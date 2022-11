Bi kịch nhà Carter: Cái chết của Aaron đưa anh em... xích lại gần nhau

Anh trai của Aaron - Nick Carter bật khóc khi hát "Show Me The Meaning of Being Lonely"

Nick Carter bên em trai Aaron Carter nhiều năm về trước (Ảnh: Page Six).

Trong những năm tháng cuối đời của nam ca sĩ Aaron Carter, anh phải chịu lệnh cấm tiếp xúc đối với anh trai, chị gái. Aaron không có mối quan hệ êm đẹp với các anh chị em ruột. Có nhiều xung đột, mâu thuẫn nảy sinh giữa họ. Các bên đã từng chia sẻ về điều này thông qua các cuộc phỏng vấn và các đăng tải trên mạng xã hội.

Năm 2019, anh trai của Aaron - nam ca sĩ Nick Carter và người chị gái song sinh của Aaron - cô Angel Carter đã đệ đơn lên tòa án và được thông qua đề xuất, theo đó, tòa án đã ra lệnh cấm Aaron lại gần Nick Carter, Angel Carter cũng như những người thân khác trong gia đình riêng của họ.

Sau khi đệ đơn lên tòa án, Nick Carter đã chia sẻ về quyết định cay đắng của mình: "Sau rất nhiều sự cân nhắc, em gái và tôi đã rất đau lòng khi phải đệ đơn lên tòa án để đề nghị tòa đưa ra một lệnh cấm tiếp xúc áp dụng đối với em trai của chúng tôi - Aaron. Chúng tôi không còn lựa chọn nào và buộc phải hành động để bảo vệ bản thân và gia đình.

Aaron càng lúc càng có những hành động và phát ngôn đáng báo động. Gần đây, cậu ấy còn thú nhận rằng cậu ấy đã nảy sinh ý định giết người vợ đang mang thai của tôi, quả thực chúng tôi không còn lựa chọn nào. Tôi vẫn yêu thương Aaron và hy vọng cậu ấy sẽ điều trị tâm lý tốt đẹp, đó là điều mà cậu ấy cần thực hiện trước khi có những tổn hại xảy ra đối với chính cậu ấy hay ai đó khác".

Aaron (trái) từng tố cáo anh trai Nick Carter là người hành xử bạo lực (Ảnh: Page Six).

Về phần mình, Aaron thừa nhận rằng anh đã phải điều trị tâm lý, anh cho biết mình bị rối loạn đa nhân cách, bị tâm thần phân liệt, và hay có những cơn căng thẳng thần kinh bột phát khiến anh buộc phải dùng nhiều loại thuốc điều trị tâm lý cùng một lúc.

Cũng trong năm 2019, Aaron cho biết anh từng bị lạm dụng tình dục bởi người chị gái quá cố - nữ ca sĩ Leslie Carter (1986 - 2012). Leslie đã qua đời năm 2012 vì sốc thuốc ở tuổi 25. Aaron cho biết anh đã bị chị gái lạm dụng từ năm lên 10 cho tới năm 13 tuổi. Những sự việc này xảy ra khi Leslie không chịu dùng thuốc điều trị hội chứng rối loạn tâm lý lưỡng cực.

Aaron cũng từng tố cáo anh trai Nick Carter là người hành xử bạo lực. Nhà Carter có 5 người con thì người con thứ 3 - nữ ca sĩ Leslie Carter đã sớm qua đời ở tuổi 25 vì sốc thuốc hồi năm 2012. Đến năm nay, người con út Aaron Carter qua đời ở tuổi 34 vì đuối nước trong bồn tắm.

Hiện tại, nhà Carter còn lại 3 người con, gồm con trai cả Nick Carter (42 tuổi) và hai người con gái - Bobbie Jean Carter (40 tuổi) và Angel Carter (34 tuổi).

Anh trai của Aaron - Nick Carter bật khóc khi hát vì nhớ em trai quá cố (Video: Daily Mail).

Trong những năm tháng cuối đời của Aaron, mối bất hòa sâu sắc đã xuất hiện giữa nam ca sĩ đoản mệnh và các thành viên trong gia đình Carter. Mọi việc bắt đầu từ những lời đe dọa khủng khiếp mà Aaron đưa ra đối với người thân, khiến các thành viên trong gia đình cảm thấy sợ hãi và phải nhờ tới pháp luật để không còn phải gặp gỡ, tiếp xúc với Aaron thêm nữa.

