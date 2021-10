Bí mật phía sau những cảnh "nóng" bạo liệt trên màn ảnh

Dân trí Cảnh nhạy cảm vốn dễ gây chú ý trong nhiều bộ phim, được các đạo diễn sử dụng như một chất xúc tác để đưa đẩy câu chuyện phim. Tuy nhiên, các cảnh quay này không mang lại sự dễ chịu cho người diễn.

Dù được dàn dựng tinh tế thế nào, các phân đoạn ân ái trong các tác phẩm điện ảnh, kể cả những tác phẩm được đánh giá cao về nghệ thuật hay giành giải thưởng nghệ thuật, đều ít nhiều "làm khó" diễn viên. Không ít ngôi sao trong quá trình quay phim bị khủng hoảng tâm lý, hay thậm chí kinh khủng hơn bị chính bạn diễn xâm hại.

Bi kịch của những diễn viên đóng cảnh "nóng"

Bộ phim Blue Is the Warmest Colour (Sắc Xanh Ấm Nhất) từng giành giải Cành cọ vàng năm 2013.

Bộ phim Blue Is the Warmest Colour (Sắc Xanh Ấm Nhất) từng gây tranh cãi khi giành giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes năm 2013 bởi câu chuyện tình đồng tính giữa hai nhân vật nữ được đề cập quá trực diện. Phim ngập tràn cảnh nóng giữa hai nữ diễn viên chính Adele Exarchopoulos và Léa Seydoux. Sau bộ phim, hai cô gái thừa nhận bị ám ảnh bởi những việc khủng khiếp đã diễn ra trong suốt quá trình bấm máy.

Để có cảnh nóng 10 phút, đạo diễn Abdellatif Kechiche đã yêu cầu hai nữ diễn viên chính phải đóng đi đóng lại một cảnh trong suốt 10 ngày liền, gần như khỏa thân trước mặt cả đoàn làm phim. Họ phải hôn nhau liên tục, làm đi làm lại những cảnh nhạy cảm.

Trong một lần phỏng vấn, nữ diễn viên Léa Seydoux thừa nhận, cô cảm thấy mình bị "sỉ nhục" và như thể là "gái gọi" khi khỏa thân đóng cảnh nóng. Nữ diễn viên Léa Seydoux cũng tuyên bố không bao giờ hợp tác với đạo diễn Abdellatif Kechiche nữa vì bị sang chấn tâm lý sau bộ phim.

Từ đây, tranh cãi về việc theo đuổi chủ nghĩa hiện thực trong điện ảnh và ranh giới giữa nghệ thuật và khiêu dâm trong các tác phẩm điện ảnh ngày càng trở nên mong manh.

bộ phim gây sốt vào năm 2020 - 365 Days cũng tràn ngập cảnh "nóng".

Trong bộ phim gây sốt vào năm 2020 - 365 Days, sự lạm dụng cảnh quay nhạy cảm tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Bộ phim nhận giải Mâm Xôi Vàng năm 2021 và bị cười chê là một tác phẩm rác dù lượng người xem phim không hề nhỏ. Phim đề cập tới mối quan hệ phức tạp giữa một cô gái đẹp và kẻ bắt cóc cô.

Nam diễn viên chính Michele Morrone đã lên tiếng phủ nhận về cảnh quan hệ trong phim là thật. "Cảnh phim sát thực tế bởi vì chúng tôi là những diễn viên giỏi. Tất nhiên chúng tôi không làm gì", Michele Morrone viết trên trang cá nhân.

Đạo diễn hình ảnh Blanka Lipinska cũng xác nhận về điều này trong một dịp phỏng vấn với Variety: "Chúng tôi muốn cảnh yêu đương trở nên chân thực. Quá trình quay nói chung rất tự nhiên nhưng không bao giờ vượt qua ranh giới khiêu dâm".

