"Anh thanh niên" HuyR trở lại sau thời gian gặp bế tắc trong cuộc sống

HuyR từng là gương mặt quen thuộc với khán giả qua loạt hit "Cô gái m52", "Anh thanh niên", "Sài Gòn của anh"... Tuy nhiên, khoảng 1 năm qua, anh gần như "mất tích". Nam ca sĩ cho biết đó là thời gian mà bản thân anh "bị trôi trong nhiều cảm xúc không vui, không tìm được cảm hứng sáng tác hay sáng tạo nữa".

"Mình nhận ra sau một thời gian dài cố ép bản thân lao vào công việc, cùng một số biến cố không hay, mình đã thật sự mệt mỏi. Mình quyết định nghỉ ngơi. Cứ đi mà không có phương hướng, cứ làm mà chẳng có niềm vui thì không ổn chút nào. Chậm lại là phương án tốt nhất cho mình lúc đó", HuyR trải lòng.

HuyR từng rất được yêu thích với loạt hit "Cô gái m52", "Anh thanh niên", "Sài Gòn của anh"... (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi và làm mới bản thân, HuyR quyết định trở lại đường đua âm nhạc. Tối 16/2, anh ra mắt MV "Không yêu trả dép tôi về" do chính mình sáng tác cách đây... 3 năm.

Chia sẻ về dự án lần này, HuyR tiết lộ: "Trước đây, những câu chuyện tình yêu của Huy viết thường về tình yêu đẹp nên lần này Huy muốn viết về chuyện tình chông gai. Huy nghĩ không phải tình yêu nào cũng đẹp và không phải khi yêu ai cũng thật lòng".

HuyR cho biết MV được quay vỏn vẹn trong 12 tiếng. Thời gian qua, nam ca sĩ ít nhận show nên kinh phí đầu tư sản phẩm cũng trở nên eo hẹp. "May mắn, cuối 2022 được đi hát một vài chương trình nên cát-xê bao nhiêu đổ hết vào MV này. Nếu để so sánh với loạt MV tiền tỷ ngoài thị trường thì chắc "chào thua" nhưng về chất lượng và âm nhạc thì Huy hoàn toàn tin tưởng và an tâm vào ê-kíp của mình", HuyR chia sẻ.

Bật mí kế hoạch trong năm 2023, HuyR cho biết anh cùng ê-kíp đang trong quá trình lên kế hoạch, hoàn thiện một album đa thể loại với nhiều bài hát, nhiều chủ đề và thể loại mà mọi người chưa từng thấy anh thể hiện.