Dù vậy, sau khi Aaron Carter qua đời, người đại diện phát ngôn của gia đình đã dành những lời tốt đẹp để nói về anh: "Trong những ngày tháng cuối đời, Aaron Carter đã rất nỗ lực cải thiện bản thân mình trong công việc và cuộc sống để có thể hồi phục sau những cú trượt dài. Aaron Carter đã rất mong muốn trở thành một người cha tốt và mong có thể hàn gắn rạn nứt với người thân".

Nổi tiếng nhất trong gia đình Carter là nam ca sĩ Nick Carter, anh là thành viên của nhóm nhạc nam Backstreet Boys. Ngay sau khi nhận được thông tin về việc em trai qua đời, Nick Carter đã có đăng tải trên tài khoản mạng xã hội cá nhân.

Nick viết: "Trái tim tôi tan nát trước tin tức vừa nhận được. Dù hai anh em tôi có một mối quan hệ phức tạp, nhưng tình yêu thương mà tôi vẫn luôn dành cho em mình thì không bao giờ phai nhạt.

Tôi vẫn luôn hy vọng rằng bằng một cách nào đó, vào một ngày nào đó, em trai tôi sẽ có thể bước đi trong cuộc đời này một cách tốt đẹp, lành mạnh hơn, rằng sau cùng, em trai tôi sẽ tìm được sự giúp đỡ phù hợp mà em từng rất cần, để có thể vực dậy cuộc sống của mình. Đôi khi chúng tôi muốn đổ lỗi cho ai đó, cho cái gì đó vì những mất mát đã xảy ra.

Nhưng nguyên nhân đích thực đằng sau những bi kịch này chính là vì nghiện ngập và những vấn đề tâm lý bất ổn, đó chính là thế lực quỷ dữ đã tàn phá cuộc đời em tôi. Tôi sẽ thương nhớ em trai tôi nhiều hơn rất nhiều những gì mà mọi người có thể hình dung.

Giờ đây, em trai tôi đã có thể tìm thấy sự bình yên mà em từng không thể nào tìm thấy lúc còn sống trên cõi đời này. Tôi cầu mong Chúa sẽ rủ lòng thương và chăm sóc cho em trai bé nhỏ của tôi".

5 anh em nhà Carter nhiều năm về trước (Ảnh: Page Six).

Aaron Carter được tìm thấy trong tình trạng đã qua đời vì đuối nước trong bồn tắm tại nhà riêng ở bang California, Mỹ, vào ngày 5/11 vừa qua. Anh ra đi ở tuổi 34. Người giúp việc đã phát hiện ra sự việc và gọi điện tới cảnh sát.

Lúc sinh thời, Aaron Carter từng thừa nhận rằng anh luôn phải vật lộn với việc cai nghiện rượu và chất kích thích, cùng các vấn đề sức khỏe tâm lý. Dù vậy, Aaron phủ nhận việc mình đe dọa và có ý định gây hại cho người thân như những gì mà anh trai và chị gái đã tuyên bố trước truyền thông.

Trong buổi biểu diễn mới nhất mà Nick Carter thực hiện cùng với nhóm nhạc Backstreet Boys, anh đã không thể cầm được nước mắt khi nhớ về em trai mình. Buổi biểu diễn nằm trong tour lưu diễn DNA World Tour của nhóm Backstreet Boys.

Nick đã không thể giữ bình tĩnh khi anh cùng với nhóm Backstreet Boys thể hiện ca khúc "Show Me The Meaning of Being Lonely" (tạm dịch: Hãy cho tôi biết ý nghĩa của sự cô đơn). Khi hát ca khúc này, Nick đã nghĩ tới người em trai vừa qua đời của mình và hiểu rằng em mình đã sống những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời trong sự cô đơn tột cùng và không có một người thân nào ở bên.

Chị gái song sinh nói yêu thương Aaron "không đong đếm được"

Angel Carter là chị gái song sinh của Aaron (Ảnh: Page Six).

Về phần Angel Carter - người chị gái song sinh của Aaron, Angel cũng từng đệ đơn lên tòa án để tòa đưa ra một lệnh cấm tiếp xúc áp dụng đối với Aaron, nhằm giúp Angel và gia đình riêng của cô tránh khỏi những rắc rối và nguy cơ đến từ việc tiếp xúc với Aaron.

Sau sự ra đi của Aaron, Angel chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội: "Gửi tới người em trai song sinh của chị, chị yêu thương em nhiều hơn những gì có thể nói ra hay đong đếm được. Chị sẽ luôn nhớ đến em từ tận đáy lòng.

Một Aaron hài hước và ngọt ngào, chị có nhiều ký ức về em và chị hứa sẽ luôn trân trọng những ký ức ấy. Chị biết em bây giờ đã được bình yên. Chị sẽ mang theo mình những ký ức về em cho tới ngày chị ra đi khỏi cõi đời này và được gặp lại em lần nữa".