Đạo diễn Lars von Trier từng gây sốc với phim điện ảnh Antichrist năm 2009, đây cũng là một tác phẩm nghệ thuật ấn tượng nhưng cũng gây tranh cãi về tần số xuất hiện cảnh nóng dày đặc. Tuy nhiên, ê kíp sản xuất bộ phim khẳng định, chẳng có chuyện gì xảy ra giữa các diễn viên trong phim và tất cả chỉ nhờ vào kỹ xảo. Đồng thời, họ cũng nhờ diễn viên đóng thế.

Bộ phim The Long Home khiến nam diễn viên James Franco bị bạn diễn tố cáo có hành vi không đúng mực.

Chỉ vài giờ sau khi giành giải Quả Cầu Vàng trong hạng mục Nam diễn viên hài và nhạc kịch xuất sắc nhất, tài tử James Franco trở thành tâm điểm tai tiếng khi có tận 5 đồng nghiệp nữ cùng đóng chung bộ phim The Long Home tố cáo anh có hành vi "không phù hợp" trên trường quay. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Violet Paley tố James Franco có những hành động xâm hại và gạ gẫm những diễn viên tại phim trường.

Khi vừa công chiếu, bộ phim Yêu (Love) đã gây xôn xao dư luận vì những cảnh sex trần trụi được hỗ trợ bằng công nghệ 3D. Thậm chí, khán giả còn đánh giá phim không khác gì một bộ phim "người lớn" vì quá nóng bỏng. Nam diễn viên Karl Glusman của phim thừa nhận, anh từng nghĩ tới việc rời khỏi đoàn phim và kết thúc sự nghiệp diễn xuất vì bị ám ảnh. Nam diễn viên thừa nhận, anh thấy rùng mình mỗi khi nhớ lại những cảnh quay nhạy cảm luôn có nhiều người chứng kiến.

Cảnh "nóng" nổi tiếng trong bộ phim Titanic.

Ngay cả bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết gây sốt - 50 sắc thái (Fifty Shades) cũng khiến fan choáng váng bởi những cảnh "nóng" táo bạo giữa anh chàng tỷ phú với cô người yêu kiêm bạn tình. Nữ diễn viên Dakota Johnson của phim kể rằng, cô từng suýt gẫy cổ vì một cảnh quay bạo liệt trong phim.

"Tôi cảm thấy nặng nề và mệt mỏi. Tôi đã bị sái cổ một lần khi anh ấy ném tôi lên giường. Thật sự rất đau", cô kể lại. Dakota Johnson cũng thú nhận quay cảnh "nóng" không dễ chịu chút nào.

Một bộ phim nổi tiếng trong lịch sử điện ảnh - Bản Tango cuối cùng ở Paris từng khiến dư luận phẫn nộ khi nghe đạo diễn Bernardo Bertolucci thú nhận đã "gài" nữ diễn viên chính trong cảnh quay cưỡng bức trong phim. Ông giải thích mình làm vậy vì muốn nữ diễn viên Maria Schneider có phản ứng chân thực nhất.

Bộ phim Bản Tango cuối cùng ở Paris từng gây tranh cãi vì cảnh cưỡng hiếp trong phim.

Nữ diễn viên khi đó mới 19 tuổi và không được báo trước về cảnh quay tàn bạo này. Schneider kể lại: "Marlon nói với tôi "Maria, đừng lo lắng, nó chỉ là một bộ phim thôi" nhưng tôi đã khóc thực sự. Tôi thấy bị sỉ nhục và cảm giác như bị cưỡng hiếp bởi hai người đàn ông - Marlon và đạo diễn Bernardo Bertolucci".

Maria Schneider thừa nhận, tham gia vào bộ phim là nỗi hối hận lớn nhất và duy nhất trong cuộc đời mình. Nó đã phá hủy hoàn toàn cuộc sống của cô sau đó, khiến cô rơi vào trầm cảm, nhiều lần tự vẫn không thành. Năm 2011, nữ diễn viên qua đời do bệnh ung thư.

