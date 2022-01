18 năm sau sự cố bị giật áo làm lộ vòng một, Janet Jackson nói gì?

Sau sự cố bị nam ca sĩ Justin Timberlake giật áo làm lộ vòng một khi biểu diễn tại sự kiện thể thao Super Bowl hồi năm 2004, Janet Jackson luôn tránh lên tiếng bình luận về sự việc này (Ảnh: New York Post).

Hồi năm 2004, nữ ca sĩ Janet Jackson biểu diễn cùng nam ca sĩ Justin Timberlake trong giờ nghỉ giải lao của sự kiện thể thao lớn nhất nước Mỹ - trận tranh "Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ" Super Bowl. Khi tiết mục kết thúc, Timberlake đã giật một bên áo ngực của Janet Jackson khiến cô bị lộ vòng một trước ống kính máy quay trong sự kiện truyền hình trực tiếp tới hàng triệu khán giả Mỹ.

Đây là một trong những scandal lớn nhất từng xảy ra trong lịch sử các chương trình truyền hình của Mỹ và cho tới tận hôm nay, sự việc này vẫn còn được nhắc lại và thậm chí còn trở thành chủ đề khai thác của phim tài liệu.

Sau sự cố ấy, dù là nạn nhân, nhưng Janet Jackson lại phải gánh chịu rất nhiều sự phản ứng, phán xét gay gắt, đến mức chính người gây ra sự vụ - Justin Timberlake từng phải lên tiếng nói rằng: "Tôi có lẽ chỉ phải nhận khoảng 10% những lời chỉ trích. Tôi nghĩ mọi người đã quá khắc nghiệt đối với phụ nữ, tôi nghĩ ở nước Mỹ, chúng ta cư xử khắc nghiệt và thiếu công bằng đối với người da màu".

Hồi năm ngoái, bộ phim tài liệu "Malfunction: The Dressing Down of Janet Jackson" được thực hiện, khai thác kỹ lại sự cố này. Trong cuộc phỏng vấn mới thực hiện với tạp chí Allure, nữ ca sĩ 55 tuổi đã có sự chia sẻ hiếm hoi về sự việc lùm xùm năm xưa - một đề tài mà rất hiếm khi Janet Jackson muốn đề cập lại:

"Điều quan trọng đối với tôi lúc đó là tôi đã có được một nền tảng tâm lý, nền tảng ấy không chỉ là có gia đình ở bên, mà còn có một đức tin mạnh mẽ trong cuộc sống, một sức mạnh tinh thần bền bỉ để tôi có thể tự giúp mình đi qua giai đoạn khó khăn, khủng hoảng đó. Cho tới tận hôm nay, tôi vẫn cảm thấy rất khó khăn khi phải nói lại câu chuyện này".

Sự cố bị lộ vòng một đối với Janet Jackson là một cú sốc lớn không chỉ bởi cách mà công chúng phản ứng đối với cô, mà còn bởi bản thân cô vốn không hề cảm thấy thoải mái khi phô bày cơ thể:

"Tôi chưa bao giờ là một cô gái nữ tính, gợi cảm, thích khoe ra vẻ đẹp cơ thể của mình, ngược lại, tôi đã luôn là một cô gái "tomboy". Tôi đã luôn mặc quần, mặc suit ngay từ khi bước vào tuổi thiếu nữ, và rồi sự vụ ấy xảy ra...".

Khởi đầu sự nghiệp ca hát của mình, Janet Jackson đã luôn ăn vận kín đáo, bởi cô muốn được nhìn nhận một cách nghiêm túc về tài năng ca hát, không phải được quan tâm vì những chiêu trò "khoe thân". Nhưng về sau này, cũng có giai đoạn Janet Jackson thử thay đổi phong cách của mình, cô trở nên gợi cảm hơn để bản thân được nhìn nhận một cách đa diện và ghi được dấu ấn nổi bật hơn:

"Khi ấy, tôi đang cố gắng để cảm thấy thoải mái hơn với phong cách gợi cảm, đó là một bước đi táo bạo đối với tôi, tôi đã muốn làm được điều gì đó khác biệt hơn một chút. Lúc ấy, tôi đang học cách trân trọng diện mạo bản thân mình...". Và rồi sự việc bị giật áo dẫn tới lộ ngực đã khiến Janet Jackson rơi vào một cơn lao đao, chấp chới, đòi hỏi cô phải rất nghị lực mới vượt qua được.

Khi Janet Jackson mới bắt đầu sự nghiệp âm nhạc, cô đã được nhắc nhở rằng muốn thành công, cô cần phải có thân hình dù gầy gò nhưng vẫn... gợi cảm (Ảnh: Allure).

Nhưng xuyên suốt sự nghiệp của mình, Janet Jackson đã tự tìm lối đi riêng, phong cách riêng, cô không tuân theo những chuẩn mực được đặt ra đối với nữ giới trong làng nhạc và cho tới bây giờ, khi đã đạt được một vị thế nhất định trong nền công nghiệp âm nhạc, Janet Jackson vẫn gặp phải những quan niệm định kiến.

Ở tuổi 55, Janet Jackson lại phải đối diện với áp lực của tuổi tác. Nền công nghiệp giải trí dù gì vẫn là nơi chỉ thích đón nhận những điều mới mẻ, những gương mặt trẻ. Nhiều nữ nghệ sĩ phải vật lộn với tuổi tác để duy trì diện mạo và phong cách trẻ trung "không tuổi". Dù vậy, một lần nữa, Janet Jackson khẳng định rằng cô sẽ không tìm tới phẫu thuật thẩm mỹ hay can thiệp thẩm mỹ:

"Tôi không biết khi nào thì mình sẽ hết thời, nhưng rồi cũng sẽ tới một thời điểm như vậy, và tôi sẽ lựa chọn cho mình một con đường mới, hướng đi mới mà tôi cảm thấy phù hợp, tôi chỉ hy vọng mình sẽ già đi một cách êm đẹp và là một người phụ nữ... đẹp lão. Tôi sẽ không tìm tới các can thiệp thẩm mỹ để níu kéo vẻ trẻ trung".