Hôn thê bật khóc trước cửa nhà Aaron sau bi kịch

Aaron Carter và Melanie Martin khi còn mặn nồng (Ảnh: Page Six).

Aaron Carter đã đính hôn với bạn gái Melanie Martin và có một cậu con trai với cô. Trước sự ra đi của Aaron Carter, Martin bày tỏ sự bàng hoàng đau xót trên mạng xã hội. Hai người đã chào đón con trai chung ra đời hồi tháng 11/2021, dù vậy, giữa hai người là một mối quan hệ tình cảm không suôn sẻ, tốt đẹp, họ liên tục có những thăng trầm, cãi vã, tan hợp, lời qua tiếng lại.

Hồi tháng 9 năm nay, Aaron Carter bắt đầu tham gia chương trình cai nghiện để có thể giành lại quyền nuôi con trai nhỏ. Dù việc con trai ra đời khiến Aaron rất hạnh phúc, nhưng cuộc sống của anh vẫn không nhờ thế mà trở nên ổn định, tốt đẹp hơn. Chỉ một tuần sau khi con trai ra đời, Aaron đã tuyên bố chia tay Martin vì... "một lời nói dối" mà Aaron đánh giá là "rất khủng khiếp".

Sau 3 tháng sinh con, Martin đệ đơn lên tòa án để tòa đưa ra lệnh cấm tiếp xúc áp dụng đối với Aaron. Trước đó, theo Martin, hai người đã có tranh cãi lớn và cô đã bị bạo hành thể chất tới mức bị rạn 3 xương sườn. Sau khi bạo hành cô, Aaron đã đuổi hai mẹ con cô ra khỏi nhà của anh.

Theo Martin, chính việc Aaron sử dụng nhiều loại thuốc một lúc đã khiến anh không thể kiểm soát bản thân: "Tôi cho rằng ở thời điểm chúng tôi chia tay, Aaron đã gặp vấn đề với các loại thuốc được kê cho anh ấy, anh ấy bỗng trở nên quá hiếu chiến và bạo lực. Sau tất cả, nhiều khi anh ấy không nhớ nổi mình đã gây ra những gì.

Tôi nghĩ anh ấy cần học cách kiểm soát cơn giận, cần phải điều trị để kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Anh ấy còn là người rất hay ghen tuông. Anh ấy cần phải học được cách suy nghĩ logic, hợp lý như một người trưởng thành bình thường đáng lẽ ra phải làm được".

Melanie Martin bật khóc trước nhà Aaron sau khi nhận được tin dữ (Video: Daily Mail).

Dù vậy, sau khi đưa ra những cáo buộc về việc bị Aaron bạo hành tới rạn xương sườn, chính Martin lại xin rút lại những lời tố cáo và giải thích thông qua tài khoản mạng xã hội rằng cô đã có phần "làm quá" mọi chuyện lên, bởi chính cô cũng đang bị... trầm cảm sau sinh.

Dù mối quan hệ giữa Martin và Aaron không suôn sẻ, tốt đẹp ngay cả khi họ đã có con chung, nhưng ngay khi nhận được tin báo rằng Aaron đã qua đời, Martin đã nhanh chóng có mặt tại nhà của Aaron. Cô đã không thể giữ nổi bình tĩnh, Martin bật khóc ngay khi bước xuống xe hơi và đứng trước cửa nhà Aaron.

Bạn gái đầu đời cầu mong Aaron yên nghỉ

Hilary Duff và Aaron Carter khi còn là một đôi (Ảnh: Page Six).

Trước thông tin về sự ra đi của sao nhí một thời - Aaron Carter, rất nhiều ngôi sao đã bày tỏ niềm thương tiếc thông qua các đăng tải trên mạng xã hội. Trong đó, nữ diễn viên kiêm ca sĩ người Mỹ Hilary Duff (35 tuổi) đã có đăng tải thu hút nhiều sự chú ý hơn cả. Khi Hilary Duff và Aaron Carter còn ở lứa tuổi "teen", họ đã có quãng thời gian hẹn hò với nhau.

Tình yêu này không kéo dài lâu nhưng đối với Hilary Duff đó là một kỷ niệm đáng nhớ trong những năm tháng tuổi "teen". Trước sự ra đi bi kịch của Aaron, Hilary đã có đăng tải trên mạng xã hội: "Gửi tới Aaron, em thực sự rất đau lòng khi thấy cuộc sống đã diễn ra quá khó khăn đối với anh. Anh đã phải vật lộn vượt qua những khốn khổ ngay trước sự quan sát của tất cả mọi người.

