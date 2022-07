Tỷ phú Elon Musk "có một cặp song sinh với nữ nhân viên" hồi năm ngoái

Thông qua một số giấy tờ mà các tờ tin tức tiếp cận được, cô Shivon Zilis và tỷ phú Elon Musk đã có một cặp song sinh chào đời hồi năm 2021 (Ảnh: Page Six/New York Post).

Theo tờ tin tức The Guardian (Anh), người phụ nữ được cho là đã cùng tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk có thêm một cặp song sinh là cô Shivon Zilis. Cô Zilis là một nhân viên cao cấp làm việc chuyên về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trong công ty Neuralink do Elon Musk sở hữu.

Thông qua một số giấy tờ mà các tờ tin tức tiếp cận được, cô Shivon Zilis và tỷ phú Elon Musk đã có một cặp song sinh chào đời hồi năm 2021. Như vậy, Elon Musk hiện có khả năng đã là cha của 9 người con, bao gồm 5 người con có với người vợ đầu - nữ nhà văn Justine Musk, hai người con có với bạn gái cũ - nữ ca sĩ Grimes.

Những giấy tờ mà tờ tin tức Insider (Mỹ) có được cho thấy rằng vị tỷ phú và cô Zilis đang cùng thực hiện các thủ tục để đổi tên cho cặp song sinh, với mong muốn rằng hai bé sẽ được mang tên họ của cha và tên họ của mẹ sẽ được sử dụng như một tên đệm.

Các thủ tục đang được tiến hành tại thành phố Austin, bang Texas, Mỹ, nơi hai bé được sinh ra và cũng là nơi mà cô Zilis làm việc, còn tỷ phú Elon Musk cũng thường xuyên lưu lại nơi này dài ngày vì công việc. Hiện tại, yêu cầu đổi tên cho cặp song sinh đã được nhà chức trách địa phương thông qua.

Cô Zilis được cho là đã sinh con hồi tháng 11/2021, đây là thời điểm chỉ vài tuần trước khi tỷ phú Elon Musk và nữ ca sĩ người Canada - Grimes có người con chung thứ hai chào đời thông qua một người mang thai hộ.

Cô Zilis (36 tuổi) sinh ra tại Canada, cô học chuyên ngành kinh tế học và tâm lý học tại Đại học Yale (Mỹ). Cô từng làm việc trong một tập đoàn công nghệ máy tính và sau đó là một quỹ đầu tư mạo hiểm. Những nơi cô Zilis từng làm việc đều là những công ty nổi tiếng thế giới, bản thân cô được xem là ngôi sao đang lên trong giới nghiên cứu trí tuệ nhân tạo.

Cô từng xuất hiện trong danh sách những nhân vật ấn tượng đáng quan tâm tại Mỹ, như danh sách "30 Under 30" do tạp chí Forbes (Mỹ) đưa ra, hay danh sách "35 Under 35" do mạng định hướng kinh doanh LinkedIn bình chọn.

Theo LinkedIn, cô Zilis là giám đốc điều hành chuyên phụ trách những dự án đặc biệt tại Neuralink, một công ty chuyên về công nghệ trí tuệ nhân tạo do Elon Musk sở hữu. Cô đã bắt đầu làm việc tại đây từ tháng 5/2017.

Trước đây, tỷ phú Elon Musk đã cổ vũ việc gia tăng tỷ suất sinh với niềm tin rằng "nền văn minh loài người có thể sẽ bị sụp đổ" nếu con người không nỗ lực sinh sản nhiều hơn. "Tôi muốn nói rằng, tôi đang nỗ lực về phần mình haha", tỷ phú Elon Musk từng viết trên tài khoản mạng xã hội cá nhân như vậy, khi đề cập tới vấn đề tỷ suất sinh tại Mỹ đang bị sụt giảm qua năm tháng.

Tỷ phú Elon Musk dường như là người hứng thú với việc sử dụng công nghệ trong vấn đề... sinh sản. Với người vợ đầu, Musk từng có một người con chung đầu lòng sớm qua đời vì chứng đột tử ở trẻ sơ sinh, sau đó, họ chào đón 5 người con trai ra đời bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Với nữ ca sĩ Grimes, người con thứ hai của họ được ra đời bằng phương pháp nhờ người mang thai hộ. Về cặp song sinh vừa được thực hiện thủ tục để mang họ Musk, hiện tại, thông tin về cặp song sinh này vẫn rất ít ỏi.

Gần đây, Musk đăng một bức ảnh hiếm, cho thấy diện mạo của 4 người con trai đang ở tuổi thiếu niên của mình (Ảnh: Daily Mail).

Hồi tháng 4 năm nay, người con lớn nhất của Musk đã thực hiện việc chuyển giới, trở thành nữ giới và đổi tên, từ bỏ tên họ của cha để chuyển sang sử dụng tên họ của mẹ. Trong giấy tờ thủ tục, người con này khẳng định rằng không muốn có liên hệ với cha ruột theo bất cứ hình thức nào nữa.

Thông tin này đã khiến truyền thông - công chúng quốc tế rất quan tâm, bởi cho thấy một góc nhìn vào mối quan hệ giữa Musk và con ruột của mình.

Gần đây, vị tỷ phú đăng một bức ảnh hiếm, cho thấy diện mạo của 4 người con trai đang ở tuổi thiếu niên của mình, đây là những người con mà Musk có với người vợ đầu. Bức ảnh được chụp trong một cuộc gặp với Giáo hoàng Francis. Những thông tin về cuộc gặp không được tiết lộ.