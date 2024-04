12 chi tiết thú vị được Taylor Swift cài cắm trong MV "Fortnight"

Fortnight là ca khúc "đinh" trong album mới có tên The tortured poets department của Taylor Swift. Đây là ca khúc đầu tiên trong danh sách các ca khúc xuất hiện trong tập 1 của album. Swift đã kết hợp với rapper, ca sĩ, nhạc sĩ Post Malone khi thể hiện và quay MV cho ca khúc này.

Teaser giới thiệu MV "Fortnight" của Taylor Swift (Video: Taylor Swift).

Điều thú vị là MV này được truyền cảm hứng từ phim điện ảnh Poor things (2023).

Trong MV, Swift hóa thân thành một nữ thi sĩ "điên tình" đang sống trong một bệnh viện tâm thần. Cô bị ám ảnh vì cuộc tình đã qua. MV được cho là gợi nhắc lại cuộc tình của Swift và bạn trai cũ - nam diễn viên Joe Alwyn.

MV khắc họa những khoảnh khắc khi cặp đôi còn hạnh phúc cho tới khi hai người chia tay. Lúc này, cô gái phải sống trong bệnh viện tâm thần, phải trải qua những biện pháp điều trị kinh hoàng, trong đó có phân cảnh cho thấy cô phải chịu những cú sốc điện.

Hình ảnh này gợi nhắc tới bộ phim điện ảnh Poor things (2023) do bạn thân của Taylor Swift - nữ diễn viên Emma Stone - đóng chính. Thực tế, Emma Stone còn là người "mai mối" để Taylor Swift quen biết nam diễn viên Joe Alwyn. Cặp đôi đã có 6 năm gắn bó trước khi chia tay.

Vì album gợi nhắc nhiều về chuyện tình đã qua của Swift và Alwyn nên việc cô gợi nhắc tới cả "bà mối" cũng là điều dễ hiểu. Emma Stone và Taylor Swift đã làm bạn từ năm 2008.

Trailer phim "Poor Things" (Video: One Media).

Trong bộ phim Poor things của đạo diễn Yorgos Lanthimos, Emma Stone vào vai một cô gái được làm sống lại sau khi tự sát. Trong phim, nhân vật của Emma Stone cũng phải trải qua những cú sốc điện để được hồi sinh.

Fortnight được xem là khúc dạo đầu để khán giả chuẩn bị thưởng thức tiếp 30 ca khúc còn lại trong album. Vì vậy, MV ca khúc đang thu hút sự quan tâm của công chúng. Đúng như dự đoán, Swift đã chủ ý cài cắm nhiều chi tiết ý nghĩa vào trong MV để làm thỏa mãn các fan ruột.

Post Malone và Taylor Swift trong MV "Fortnight" (Ảnh: Elle).

MV đen trắng mang đậm màu sắc điện ảnh. Đối với Swift, Fortnight là ca khúc đặc biệt nên cô rất chú trọng việc quay MV cho ca khúc này. Swift nói: "Khi tôi sáng tác ca khúc và lên ý tưởng cho MV, tôi mong các bạn nhìn thấy thế giới mà tôi từng cảm nhận thấy từ nhãn quan của mình.

Rất nhiều thứ trong MV có tính ẩn dụ và có liên hệ tới những ca khúc và album khác. Đối với tôi, MV Fortnight là đại diện hoàn hảo cho cả album và có thể khái quát câu chuyện mà tôi muốn kể".

Cùng điểm lại những chi tiết ẩn dụ xuất hiện trong MV Fortnight của Swift:

Tạo hình của Swift trong MV "Fortnight" (Ảnh: Elle).

Máy đánh chữ: Hình ảnh chiếc máy đánh chữ xuất hiện khá nhiều trong MV. Sau khi chia tay bạn trai lâu năm Joe Alwyn, Swift đã trải qua cuộc tình thoáng qua với nam ca sĩ Matty Healy - người rất hứng thú với việc sử dụng máy đánh chữ.

