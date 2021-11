Dân trí Vụ việc nữ ca sĩ Janet Jackson bị giật áo dẫn tới bị lộ vòng một khi cô đang biểu diễn với nam ca sĩ Justin Timberlake sẽ được phân tích lại trong bộ phim tài liệu "Malfunction" (Sự cố).

Sự việc này từng gây tranh cãi lớn hồi năm 2004. Giờ đây, tờ tin tức New York Times (Mỹ) cùng với hai đơn vị làm phim đã cùng hợp tác để thực hiện một bộ phim tài liệu.

Ê-kíp thực hiện bộ phim này bao gồm rất nhiều thành viên đã từng tham gia thực hiện bộ phim tài liệu "Framing Britney Spears" (2021) khá thu hút sự quan tâm trong năm nay. "Framing Britney Spears" có nội dung xoay quanh cuộc chiến pháp lý của ngôi sao nhạc pop đối với chế độ giám hộ áp đặt lên đời sống của cô trong suốt nhiều năm tháng qua.

Scandal giật áo làm lộ vòng một của Janet Jackson lên phim (Ảnh: New York Post).

Giờ đây, bộ phim tài liệu "Malfunction: The Dressing Down of Janet Jackson" cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm, bộ phim sẽ khai thác sâu sự cố xảy ra trong phần biểu diễn của Janet Jackson và Justin Timberlake tại sự kiện thể thao Super Bowl (Mỹ) hồi năm 2004.

Khi đó, Justin Timberlake đã giật áo của Janet Jackson và khiến nữ ca sĩ bị lộ một bên ngực ngay trên sóng truyền hình trực tiếp, trước hàng triệu khán giả đang theo dõi chương trình.

Bộ phim tài liệu sẽ tiếp cận những người có liên quan tới chương trình biểu diễn năm xưa và cả những chuyên gia văn hóa, để có được những góc nhìn và ý kiến đa chiều. Janet Jackson và Justin Timberlake không tham gia vào bộ phim tài liệu này.

Tại sự kiện thể thao Super Bowl (Mỹ) hồi năm 2004, Janet Jackson đã biểu diễn những ca khúc hit của cô ở thời điểm đó như "All for You", "Rhythm Nation", khi biểu diễn ca khúc "Rock Your Body" cùng với Justin Timberlake, ở cuối ca khúc, Timberlake đã bất ngờ giật một bên ngực áo của Janet Jackson khiến cô bị lộ hoàn toàn bên ngực phải.

Dù Janet Jackson khi ấy đang sử dụng miếng dán ngực nhưng cảnh tượng vẫn rất gây sốc và ngay lập tức trở thành một trong những scandal lớn nhất từng xảy ra trên sân khấu ca nhạc của showbiz Mỹ. Góc quay trên sóng truyền hình khi đó đã ngay lập tức phải chuyển từ ghi hình cận cảnh hai nghệ sĩ sang toàn cảnh góc rộng để bớt đi mức độ gây tranh cãi.

Đây thực tế là một khoảnh khắc "khét tiếng" đã đi vào văn hóa đại chúng Mỹ. Khi ấy, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ đã phải nhận hơn 540.000 lời phàn nàn từ người xem vì sự vụ này.

Đây thực tế là một khoảnh khắc "khét tiếng" đã đi vào văn hóa đại chúng Mỹ (Ảnh: New York Post).

Đài CBS - đơn vị tham gia sản xuất, ghi hình và phát sóng chương trình khi ấy đã bị Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ phạt 550.000 USD vì sự cố này, dù vậy, tới năm 2012, Tòa án Tối cao tại Mỹ ra quyết định rằng án phạt này là không hợp lý và CBS không cần phải trả số tiền phạt này.

Khi ấy, dù là "nạn nhân" nhưng Janet Jackson cũng phải hứng chịu rất nhiều hệ lụy, cô không chỉ phải chịu sự bẽ bàng mà còn phải chứng kiến cả một sự khủng hoảng hình ảnh trong khi bản thân cô không hề chủ ý gây ra sự vụ lùm xùm ấy.

Hai năm sau khi xảy ra sự việc, Justin Timberlake từng nói: "Tôi có lẽ chỉ phải nhận khoảng 10% những lời chỉ trích. Tôi nghĩ mọi người đã quá khắc nghiệt đối với phụ nữ, tôi nghĩ ở nước Mỹ, chúng ta cư xử khắc nghiệt và thiếu công bằng đối với người da màu".

Yếu tố phân biệt về giới, phân biệt về chủng tộc trong sự vụ này cũng sẽ là một đề tài được khai thác trong bộ phim tài liệu.

Hồi đầu năm nay, Justin Timberlake đã đưa ra lời xin lỗi gửi tới Britney Spears và Janet Jackson trong một đăng tải trên mạng xã hội. Timberlake xin lỗi Britney vì cách anh đã đối xử với cô quá nghiệt ngã một cách công khai trước giới truyền thông và công chúng sau khi hai người chia tay.

Hồi đầu năm nay, Justin Timberlake đã đưa ra lời xin lỗi gửi tới Britney Spears và Janet Jackson trong một đăng tải trên mạng xã hội (Ảnh: New York Post).

Bộ phim tài liệu "Framing Britney Spears" đã phân tích những hệ lụy mà Britney Spears đã phải gánh chịu từ những người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời của cô, trong đó, Justin Timberlake - người bạn trai gắn bó trong những năm tháng nổi tiếng đình đám nhất của Britney đã gây nên cho cô không ít đau khổ, Timberlake từng ẩn ý buộc tội Britney là người phản bội khiến cuộc tình của họ tan vỡ.

Cách đối xử của Timberlake đã tạo nên những áp lực dư luận không đáng có đối với Britney. Khi bộ phim tài liệu "Framing Britney Spears" ra mắt, Justin Timberlake đã lên tiếng xin lỗi "người cũ" vì cách hành xử của mình năm xưa, đồng thời, anh cũng xin lỗi cả Janet Jackson vì hành động của mình trong tiết mục biểu diễn chung của hai người:

"Tôi đặc biệt muốn xin lỗi Britney Spears và Janet Jackson bởi tôi thực sự quan tâm và tôn trọng họ, nhưng tôi biết cách hành động của tôi đã không làm được như thế", Timberlake viết trên tài khoản cá nhân.

