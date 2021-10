Bí ẩn cái chết vì một pha cướp cò ở phim trường của con trai Lý Tiểu Long

Dân trí Năm 1993, một pha bóp cò ở cự ly gần đã cướp đi mạng sống của Lý Quốc Hào (Brandon Lee), con trai của huyền thoại Kungfu - Lý Tiểu Long tại trường quay bộ phim "The Crow". Khi đó, anh mới 28 tuổi.

Vào ngày 31/3/1993, một tai nạn thương tâm đã xảy ra với Lý Quốc Hào trên trường quay bộ phim The Crow.

Năm 1993, Lý Quốc Hào qua đời ở tuổi 28 sau một tai nạn với súng ở phim trường bộ phim "The Crow".

Trong kịch bản, nhân vật của Lý Quốc Hào bị bắn ở cự ly gần. Cả Lý Quốc Hào và người diễn viên cầm súng đều không hề hay biết, một viên đạn vẫn còn bị kẹt lại trong cây súng định mệnh. Một pha bóp cò ở cự ly gần trúng vào phần cơ thể đã lấy đi mạng sống của nam diễn viên khi đó mới 28 tuổi.

Đạo diễn và đoàn làm phim đều chứng kiến giây phút Lý Quốc Hào đổ gục xuống nhưng họ đều không hay biết chuyện gì đã xảy ra, cho đến khi một diễn viên đóng thế nhận ra rằng Lý Quốc Hào đã ngã gục thật sự chứ không phải là diễn xuất.

Ngay lập tức, mọi người vội ùa tới vực anh dậy. Nhân viên y tế tại hiện trường đã khẩn trương tới sơ cứu cho Lý Quốc Hào rồi chuyển anh lên xe, đưa tới trung tâm cấp cứu New Hanover, Mỹ cách trường quay 30 phút chạy xe.

Trải qua 4 tiếng đồng hồ phẫu thuật, các bác sĩ đã lắc đầu trong tiếc nuối vì không thể cứu được tính mạng của Lý Quốc Hào. Bác sĩ điều trị cho biết: "Vùng eo của Lý Quốc Hào bị một vết thương rộng 4mm. Phim chụp X-quang cho thấy, trong cột sống của anh có một vật thể bằng kim loại".

Tạo hình của Lý Quốc Hào trong bộ phim "The Crow" - bộ phim cuối đời của anh.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã không tìm thấy đầu viên đạn ở vùng eo của nam diễn viên. Vị bác sĩ cho biết, Lý Quốc Hào đã mất quá nhiều máu.

13 giờ 4 phút chiều ngày 1/4/1993, Lý Quốc Hào qua đời tại bệnh viện. Sự ra đi đột ngột và ở tuổi rất trẻ của nam diễn viên Quốc Hào được so sánh với cái chết bí ẩn của cha ruột anh, Lý Tiểu Long.

Với sự chấp thuận của người mẹ Lý Quốc Hào - bà Linda Lee Cadwell, đạo diễn Alex Proyas đã hoàn thành bộ phim The Crow bằng cách sử dụng kỹ xảo lúc bấy giờ để thực hiện một vài cảnh quay mà Lý Quốc Hào chưa hoàn thành.

Giống như cha mình, cái chết đột ngột và đau thương của Lý Quốc Hào đã đưa tên tuổi của anh trở thành huyền thoại khi bộ phim The Crow được các nhà phê bình đánh giá là tác phẩm hay nhất của anh.

Lý Quốc Hào là ngôi sao võ thuật triển vọng của Hollywood trước khi mất.

Trong phim, Lý Quốc Hào vào vai một người nhạc sĩ trở về từ cõi chết để báo thù cho người vợ chưa cưới không may bị giết hại. Đáng thương hơn, Lý Quốc Hào từng lên kế hoạch kết hôn với vị hôn thê Eliza Hutton sau khi hoàn thành bộ phim The Crow nhưng đám cưới này đã mãi không thể thực hiện.

Khi tham gia The Crow, bộ phim cuối đời của mình, Lý Quốc Hào đã kỳ vọng đây sẽ là bộ phim đột phá trong sự nghiệp diễn xuất của anh. Bộ phim được đầu tư kinh phí gần 14 triệu USD.

