Cảnh "nóng" trong "Sắc, giới" có sử dụng diễn viên đóng thế?

Dân trí "Sắc, giới" của đạo diễn Lý An từng gây chấn động điện ảnh thế giới khi có nhiều cảnh "nóng" bạo liệt giữa hai diễn viên chính, Lương Triều Vỹ và Thang Duy.

Sắc, Giới (Lust, Caution) là bộ phim lấy đề tài chiến tranh Trung - Nhật những năm 1930 của đạo diễn Lý An. Phim được thực hiện và ra mắt vào năm 2007. Dù là một bộ phim mang yếu tố lịch sử nhưng khi ra mắt, Sắc, Giới đã khiến công chúng choáng váng với những cảnh nóng trần trụi trên phim.

Sắc, Giới là một bộ phim gây tranh cãi của điện ảnh châu Á.

Sắc, Giới đã giành 7 giải tại lễ trao giải điện ảnh Kim Mã năm 2007, được đề cử tại giải Quả cầu vàng, Giải thưởng Điện ảnh của Viện Hàn lâm Anh quốc (BAFTA) và đoạt giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice lần thứ 64.

Tuy nhiên, ngoài thành công về mặt nghệ thuật, phim cũng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên các phương tiện truyền thông khi gây tranh cãi về giá trị nghệ thuật cũng như sự cần thiết của các cảnh nóng đối với việc truyền tải nội dung bộ phim.

Đến nay, những cảnh nhạy cảm trong Sắc, Giới vẫn luôn là câu hỏi lớn khiến khán giả tò mò. Khán giả luôn băn khoăn về việc Lương Triều Vỹ và Thang Duy xử lý những cảnh "nóng" bạo liệt như thế nào hay hai diễn viên chính của phim có sử dụng người đóng thế không.

Sắc, Giới tràn ngập cảnh nóng giữa hai diễn viên chính Thang Duy và Lương Triều Vỹ.

Thang Duy và Lương Triều Vỹ tiết lộ rằng, các cảnh nóng trong phim được thực hiện do thủ thuật quay và cách đặt góc máy. Đạo diễn Lý An cũng khẳng định, những cảnh gợi cảm hay nóng bỏng trong phim do chính Thang Duy và Lương Triều Vỹ đích thân thực hiện.

Khi bắt tay thực hiện Sắc, Giới, đạo diễn Lý An từng có ý định sử dụng người đóng thế cho Lương Triều Vỹ vì sợ rằng những cảnh quay bạo liệt trong phim sẽ khiến Lương Triều Vỹ lo ngại, ngượng ngùng. Tuy nhiên, Lương Triều Vỹ đã chủ động đến tìm Lý An trò chuyện và khẳng định, ông muốn đích thân thực hiện.

Nam diễn viên kỳ cựu chia sẻ với đạo diễn Lý An rằng, ông muốn đóng một bộ phim đột phá trong sự nghiệp và khi đọc kịch bản Sắc, Giới, ông tin rằng, đây chính là dự án ông vẫn luôn tìm kiếm.

Trịnh Khải từng từ chối đóng thế cho Lương Triều Vỹ trong Sắc, Giới.

Theo 163, nhiều người đã tham gia buổi tuyển chọn diễn viên đóng thế cho Lương Triều Vỹ. Trong đó có nam diễn viên Trịnh Khải, khi đó vẫn đang là một sinh viên đại học. Anh sau này trở nên nổi tiếng nhờ bộ phim So Young do Triệu Vy làm đạo diễn. Anh hiện có gia tài phim ảnh lên tới gần 30 bộ phim.

Lý An nhận thấy Trịnh Khải rất phù hợp đóng thế cho Lương Triều Vỹ nhưng khi trao đổi về kịch bản với đạo diễn Lý An, Trịnh Khải đã từ chối vì cho rằng, nhân vật có nhiều cảnh nóng, không phù hợp. Sau này, khi được hỏi lại việc từ chối tham gia Sắc, Giới, nam diễn viên sinh năm 1986 khẳng định, anh chưa bao giờ hối hận về quyết định năm xưa.

Giới chuyên môn nhận định rằng, việc không sử dụng người đóng thế là một quyết định sáng suốt với Sắc, Giới bởi lẽ Lương Triều Vỹ và Thang Duy đều là những sự lựa chọn hoàn hảo cho bộ phim. Từ biểu cảm ánh mắt, cơ mặt, chuyển động hình thể của cả hai đều chân thực và hòa nhịp cùng bộ phim.

