"Bê bối tình ái" của Jack: Hệ lụy từ lối sống hưởng thụ, lệch chuẩn?

Dân trí Dù Jack đã thừa nhận có con với nữ chính trong MV của mình, xin lỗi sau nhiều ngày im lặng giữa scandal lăng nhăng trong chuyện tình cảm nhưng làn sóng chỉ trích giọng ca "Hồng nhan" chưa dừng lại.

Sau nhiều ngày im lặng giữa scandal lăng nhăng trong chuyện tình cảm, tối ngày 10/8, ca sĩ Jack thừa nhận có con với Thiên An - bạn diễn của anh trong MV "Sóng gió", và gửi lời xin lỗi fan vì đời tư gây ồn ào.

Jack và Thiên An khi đóng chung MV "Sóng gió" (Ảnh: Facebook Thiên An).

Cụ thể, trong bài viết có đoạn: "Jack và Thiên An biết nhau khi cùng hoạt động và làm việc vào năm 2019. Đến khi Jack tách ra hoạt động riêng thì có gặp lại, từ sự đồng cảm ban đầu, cả hai có phát sinh quan hệ tình cảm tự nguyện. Nhưng chuyện tình cảm thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ tận tường. Mọi thứ đã không diễn tiến như mong đợi của cả Thiên An và Jack. Thời gian này, Jack không còn trong một mối quan hệ tình cảm nào".

Giọng ca "Hồng nhan" cho biết anh cùng gia đình đã rất cố gắng hỗ trợ Thiên An từ lúc mang thai cho đến bây giờ và Thiên An là người rõ nhất.

Nam ca sĩ xin lỗi fan, công ty và đối tác vì chuyện đời tư ồn ào. "Tuổi trẻ đã gặp quá nhiều thách thức và cũng như cơ hội khi được mọi người ủng hộ, nhưng Jack thật sự chưa đủ bản lĩnh vượt qua. Hôm nay Jack muốn thẳng thắn đối mặt với những sai lầm và đón nhận bài học cho mình", anh viết.

Tuy nhiên, lời xin lỗi này của Jack dường như chưa làm dịu được sự phẫn nộ của dư luận. Dù người trong cuộc đã lên tiếng giải thích nhưng sự tấn công của cộng đồng mạng dành cho nam ca sĩ chưa có dấu hiệu dừng lại.

Trước đó, một cô gái đăng bài trên Facebook, tố cáo Jack lăng nhăng, có con với hot girl Thiên An. Một ngày sau, Thiên An xác nhận cô quen Jack từ hai năm trước và có con gái chung tên Yên Đan. Thiên An còn tiết lộ trên trang cá nhân, Jack quen một số bạn gái khác trong thời gian cô mang thai. Mỗi tháng, mẹ Jack nhờ người gửi cho Thiên An 5 triệu đồng để nuôi dưỡng con.

Sự việc chưa dừng lại khi có thông tin, một cô gái khác cũng lên tiếng "bóc phốt" nam ca sĩ…

Từ "bê bối tình cảm" của ca sĩ Jack khi bị nghi vấn "bắt cá nhiều tay", nhiều người phản ứng trước lối sống hưởng thụ, vô trách nhiệm của một bộ phận người trẻ hoạt động trong showbiz.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, nhà thơ Trần Hoàng Thiên Kim chia sẻ:

"Bê bối tình cảm của nam ca sĩ gây ồn ào thời gian này cũng như một bộ phận nghệ sĩ trẻ từ lâu rồi không còn xa lạ với công chúng. Đây không phải trường hợp hi hữu mà nó xuất hiện như lối sống lệch chuẩn của một bộ phận tự nhận là nghệ sĩ trẻ.

Có không ít người chưa hẳn có tài năng thực sự, muốn lấy những ồn ào để đánh bóng tên tuổi. Có người thì ảo tưởng sức mạnh, sức ảnh hưởng của mình, có tác động tiêu cực đến fan hâm mộ ở lứa tuổi teen vốn chưa nhận thức trọn vẹn điều gì là tốt, điều gì là xấu.

Những người nổi tiếng không bằng tài năng, sự cống hiến miệt mài dễ rơi vào lối sống sa đọa, hưởng thụ. Cá nhân tôi cho rằng, có quan hệ tình cảm với nhiều cô gái cùng lúc là hành vi vô trách nhiệm, sống ích kỷ, hưởng thụ.

Lăng nhăng trong chuyện tình cảm, không quan tâm đến con cái đó là cách hành xử không thể chấp nhận được.

Qua trường hợp này, tôi cho rằng một bộ phận nghệ sĩ được coi là nổi tiếng, có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội cần nhìn nhận lại bản thân mình để sống cho tốt hơn, tử tế hơn. Đừng để tên tuổi "nổi" vì những lùm xùm tiêu cực.

Tôi tin rằng, những người này, trong chặng đường sắp tới, nếu không nhìn lại mình, không sống đúng chuẩn mực thì sẽ bị đồng nghiệp quay lưng, khán giả tẩy chay. Bởi lối sống đó thể hiện sự băng hoại về đạo đức, bất cần. Lối sống đó sẽ "giết" họ trong tương lai gần. Nhất là vào thời điểm đang có sự sàng lọc trong hoạt động nghệ thuật".

Còn chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa thì cho rằng việc một bộ phận nghệ sĩ trẻ coi chuyện tình cảm như trò chơi, yêu đương lăng nhăng, rồi chối bỏ trách nhiệm làm cha là hành vi vi phạm đạo đức.

"Người có chút tên tuổi, tiếng tăm lợi dụng cái đó để yêu đương "bắt cá" 3-4 tay rất đáng bị phê phán. Đó không phải là hạnh phúc chân chính, lâu bền. Đó là hành động vô trách nhiệm, có thể kéo theo nhiều hệ lụy cho chính họ.

Tôi cho rằng, đã là người nổi tiếng, trở thành thần tượng, được nhiều người ngưỡng mộ thì cần phải giữ gìn hình ảnh. Nếu làm nhơ bẩn hình ảnh của mình thì làm sao còn được yêu mến, ngưỡng mộ?

Bài học đã có khi một số nghệ sĩ cũng chỉ vì vướng lùm xùm mà tan tành sự nghiệp.

Khán giả bây giờ không dễ bị lừa, không ai có thể đùa giỡn dư luận. Người ta vẫn nói "mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng", gây dựng mãi mới được tên tuổi, lại vì ham hố chơi bời mà làm cho hoen ố đi, ảnh hưởng đến sự nghiệp", chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa bày tỏ quan điểm với phóng viên Dân trí.

Hà Thanh