay tô vẽ về các tỷ phú. Musk thường ở trong những dự án đầu tư lớn và thậm chí có những giai đoạn anh bị thiếu tiền. Áp lực công việc khiến anh có lúc thường xuyên gặp ác mộng.

Riley chứng kiến Musk có khi phải đi vay tiền để rót vào các dự án và phải cân não nghĩ cách thỏa hiệp với các nhà đầu tư.

Những gì Riley thực sự chứng kiến không hào nhoáng như những gì truyền thông thường hay tô vẽ về các tỷ phú (Ảnh: Page Six).

Sau khi Musk trải qua giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp và thực sự trở thành "ông lớn" trong giới công nghệ, đó cũng là khi cuộc hôn nhân giữa Musk và Riley đi tới kết thúc... lần đầu. Họ chia tay nhau, nhưng được gần một năm thì quay lại.

Riley trải lòng: "Khi quay lại, tôi đang trong một giai đoạn không vui. Tôi nghĩ có lẽ tôi đã đưa ra một quyết định sai lầm khi quay lại, nhưng không ai so sánh được với anh ấy. Elon không bao giờ lắng nghe ai. Anh ấy không lắng nghe bất cứ điều gì không phù hợp với cách nhìn nhận của anh ấy.

Nhưng anh ấy cho tôi thấy rằng anh ấy sẵn sàng dành thời gian để lắng nghe tôi, anh ấy đánh giá cao những ý kiến của tôi trong nhiều chuyện. Đối với tôi, đó là minh chứng rằng người đàn ông này đang nỗ lực vì tôi. Tôi yêu và tôi rất nhớ anh ấy".

Cặp đôi tái hôn năm 2013. Nhưng ngay năm sau, chính Musk lại là người đệ đơn ly hôn lần 2, rồi chính anh lại xin rút đơn. Đến năm 2016, Riley chủ động đệ đơn và mọi thủ tục hoàn tất sau đó, chấm dứt hẳn mối quan hệ giữa hai người.

Bạn gái cũ - nữ ca sĩ Grimes tâm sự Musk yêu sự nghiệp hơn yêu người tình

Nữ ca sĩ người Canada - Grimes (hiện 34 tuổi) là người phụ nữ thứ 3 gắn bó dài lâu với tỷ phú Elon Musk, cô cũng đã có hai con chung với Musk. Sau khi công khai chia tay bạn trai hồi tháng 9/2021, Grimes nhanh chóng cho ra mắt ca khúc mới khiến nhiều người tin rằng bài hát chính là nỗi lòng của Grimes sau khi bước ra khỏi cuộc tình với bạn trai tỷ phú.

Nữ ca sĩ người Canada - Grimes là người phụ nữ thứ 3 gắn bó dài lâu với tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Page Six).

Ca khúc "Player of Games" có nội dung xoay quanh tâm sự của người vừa trải qua đổ vỡ tình cảm. Ca khúc khiến người ta liên tưởng tới tâm sự của chính nữ ca sĩ trong cuộc tình mà cô vừa đi qua: "Đi thật xa tới vùng lạnh lẽo ngoài không gian, ngay cả tình yêu cũng không thể giữ chân anh".

Mọi người đều biết rằng tham vọng hiện nay của tỷ phú Elon Musk là chinh phục không gian vũ trụ. Ca khúc còn nói về tâm sự của cô gái khi "yêu gã chơi game giỏi nhất", hay "anh ấy yêu cuộc chơi hơn yêu người tình".

Tỷ phú Elon Musk trước đây từng hoạt động trong nền công nghiệp sáng tạo game và cho tới giờ Elon Musk vẫn rất thích chơi game dù không còn hoạt động trong lĩnh vực này nữa.

Khi tuyên bố chia tay Grimes, tỷ phú Elon Musk từng nói hai người đã "chia tay một nửa": "Chúng tôi chia tay nhưng vẫn yêu thương nhau, vẫn gặp nhau thường xuyên và duy trì mối quan hệ tốt. Công việc của tôi đòi hỏi tôi chủ yếu phải ở Texas hoặc ở nước ngoài, công việc của Grimes đòi hỏi cô ấy chủ yếu phải ở Los Angeles".

