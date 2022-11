Sao nhí đình đám một thời Aaron Carter qua đời ở tuổi 34

Aaron Carter khi còn nhỏ (Ảnh: Page Six).

Thông tin về sự ra đi của nam ca sĩ - rapper Aaron Carter đang là thông tin gây bàng hoàng chấn động ở Hollywood. Người giúp việc đã tìm thấy Aaron Carter trong tình trạng đã qua đời tại nhà riêng ở bang California (Mỹ).

Anh được tìm thấy trong tình trạng bị đuối nước bên trong bồn tắm. Sau khi người giúp việc phát hiện ra sự việc bi kịch, người này đã gọi điện tới lực lượng cấp cứu nhưng không gì có thể thực hiện để cứu vãn tình hình được nữa.

Người phát ngôn của gia đình Carter đã chia sẻ với giới truyền thông: "Trong những ngày tháng cuối đời, Aaron Carter đã rất nỗ lực cải thiện bản thân mình trong công việc và cuộc sống để có thể hồi phục sau những cú trượt dài. Aaron Carter đã rất mong muốn trở thành một người cha tốt và có thể hàn gắn những rạn nứt với người thân".

Aaron Carter sinh ngày 7/12/1987 tại bang Florida (Mỹ). Anh bắt đầu biểu diễn từ khi còn nhỏ và từng hợp tác với ban nhạc đình đám Backstreet Boys trong tour lưu diễn của nhóm hồi năm 1997. Trong nhóm Backstreet Boys, thành viên Nick Carter chính là anh trai của Aaron Carter.

Album đầu tay của Aaron Carter đã bán được hàng triệu bản. Trước tuổi lên 10, Aaron Carter đã là một ca sĩ nhí nổi tiếng ở Hollywood, anh được mời hợp tác với những ca sĩ, nhóm nhạc đình đám thời bấy giờ, trong đó có nữ ca sĩ Britney Spears và nhóm nhạc Backstreet Boys.

Aaron Carter tiếp tục là ngôi sao ca nhạc đình đám hồi cuối thập niên 1990 cho tới đầu thập niên 2000, anh từng bán được hàng triệu đĩa hát và tạo nên những bản hit như "I'm All About You", "I Want Candy", "Aaron's Party (Come Get It)"...

Trong những năm tháng về sau này khi sự nghiệp bắt đầu chững lại, Aaron Carter trải qua những vấn đề rắc rối trong đời tư, bao gồm việc sụt cân nghiêm trọng, lạm dụng chất gây nghiện. Anh bắt đầu gặp những rắc rối lớn nhỏ với pháp luật kể từ đây. Aaron Carter từng bị phát hiện lái xe trong tình trạng đang bị ảnh hưởng bởi chất kích thích hồi năm 2017.

Năm 2019, tòa án ở Las Vegas đã ra lệnh cấm tiếp xúc kéo dài một năm đối với Aaron Carter sau khi anh trai của nam ca sĩ này - nam ca sĩ Nick Carter - đệ đơn ra tòa trình bày về những nguy cơ mà mình và người thân có thể gặp phải bởi Aaron Carter. Người chị em song sinh của Aaron - Angel Carter - cũng đã đệ đơn ra tòa để không phải tiếp xúc với Aaron nữa.

Những yêu cầu này được người thân của Aaron Carter đưa ra sau khi Aaron thừa nhận với gia đình về những ý định kinh hoàng mà mình muốn thực hiện đối với gia đình, người thân. Sau khi sự việc này được tiết lộ với giới truyền thông, Aaron Carter đã lên tiếng thừa nhận rằng anh đang bị nghiện chất kích thích.

Năm 2020, Aaron Carter bắt đầu cung cấp những nội dung 18+ do chính mình thực hiện trên một số nền tảng dành cho "người lớn" và gọi đây là những màn trình diễn mới của mình.

Aaron Carter bên anh trai Nick Carter nhiều năm về trước (Ảnh: Page Six).

Aaron Carter đã đính hôn với bạn gái Melanie Martin. Trước sự ra đi của Aaron Carter, Martin bày tỏ sự bàng hoàng đau xót trên mạng xã hội. Hai người đã chào đón con trai chung ra đời vào ngày 22/11/2021, dù vậy, giữa hai người là một mối quan hệ tình cảm không suôn sẻ, tốt đẹp, họ liên tục có những thăng trầm, cãi vã, tan hợp, lời qua tiếng lại.

Hồi tháng 9 năm nay, Aaron Carter bắt đầu tham gia chương trình cai nghiện để có thể giành lại quyền nuôi con trai nhỏ.