Với em, anh từng có một vẻ hấp dẫn đặc biệt, anh từng là một chàng trai khiến cô gái ở lứa tuổi teen là em khi ấy đã yêu anh rất nhiều. Bây giờ, anh hãy yên nghỉ. Xin gửi nhiều yêu thương tới gia đình và người thân của anh ở thời điểm khó khăn này".

Aaron và Hilary đã bắt đầu hẹn hò với nhau hồi năm 2000, khi cả hai mới 13 tuổi. Họ liên tục chia tay rồi tái hợp trong vòng 3 năm, sau cùng, họ chia tay dứt khoát khi Aaron bắt đầu qua lại với nữ diễn viên Lindsay Lohan. Đã từng có thời, chuyện tình tay ba của 3 thiếu niên nổi tiếng ở Hollywood trở thành đề tài gây sốt trên các trang tin showbiz.

Aaron Carter lúc sinh thời (Ảnh: Page Six).

Thực tế, trong suốt nhiều năm tháng về sau này, Aaron vẫn luôn bày tỏ sự tiếc nuối vì đã đối xử không tốt với Hilary Duff và từng khiến cô đau khổ khi phải vướng vào một chuyện tình "tay ba".

Sau này, khi Hilary Duff đã lập gia đình, Aaron vẫn thể hiện sự tiếc nuối đối với chuyện tình đã qua: "Tôi sẽ dành cả cuộc đời sau này của mình để trở thành một con người tốt hơn với hy vọng sẽ có thể quay trở lại với cô ấy ở một thời điểm nào đó. Tôi không cần biết các bạn nghĩ gì về điều này".

Trước cách bày tỏ tình cảm của Aaron ngay cả khi mình đã có gia đình, Hilary từng nói: "Aaron vẫn vậy, tôi không biết mình nên cảm thấy như thế nào nữa. Tôi nghĩ mọi chuyện đã trôi qua rất lâu rồi, bây giờ chúng tôi thực sự không còn hiểu gì về nhau nữa".

Sau một cuộc đời hỗn loạn và bi kịch, sau cùng Aaron đã ra đi trong tình yêu thương

Sau một sự nghiệp "sớm nở, chóng tàn", một cuộc đời không ngừng phải vật lộn với nghiện ngập, với những bất ổn tâm lý, và có những rạn nứt sâu sắc với người thân, Aaron Carter đã ra đi ở tuổi 34. Sau những trái ngọt thành công sớm được nếm khi còn nhỏ tuổi, cả cuộc đời sau này của Aaron là những vật lộn khốn khổ, luôn luôn bất ổn, không ngừng bất hạnh.

Sau cả một cuộc đời sống trong khủng hoảng, lạc lối, sự ra đi của Aaron khiến chính người thân của anh nhìn nhận như một sự giải thoát cho anh (Ảnh: Page Six).

Sau tất cả, những người thân, người quen của Aaron đều chỉ cầu mong giờ đây, anh được yên nghỉ trong thanh thản. Sự thanh thản, bình an chính là điều mà gần như cả cuộc đời, Aaron đã không thể tìm thấy được, anh chưa hề được biết đến cảm giác bình an, thanh thản, bởi anh sớm rơi vào nghiện ngập và những vấn đề tâm lý bất ổn.

Sau những rạn nứt khó lòng hàn gắn với người thân, từng khiến người thân cảm thấy sợ hãi và phải nhờ tới pháp luật can thiệp để khỏi phải tiếp xúc với mình, giờ đây, Aaron đã nằm xuống sau bi kịch sau cuối của cuộc đời. Người thân đã khóc thương và dành những lời yêu thương, những nguyện cầu ấm áp cho ngôi sao nhí đình đám một thuở.

Sau cả một cuộc đời sống trong khủng hoảng, lạc lối, sự ra đi của Aaron khiến chính người thân của anh nhìn nhận như một sự giải thoát cho anh khỏi cuộc sống có quá nhiều khó khăn, thách thức, vật lộn và bất hạnh dành cho anh.

Khi còn sống, Aaron từng khiến người thân sợ hãi, xa lánh, nhưng đến giờ phút này, sau cùng, gia đình đã có thể dành những lời tốt đẹp để nói về anh, đưa anh về nơi yên nghỉ vĩnh hằng bằng tình yêu thương và cả niềm chua xót.

Câu chuyện bi kịch của Aaron Carter - sao nhí đình đám một thuở trong nền công nghiệp âm nhạc quốc tế - sẽ còn mãi được nhắc nhớ đến như một minh chứng cho thấy danh tiếng, tiền tài đến quá sớm đối với một đứa trẻ có thể gây nên những hệ lụy khủng khiếp như thế nào cho cả một đời người.