Thực tế, Grimes và Elon có một mối quan hệ tình cảm kéo dài và diễn ra phức tạp, với những giai đoạn tan hợp diễn ra liên tiếp.

"Tôi không biết miêu tả mối quan hệ của mình và anh ấy như thế nào, không có từ ngữ nào phù hợp để nói về chúng tôi. Mối quan hệ giữa chúng tôi biến đổi liên tục. Nhưng anh ấy luôn là người bạn thân nhất, tốt nhất, là tình yêu của cuộc đời tôi", Grimes cũng cho biết rằng cô và Elon Musk muốn có ít nhất 3 - 4 người con chung.

Grimes cũng thừa nhận rằng Elon Musk có những khía cạnh lập dị, kỳ quái (Ảnh: Page Six).

Grimes còn tiết lộ rằng Elon Musk có những giai đoạn "sống dưới mức nghèo khó", có những thời điểm trong nhà của Musk không có thức ăn nào khác ngoài... bơ lạc.

Theo Grimes, Elon Musk không gây dựng cho bản thân một cuộc sống riêng xa hoa là bởi anh không ngừng phải đầu tư tiền bạc cho các dự án, nhu cầu hưởng thụ của bản thân không phải là điều khiến vị tỷ phú này quan tâm.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vanity Fair, Grimes cho biết rằng dù được xem là người giàu nhất thế giới, nhưng có những lúc Elon Musk còn "không có thu nhập", "không có tiền mặt". Ngoài ra, trong cuộc sống hàng ngày, Elon Musk thường xuyên "nói những điều mà những người xung quanh không thể hiểu nổi".

"Mọi người thường nghĩ rằng Elon Musk hẳn phải có rất nhiều tiền vì anh ấy là tỷ phú giàu nhất thế giới, nhưng thực sự là anh ấy luôn dồn hết tất cả tiền mình có cho các dự án. Vì vậy, anh ấy không hề sống như một tỷ phú. Đôi khi, anh ấy còn sống dưới mức nghèo khó.

Chính tôi nhiều khi cũng khó thích nghi được với cuộc sống của anh ấy, có lúc tôi đã phải thốt lên rằng: Liệu chúng ta có thể chuyển ra khỏi ngôi nhà rất thiếu an toàn này được không? Đó là một ngôi nhà nhỏ mà anh ấy đang thuê, giá trị căn nhà chỉ vào khoảng 40.000 USD.

Hàng xóm có thể chụp ảnh, ghi hình chúng tôi rất dễ dàng, không có biện pháp an ninh đặc biệt nào cho ngôi nhà, trong nhà không có đồ ăn gì mấy, có lúc, tôi chỉ có một thứ thức ăn duy nhất là bơ lạc để ăn trong 8 ngày liên tiếp", Grimes tiết lộ.

Grimes còn tiết lộ rằng Elon sống rất giản dị và tiết kiệm bởi anh không có nhiều tiền để chi dùng cho cuộc sống riêng (Ảnh: Page Six).

Grimes cũng thừa nhận rằng Elon Musk có những khía cạnh lập dị, kỳ quái: "Chúng ta thường thần tượng, ngưỡng mộ những thiên tài, những tỷ phú, và chúng ta thường nghĩ rằng họ cũng sống và hành xử giống như mình - những người bình thường.

Nhiều người không hiểu rằng lý do khiến một người trở nên phi thường là bởi họ có cách sống và cách hành xử đôi khi khá bất thường. Những người phi thường không tư duy và hành động theo những chuẩn mực thông thường trong đời sống".

Cả Grimes và Elon đều khẳng định với truyền thông rằng việc họ sống riêng ngay cả trong những giai đoạn gắn bó tình cảm là một sự lựa chọn lý tưởng cho cả hai, bởi mỗi người đều có những nhu cầu và ưu tiên khác nhau trong công việc và cuộc sống.