Mánh khóe phía sau những cảnh "nóng" trên màn ảnh

Để làm nên những cảnh quay nóng bỏng, chân thực và có sức hút với khán giả, các nhà làm phim đã sử dụng nhiều mánh khóe. Các đạo diễn sẽ nhờ đến biên đạo múa để dàn dựng cảnh quay. Họ sẽ vạch ra những chuyển động cơ thể thích hợp và phối hợp với một vũ công khác để thị phạm "màn vũ đạo" cho diễn viên và đạo diễn. Hai diễn viên sau đó sẽ lần lượt được hướng dẫn trước khi diễn thật.

Một cảnh trong 50 sắc thái.

Việc che chắn thân thể với các diễn viên cũng rất được chú trọng. Đạo cụ dành cho các nam diễn viên có màu da người còn miếng dán dành cho các nữ diễn viên có dạng "đường băng".

Các diễn viên sẽ cảm thấy tự nhiên hơn khi họ được make-up toàn thân. Các thợ hóa trang sẽ phủ lên toàn bộ cơ thể diễn viên một lớp trang điểm như một "lớp da thứ hai". Nữ diễn viên Viola Davis chia sẻ, nhờ lớp make-up thứ hai mà cô quay những cảnh nóng trong phim How to Get Away With Murder được dễ dàng hơn.

Brigette Myre Sharpe, chuyên gia hóa trang từng làm việc trong các dự án truyền hình True Blood và Colony cũng tiết lộ, cô dùng dạng chai xịt cho các diễn viên, giúp họ có cảm giác như đang mặc thêm quần áo trong những cảnh nhạy cảm.

Với những lớp mồ hôi ướt át trên màn ảnh, chuyên gia trang điểm có thể quệt lên một lớp Vaseline lên mặt diễn viên hoặc dùng các sản phẩm dưỡng da khác để tạo hiệu ứng thực tế cho các cảnh đổ mồ hôi.

Chiêu thức sử dụng người đóng thế cũng được các đạo diễn sử dụng nếu diễn viên không muốn thực hiện trực tiếp những cảnh "nóng" trong phim. Các cảnh quay nóng bỏng dù ngắn nhưng thường được quay rất lâu do vậy các diễn viên tên tuổi thường đồng ý dùng người đóng thế vì họ không muốn hành xác trên phim trường và không muốn phô bày cơ thể trần trụi lên màn ảnh.

Kate Winslet cho rằng, việc thấu hiểu và có kế hoạch chi tiết giữa các diễn viên giúp cảnh "nóng" bớt căng thẳng.

Ngoài ra, trong nhiều dự án, các diễn viên đóng cảnh nóng sẽ được bảo đảm quyền riêng tư bằng cách ê-kíp bố trí một lượng người khiêm tốn tại nơi ghi hình. Thông thường những cảnh quay này sẽ có sự hiện diện của đạo diễn, đạo diễn hình ảnh hoặc tay máy chính. Nhân viên phục trang sẽ cầm sẵn áo choàng chờ diễn viên quay xong để trao cho họ.

Việc hợp tác và thấu hiếu giữa các diễn viên cũng là điều quan trọng để các cảnh "nóng" diễn ra thuận lợi và nhanh chóng.

Năm 2020, chia sẻ với tờ Hollywood Reporter về cảnh "nóng" giữa mình và người đồng nghiệp Saoirse Ronan trong bộ phim Ammonite, nữ diễn viên Kate Winslet cho biết: "Tôi nghĩ mình và Saoirse đã có cảm giác an toàn khi thực hiện bộ phim.

Đạo diễn Francis từng tỏ ra lo lắng nhưng tôi nói với anh ấy rằng để chúng tôi làm việc cùng nhau. Chúng tôi trò chuyện, tôi hướng dẫn Saoirse và chúng tôi đã thành công. Việc lên kế hoạch cụ thể trước cảnh diễn giúp cô ấy bớt căng thẳng hơn".

Mi Vân

Theo Indiewires/Esquire/Insider