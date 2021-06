5 loại nước uống chống say nắng tức thì

Dân trí Các loại nước chanh, nước ép dưa hấu, nước mía,... đều có tác dụng giải khát giải nhiệt mùa hè, giúp chống say nắng hiệu quả.

Mùa hè nhiệt độ rất cao nên những người thường xuyên làm việc dưới nắng nóng dễ bị say nắng say nóng (cảm nắng). Say nóng thường xảy ra vào xế chiều do có nhiều tia hồng ngoại gây nóng bức.

Dưới đây là một số gợi ý về thức uống giúp phòng và chống cảm nắng:

Nước ép dưa hấu

Dưa hấu được coi là một trong những loại trái cây thông dụng trong đời sống hàng ngày của mọi gia đình, đặc biệt khi tiết trời oi bức, nóng nực. Dưa hấu không những ngon ngọt dễ ăn mà còn cung cấp cho cơ thể một lượng nước khá lớn và không ít các vitamin A, B, C; các nguyên tố vi lượng như Fe, Ca, Mg...

Dưa hấu có vị ngọt, tính hàn có tác dụng thanh nhiệt, dùng cho các trường hợp say nắng, say nóng gây sốt nóng mất nước, miệng khô, họng khát, tiểu ít. Hạt dưa hấu có tác dụng hạ nhiệt, lợi tiểu, hạ huyết áp, tăng sinh lực.

Nước ép dưa hấu được sử dụng phổ biến, nhất là vào những ngày hè oi nóng (Ảnh: Internet).

Nước mía

Theo y học cổ truyền, nước mía được xếp vào loại thức uống có tính mát, giúp giải nhiệt, giải khát nhanh chóng cho cơ thể. Với những ngày hè oi ả như này, 1 ly nước mía bên cạnh thì thật tuyệt.

Mía tươi cạo vỏ, đẵn khúc ăn tùy ý, hoặc ép thành nước để uống. Dùng cho các trường hợp sốt khô họng, tiểu rắt.

Nước chanh

Chanh vắt lấy nước, thêm nước sôi nguội, có thể thêm đường, muối tùy ý. Nước chanh có tác dụng chống nắng, chống nóng, giải khát.

Nước chanh có thể giúp bạn loại bỏ các triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn do say nắng.

Khi bị say nắng, bạn có thể uống một cốc nước chanh pha được pha thêm muối hoặc đường (Ảnh: Internet).

Nước rau má

Rau má có vị ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu. Khi bị say nắng, bạn có thể dùng rau má tươi xay nhuyễn, pha với nước hoặc nước dừa để uống. Bạn cũng có thể dùng rau má để nấu canh hoặc nấu lấy nước uống thay nước trà.

Nước bột sắn dây

Say nắng, say nóng thuộc chứng "trúng thử" của y học cổ truyền, nói cách khác, là bị trúng nắng, trúng nóng. Nếu người bệnh cảm nắng kèm theo sốt nóng, nhức đầu, nóng ruột, buồn nôn, bạn có thể dùng bột sắn dây hòa với đường để uống là các triệu chứng trên sẽ nhanh chóng giảm đi.

Bột sắn dây có tính mát, giúp thanh nhiệt hiệu quả. Đặc biệt, trong sắn dây có chất Isoflavone giúp tăng lượng máu lên não, làm giảm huyết áp.

Hoàng Tiến

Tổng hợp