Elon thích mọi thứ phải thật gọn gàng, ngăn nắp, còn Grimes thích mọi thứ phải thật sáng tạo và giàu tính nghệ thuật. Grimes còn tiết lộ rằng Elon sống rất giản dị và tiết kiệm bởi anh không có nhiều tiền để chi dùng cho cuộc sống riêng. Có thời điểm, cô đề nghị anh mua một chiếc nệm mới vì chiếc nệm mà họ đang dùng đã khá cũ, nhưng anh quyết định không mua.

Người phụ nữ hiếm hoi trong cuộc đời Musk không đến từ thế giới showbiz

Trong tháng 7 này, truyền thông Mỹ đưa tin rằng Musk đã có thêm một cặp song sinh với nữ nhân viên cấp cao của mình - cô Shivon Zilis (hiện 36 tuổi), nâng tổng số người con mà Elon Musk đang cùng chia sẻ trách nhiệm nuôi dưỡng lên 9 người con.

Cô Zilis là một nhân viên cao cấp làm việc chuyên về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trong công ty Neuralink do Elon Musk sở hữu.

Trong số các phụ nữ từng đi qua cuộc đời Musk, Zilis là người duy nhất tính tới thời điểm này không đến từ giới showbiz và không thuộc giới văn nghệ sĩ (Ảnh: Page Six).

Thông qua một số giấy tờ mà các tờ tin tức tiếp cận được, cô Shivon Zilis và tỷ phú Elon Musk đã có một cặp song sinh chào đời hồi năm 2021. Hiện tại, Musk và Zilis đang cùng thực hiện các thủ tục để đổi tên cho cặp song sinh, với mong muốn rằng hai bé sẽ được mang tên họ của cha và tên họ của mẹ sẽ được sử dụng như một tên đệm.

Các thủ tục đang được tiến hành tại thành phố Austin, bang Texas, Mỹ, nơi hai bé được sinh ra và cũng là nơi mà cô Zilis làm việc, còn tỷ phú Elon Musk cũng thường xuyên lưu lại nơi này dài ngày vì công việc. Hiện tại, yêu cầu đổi tên cho cặp song sinh đã được nhà chức trách địa phương thông qua.

Cô Zilis (36 tuổi) sinh ra tại Canada, cô học chuyên ngành kinh tế học và tâm lý học tại Đại học Yale (Mỹ). Cô từng làm việc trong một tập đoàn công nghệ máy tính và sau đó là một quỹ đầu tư mạo hiểm. Những nơi cô Zilis từng làm việc đều là những công ty nổi tiếng thế giới, bản thân cô được xem là ngôi sao đang lên trong giới nghiên cứu trí tuệ nhân tạo.

Cô từng xuất hiện trong danh sách những nhân vật ấn tượng đáng quan tâm tại Mỹ, như danh sách "30 Under 30" do tạp chí Forbes (Mỹ) đưa ra, hay danh sách "35 Under 35" do mạng định hướng kinh doanh LinkedIn bình chọn.

Theo LinkedIn, cô Zilis là giám đốc điều hành chuyên phụ trách những dự án đặc biệt tại Neuralink, một công ty chuyên về công nghệ trí tuệ nhân tạo do Elon Musk sở hữu. Cô đã bắt đầu làm việc tại đây từ tháng 5/2017.

Trong số các phụ nữ từng đi qua cuộc đời Musk, Zilis là người duy nhất tính tới thời điểm này không đến từ giới showbiz và không thuộc giới văn nghệ sĩ. Cô cũng không tiếp xúc với giới truyền thông để đưa ra thông tin về đời tư của mình hay cha của các con mình.

Trước đây, tỷ phú Elon Musk đã cổ vũ việc gia tăng tỷ suất sinh với niềm tin rằng "nền văn minh loài người có thể sẽ bị sụp đổ" nếu con người không nỗ lực sinh sản nhiều hơn. "Tôi muốn nói rằng, tôi đang nỗ lực về phần mình, haha", tỷ phú Elon Musk từng viết trên tài khoản mạng xã hội cá nhân như vậy, khi đề cập tới vấn đề tỷ suất sinh tại Mỹ đang bị sụt giảm qua năm tháng.