Và để thực hiện quyết tâm, Lý Quốc Hào đã lao động và cống hiến hết mình cho bộ phim. Kể từ tháng 2/1993, khi đoàn phim bắt đầu khai máy, Lý Quốc Hào chăm chỉ đến phòng tập thể hình để rèn luyện cơ bắp và sức khỏe. Suốt quá trình đóng phim, anh luôn nỗ lực hết công suất.

Lý Quốc Hào được luyện tập và truyền cảm hứng với võ thuật bởi cha ruột.

Lý Quốc Hào là con cả của ngôi sao võ thuật Lý Tiểu Long. Anh sinh ra tại Mỹ trong một gia đình có hai anh em. Năm Quốc Hào lên 8 tuổi, cha ruột của anh - ngôi sao điện ảnh Lý Tiểu Long qua đời.

Lý Tiểu Long được phát hiện đột tử khi đang tham gia bộ phim Trò chơi tử Thần vào năm 1973 ở Hồng Kông. Sự kiện này đã gây nên chấn động lớn với dư luận thế giới và nguyên nhân cái chết của Lý Tiểu Long đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi.

Sau khi cha qua đời, Lý Quốc Hào cùng mẹ và em gái Shannon Lee (Lý Hương Ngưng) định cư ở Los Angeles, Mỹ. Nối nghiệp cha, một ngôi sao võ thuật tầm cỡ thế giới, Lý Quốc Hào cũng được coi là một ngôi sao võ thuật đắt giá của điện ảnh Hollywood cuối những năm 80, đầu 90.

Những tác phẩm gắn liền với tên tuổi của anh gồm Kung Fu the Movie, Legacy of Range (1986), Show Down in Little Tokyo (1991), Rapid Fire (1992). The Crow từng là tác phẩm được anh dồn nhiều tâm huyết trước khi mất.

Lý Quốc Hào qua đời khi chưa kịp tổ chức đám cưới với hôn thê - Eliza Hutton.

Ngày 3/4/1993, thi hài Lý Quốc Hào được đưa tới Seatle, Mỹ và chôn cạnh phần mộ của người cha huyền thoại Lý Tiểu Long. Ngày hôm sau, lễ truy điệu tiễn Lý Quốc Hào đã được bạn bè và người thân của anh tổ chức tại đồi Hollywood.

Sự kiện thu hút hơn 400 người, trong đó có các đồng nghiệp của Lý Quốc Hào, đồng nghiệp thân tín của anh là những ngôi sao hành động như Stephen McQueen, Taky Kimura, David Carradine... Người bạn thân của Lý Quốc Hào, Jeff Imada, đã khóc như mưa mà không nói thành lời.

Mẹ ngôi sao đoản mệnh - bà Linda Lee đã phát biểu trước các quan khách: "Lý Quốc Hào chắc cũng hy vọng không khí ngày hôm nay sẽ vui vẻ và nhẹ nhàng. Chúng ta tới đây chẳng phải để chúc Quốc Hào có một cuộc sống tốt đẹp hơn sao?".

Mộ phần Lý Quốc Hào (phải) được đặt cạnh người cha huyền thoại - Lý Tiểu Long.

Hôm nay 22/10, làng giải trí thế giới rúng động trước vụ việc nam diễn viên Alec Baldwin sử dụng súng trong một cảnh phim Rust. Cảnh quay khiến quay phim tử vong và đạo diễn bị thương nặng. Người hâm mộ và người thân của Lý Quốc Hào lại đồng loạt nhắc lại vụ việc đau lòng năm xưa.

Lý Hương Ngưng, em gái của Lý Quốc Hào, đã đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân: "Trái tim chúng tôi hướng về gia đình của Halyna Hutchins và Joel Souza (hai nạn nhân trong vụ tai nạn sáng nay 22/10). Không ai đáng phải hy sinh bởi một phát đạn ở phim trường".

Nhà báo Mark Harris viết: "Một trong những câu chuyện tôi nghe đầu tiên khi bắt đầu làm báo là vụ tai nạn phim trường của Lý Quốc Hào. Điều đó khiến tôi luôn thấy sợ hãi trước việc sử dụng súng ở phim trường. Thật kinh hoàng".

Một khán giả bày tỏ: "Hollywood dường như vẫn chưa rút kinh nghiệm từ vụ việc với Lý Quốc Hào. Mọi người thuộc thế hệ của tôi hôm nay đều nhớ tới Lý Quốc Hào".

Mi Vân

Theo Independent/Sina