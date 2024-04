Á quân Sao Mai 2022 An Thu An quảng bá văn hóa, du lịch Hà Nội

Ngày 3/4, Á quân Sao Mai 2022 Thu An giới thiệu MV Tứ thân - sản phẩm âm nhạc đầu tiên nằm trong dự án âm nhạc mang tên mình "An" sẽ được cô thực hiện xuyên suốt năm 2024. Song song đó, cô cũng giới thiệu nghệ danh mới của mình, An Thu An.

An Thu An biểu diễn tại buổi giới thiệu MV "Tứ thân" ngày 3/4 tại Hà Nội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nữ ca sĩ chia sẻ, ca khúc Tứ thân được nhạc sĩ Phạm Việt Tuân sáng tác riêng, nên phù hợp với chất giọng, "màu" giọng cũng như phong cách hát của cô. Ca khúc được lấy cảm hứng từ chất liệu âm nhạc dân gian Bắc Bộ, cách phối khí mới mẻ, hiện đại với tiết tấu nhanh, tươi trẻ và tràn đầy sức sống.

MV do đạo diễn Vũ Hồng Thắng dàn dựng, kể về chuyện tình của một cô gái làm nghề dệt tơ sen. Bên cạnh âm nhạc và cách dàn dựng MV, An Thu An còn đầu tư lớn cho phần trang phục khi diện nhiều thiết kế của Thạch Linh, Cao Minh Tiến, Phạm Trần Thu Hằng...

Trong MV, Thu An ra mắt với phong cách mang đậm màu sắc dân gian nhưng được cách điệu trẻ trung và hợp với hơi thở đời sống đương đại. Nữ ca sĩ và ê kíp đã lựa chọn sân khấu vở thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ (huyện Quốc Oai, Hà Nội để thực hiện MV.

"Đây là không gian nghệ thuật đậm văn hóa Bắc Bộ và là địa chỉ du lịch nổi tiếng của Hà Nội. Chúng tôi hy vọng, khi thực hiện MV này sẽ góp phần lan tỏa sức hấp dẫn của một điểm du lịch về đêm rất đặc sắc của Hà Nội", An Thu An chia sẻ.

An Thu An tiết lộ thêm, ngày quay MV đúng vào thời điểm Hà Nội lạnh nhất của mùa đông, ngoài trời nhiệt độ chỉ 5-7 độ C. Cô và vũ đoàn nhảy chân trần, đằng sau là nhà Thủy đình trồi lên khỏi mặt nước. Dù lạnh run nhưng cô và vũ đoàn vẫn phải vừa hát vừa nhảy, cười tươi trước ống kính.

Hình ảnh nữ ca sĩ và vũ đoàn nhảy chân trần tại sân khấu vở thực cảnh "Tinh hoa Bắc Bộ" trong MV (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ lấy bối cảnh MV tại một điểm du lịch hấp dẫn của Hà Nội, MV còn giới thiệu nghệ thuật dệt tơ sen rất độc đáo của Hà Nội với cảnh nữ chính thao tác dệt tơ sen. Dệt tơ sen là một hình thức dệt từ sợi tơ của cành sen để mang đến những sản phẩm chất lượng. Hình thức dệt tơ sen này xuất phát từ làng dệt truyền thống tại xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, do nghệ nhân Phan Thị Thuận nghiên cứu. Hiện, cơ sở dệt tơ của nghệ nhân Phan Thị Thuận cũng là địa chỉ du lịch thu hút du khách trong và ngoài nước.

"Chúng tôi đưa nhiều tinh hoa văn hóa của Hà Nội vào MV với mong muốn lan tỏa những nét đẹp thanh lịch, văn hóa độc đáo của người Hà Nội, thu hút giới trẻ quan tâm hơn tới những giá trị riêng có này", Thu An bày tỏ.

Khi được hỏi về việc lựa chọn dòng nhạc mang âm hưởng dân gian đương đại, An Thu An có e ngại khi bị so sánh với những đàn chị đi trước như Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy…?, cô thẳng thắn nói: "Tôi không cảm thấy e ngại hay lép vế bởi với tôi được tiếp bước những gì thế hệ anh chị đi trước đang làm là điều may mắn. Ca sĩ Hoàng Thùy Linh, Hòa Mizy sẽ là tấm gương để tôi học hỏi và noi theo. Thậm chí, tôi còn nhận được sự hỗ trợ từ các đàn chị và đó sẽ là điều quý giá để tôi không ngừng nỗ lực vươn lên".