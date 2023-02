Có tiền tỷ trong tay, Rihanna liên tục mang bầu, 6 năm chưa đi hát trở lại

Rihanna biểu diễn trong giờ nghỉ giải lao của trận tranh Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ (Super Bowl) (Ảnh: New York Post).

Việc Rihanna bất ngờ xuất hiện với bụng bầu trên sân khấu biểu diễn khiến các fan sửng sốt. Trước đó, Rihanna vừa đón con trai đầu lòng ra đời hồi tháng 5/2022. Việc cô nhanh chóng mang thai lần thứ hai khi con trai nhỏ chưa được một tuổi khiến truyền thông - công chúng Mỹ sửng sốt.

Thông tin "Rihanna mang bầu" nhanh chóng trở thành tin hot trên các tờ tin tức và mạng xã hội Mỹ. Tin tức này vừa gây nên bất ngờ phấn khích, vừa khiến các "fan ruột" của Rihanna có chút ngậm ngùi, bởi việc cô chuẩn bị đón con thứ hai chào đời sẽ khiến kế hoạch tái xuất làng nhạc của nữ ca sĩ tiếp tục bị hoãn lại.

Rất nhiều fan của Rihanna đã kỳ vọng rằng việc nữ ca sĩ tham gia biểu diễn tại trận tranh Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ Super Bowl sẽ đánh dấu sự trở lại của cô trong lĩnh vực ca hát, bởi đây là lần đầu tiên Rihanna biểu diễn trực tiếp trên sân khấu trong vòng 5 năm qua.

Biểu diễn tại sự kiện thể thao thu hút sự quan tâm lớn nhất tại Mỹ, Rihanna lựa chọn thể hiện những bản hit đình đám trong sự nghiệp, như "Where Have You Been" hay "Only Girl (In the World)".

Có "tỷ đô" trong tay, Rihanna không chỉ là một nữ ca sĩ đơn thuần

Cho tới thời điểm này, có lẽ chính Rihanna cũng chưa thể xác định được khi nào mình sẽ quay trở lại với sự nghiệp ca hát. Album gần đây nhất mà Rihanna tung ra là album "Anti" (2016), đã hơn 6 năm trôi qua kể từ khi album này ra mắt.

Trong quãng thời gian không tung ra sản phẩm âm nhạc mới, Rihanna đã tung ra một dòng mỹ phẩm, một dòng sản phẩm chăm sóc da, một dòng thời trang nội y, một nhà mốt của riêng mình.

Rihanna đã làm mẹ và giờ đây, cô lại chuẩn bị có thêm con. Tổng thể sự nghiệp và cuộc sống riêng của Rihanna có nhiều sự thay đổi mạnh mẽ, nhưng riêng sự nghiệp ca hát về cơ bản vẫn tiếp tục... "đóng băng".

Đối với Rihanna, đã có nhiều năm tháng cô cống hiến hết mình cho sự nghiệp ca hát, tạo ra hết bản hit này đến bản hit khác, nhưng sau khi đạt tới một ngưỡng mà người ta gọi là giới hạn sáng tạo, Rihanna lựa chọn rời xa lĩnh vực âm nhạc.

Trong suốt quãng thời gian 6 năm qua, cô có hợp tác với một số nghệ sĩ trong dự án âm nhạc của họ, nhưng về phần mình, Rihanna không cho ra mắt thêm album nào. Cô đang dành tặng cho bản thân một quãng nghỉ và phân bổ năng lượng cho những thứ khác bên ngoài âm nhạc.

Rihanna từng chia sẻ với các fan trên mạng xã hội rằng sản phẩm âm nhạc mới của cô có thể sẽ sớm ra mắt, nhưng một kế hoạch cụ thể, một mốc thời gian cụ thể là điều chưa từng được Rihanna khẳng định.

Những chia sẻ của cô khiến các "fan ruột" háo hức chờ đợi, Rihanna khẳng định với tạp chí Vogue (Anh) hồi năm 2020 rằng: "Tôi không thể nói rõ khi nào mình sẽ tung ra album mới, nhưng quả thực tôi đang rất nỗ lực, tích cực tham gia vào hoạt động chuẩn bị cho điều đó".