Sắc, Giới là sản phẩm hợp tác duy nhất giữa Thang Duy và Lương Triều Vỹ.

Lương Triều Vỹ từng chia sẻ với tờ QQ rằng, Sắc, Giới là một trong những bộ phim tình cảm nhất mà anh từng tham gia. Theo Lý An, Lương Triều Vỹ từng run khi quay cảnh nóng trong khi Thang Duy có phần nhập cuộc tốt hơn.

Thang Duy cũng đánh giá bạn diễn là một người rất chuyên nghiệp và hợp tác.

Những cảnh nóng được quay trong studio riêng, chỉ có người quay phim, diễn viên và Lý An trong căn phòng đó. Đạo diễn giành giải Oscar cũng tiết lộ thêm rằng, ê kíp của Sắc, Giới đã đẩy nhanh tiến độ quay, cắt bớt 12 ngày để các diễn viên không bị quá mệt.

Theo Netease News, đạo diễn Lý An từng thốt lên: "Cảm giác như vừa trở về từ địa ngục khi quay phim vậy" khi nói về đứa con tinh thần giúp ông gặt hái nhiều danh tiếng và giải thưởng trong sự nghiệp.

Lương Triều Vỹ và vợ, nữ diễn viên Lưu Gia Linh.

Một nhân viên của đoàn phim còn tiết lộ thêm rằng, hai diễn viên đã bật khóc và ăn mừng khi bộ phim quay xong. Lương Triều Vỹ cũng thừa nhận, đôi khi vì quá nhập tâm, anh và bạn diễn không thể dừng lại dù đạo diễn đã yêu cầu.

Sau Sắc, Giới, Thang Duy và Lương Triều Vỹ không hợp tác trong dự án nào khác.

Tuy nhiên, nữ diễn viên sinh năm 1979 không may mắn như người đồng nghiệp của mình. Cảnh nóng bạo liệt trong Sắc, Giới khiến cô bị "phong sát", cấm xuất hiện trên truyền hình và các phương tiện truyền thông một thời gian. Những hi sinh nghệ thuật của cô bị đánh giá vượt quá những giới hạn đạo đức.

Bộ phim mang lại cho Thang Duy danh tiếng và cả những giải thưởng trong sự nghiệp nhưng đồng thời cũng đặt dấu chấm cho sự nghiệp diễn xuất của cô tại Trung Quốc. Ngày sau khi nhận lệnh cấm sóng, Thang Duy cũng bị bạn trai nói lời chia tay.

Sự nghiệp diễn xuất của Thang Duy bị ảnh hưởng sau những cảnh nóng trong Sắc, Giới.

Đạo diễn Lý An từng thừa nhận ông thấy có lỗi với Thang Duy: "Tôi rất buồn vì Thang Duy bị ảnh hưởng quá nhiều từ bộ phim. Cô ấy đã cống hiến hết mình cho vai diễn. Nếu không có sự hy sinh của Thang Duy, nhân vật Giai Chi không thể sống lại. Tôi muốn làm mọi thứ để giúp Thang Duy".

Đứng trước những vận đen mà Thang Duy gặp năm đó, đạo diễn Lý An đã tìm cách an ủi cô. Ông nhận cô là con gái đỡ đầu và giúp cô tới Anh du học, trau dồi thêm kinh nghiệm sau lệnh cấm sóng.

Thang Duy cũng chuyển hướng phát triển sự nghiệp tại nước ngoài sau lệnh cấm sóng. Cô góp mặt trong các tác phẩm có tính nghệ thuật dù không nổi danh như Sắc, Giới.

Trong số các tác phẩm sau này của Thang Duy, Thu Muộn mà cô hợp tác với nam diễn viên Hyun Bin được đánh giá cao nhất. Nhờ tài năng diễn xuất, Thang Duy giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của Hiệp hội phê bình phim Hàn Quốc, Hiệp hội phê bình phim Busan. Bộ phim còn giúp cô bén duyên với người chồng hiện tại, đạo diễn Kim Tae Young của Thu Muộn.

Thang Duy chia sẻ về bộ phim "Sắc Giới"

Mi Vân

Theo Time/SCMP