Điều rõ ràng nhất mà người ta thấy ở Rihanna trong những năm gần đây, đó là cô tập trung phát triển dòng sản phẩm thời trang và mỹ phẩm của riêng mình. Những dòng sản phẩm thành công đã giúp nữ nghệ sĩ 34 tuổi trở thành tỷ phú USD. Năm 2021, tạp chí Forbes (Mỹ) ước tính Rihanna đã sở hữu khối tài sản vào khoảng 1,7 tỷ USD, cô là nữ ca sĩ giàu nhất thế giới.

Bên cạnh sự nghiệp của một nữ ca sĩ nổi tiếng thế giới, Rihanna còn là một nữ doanh nhân tài ba, hình ảnh của cô đa diện và ấn tượng. Rihanna không chỉ là một ngôi sao ca nhạc nổi tiếng, mà còn là một phụ nữ quyền lực, giỏi giang trong nhiều lĩnh vực. Rihanna đã đạt tới thành công lớn, đích đến của cô ở thời điểm này lớn hơn những bản hit đứng đầu bảng xếp hạng.

Trong những năm qua, cô đã luôn cổ vũ cho vẻ đẹp đa dạng của nữ giới thông qua chiến lược tung ra các dòng sản phẩm thời trang và mỹ phẩm. Rihanna phát đi thông điệp rằng phụ nữ thuộc mọi lứa tuổi, màu da, vóc dáng... đều đẹp. Những thông điệp mà Rihanna đưa ra đã khiến nhiều thương hiệu thời trang và mỹ phẩm khác phải chạy theo học hỏi.

Sức ảnh hưởng của Rihanna tới công chúng, tới thị trường lớn hơn và mạnh mẽ hơn trước đây. Điều mà Rihanna đang làm là gây dựng nên hàng loạt những thương hiệu xoay quanh một phong cách sống lấy tên tuổi và hình ảnh của bản thân làm trung tâm.

Làm việc không ngừng nghỉ từ năm 17 tuổi, tới giờ mới được nghỉ và nghỉ... một mạch

Rihanna bắt đầu gia nhập nền công nghiệp âm nhạc từ năm 17 tuổi, giờ đây, cô đang tận hưởng cuộc sống của mình theo một cách khác sau quãng thời gian dồn sức cho sự nghiệp ca hát. Thực tế, Rihanna đã là một ngôi sao ca nhạc quốc tế trong nhiều năm tháng, cô đã quá quen với danh tiếng.

Không giống như nhiều công việc khác có những kỳ nghỉ cuối tuần, kỳ nghỉ dài ngày, một ngôi sao nhạc pop không bao giờ thực sự dừng lại. Mỗi cuối tuần họ lại đi biểu diễn ở các sự kiện, hoặc xuất hiện trong các chương trình. Mỗi khi họ chuẩn bị cho ra mắt album, một khối lượng công việc khổng lồ xuất hiện. Trong sự nghiệp ca hát kể từ năm 2005 tới năm 2016, cô đã cho ra mắt 8 album.

Rihanna biểu diễn tại trận tranh Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ (Video: NFL).

Rihanna đã sớm theo đuổi sự nghiệp ca hát và đạt được thành công lớn, cô kiếm được nhiều tiền và giờ đây không cần phải nỗ lực làm việc chăm chỉ mỗi ngày nữa, cô được quyền sống theo ý thích, theo cách mà mình thực sự mong muốn. Những gì công chúng được thấy ở Rihanna trong 6 năm qua là những gì cô đang thực sự yêu thích và muốn theo đuổi bên ngoài âm nhạc.

Ở tuổi 34, Rihanna vẫn còn rất nhiều thời gian để quay trở lại với âm nhạc. Cô đã ở vào một vị thế quyền lực để được tự đưa ra những quyết định về thời điểm tái xuất và cách thức tái xuất.

Khi Rihanna quay trở lại nền công nghiệp âm nhạc, đó không phải là vấn đề cô sẽ tiếp tục bán được bao nhiêu đĩa hát, mà là một tuyên ngôn nghệ thuật mới, là sự tái xuất của một nghệ sĩ đích thực đã tự giải phóng mình, cho mình thời gian để làm những điều mới mẻ, mở rộng bản thân với những trải nghiệm, để rồi quay trở lại bằng một nguồn cảm hứng mới.

Với thành công lớn mà Rihanna đã sở hữu trong âm nhạc và hoạt động kinh doanh, một khi cô quay trở lại với nền công nghiệp âm nhạc, đó là bởi cô đã thực sự tìm thấy cho mình một lý do thuyết phục, một nguồn cảm hứng mới thực sự.