Việc Swift cho chiếc máy đánh chữ xuất hiện nhiều trong MV Fortnight khiến các fan tin rằng cô cũng muốn gợi nhắc cả về cuộc tình thoáng qua này.

Phục trang: Các bộ trang phục được Swift mặc để xuất hiện trong MV Fortnight mang đậm chất cổ trang, gợi nhắc phim điện ảnh đình đám năm ngoái - Poor things. Phim do Emma Stone - bạn thân của Taylor Swift - đóng chính. Emma Stone cũng là người từng giới thiệu Joe Alwyn cho Swift.

Bộ váy Swift mặc trong MV "Fortnight" (Ảnh: Elle).

Taylor Swift tại lễ trao giải Grammy hồi đầu năm nay (Ảnh: Elle).

Bộ váy trắng xếp nếp: Trong một cảnh của MV Fortnight, Swift mặc bộ váy trắng xếp nếp khá giống với bộ váy mà cô từng mặc tới dự lễ trao giải âm nhạc Grammy hồi đầu năm nay. Chính tại sự kiện này, Swift đã đưa ra tuyên bố bất ngờ về việc sắp cho ra mắt album mới.

Cảnh trong MV "Fortnight" (Ảnh: Elle).

Cố thi nhân: Hai nam diễn viên Ethan Hawke và Josh Charles đã vào vai các nhà khoa học điều trị cho nhân vật của Swift trong MV Fortnight. Hai diễn viên này từng xuất hiện trong phim điện ảnh The Dead Poets Society (Hội cố thi nhân - 1989).

Tên phim The dead poets society và tên album của Taylor Swift - The tortured poets department - có sự tương đồng, vì cùng đề cập tới "poets" (các thi nhân). Hơn thế, năm 1989 - năm bộ phim ra mắt - cũng chính là năm sinh của Swift.

Chú chó đen xuất hiện trong MV "Fortnight" (Ảnh: Elle).

Chú chó mực: Chú chó mực xuất hiện trong MV tượng trưng cho ca khúc có tên The black dog trong album. Ngoài ra, từ lóng "chó mực" cũng có thể xem như hàm ý về giai đoạn lao đao, suy sụp mà Swift đã đi qua.

Các dấu cách "kép" xuất hiện ở một số vị trí (Ảnh: Elle).

Dấu cách: Trong MV, khi Swift gõ dòng chữ "I love you, it's ruining my life" (em yêu anh, điều ấy đang hủy hoại cuộc sống của em) trên máy đánh chữ, cô sử dụng các dấu cách "kép" ở một số vị trí. Đây là chi tiết gợi nhớ lại ca khúc Blank space (Khoảng trống) nằm trong album 1989 của cô.

Tạo hình của Swift trong MV "Fortnight" (Ảnh: Elle).

Hình xăm trên mặt: Những hình xăm giả xuất hiện trên gương mặt của Swift trong MV Fortnight giống hệt các hình xăm thật trên gương mặt của nam ca sĩ Post Malone - người cùng cô xuất hiện trong MV.

Hình ảnh những chú mèo xuất hiện ở 4 góc khuôn hình (Ảnh: Elle).

Những chú mèo: Trong khuôn hình giới thiệu các nhân sự thực hiện nên MV, hình ảnh những chú mèo xuất hiện ở 4 góc của khuôn hình. Swift là người rất yêu mèo, cô đang nuôi 3 chú mèo.

Tên thuốc là... "forget him" (Ảnh: Elle).

Liều thuốc chữa lành nỗi nhớ: Trong album The tortured poets department, Swift đề cập nhiều tới những cuộc tình tan vỡ. Cô thể hiện rằng bản thân cũng rất đau khổ sau khi bước ra khỏi một cuộc tình đổ vỡ, đến mức phải uống những viên thuốc có tên "forget him" (quên anh ta đi).

Trong bài hát Fortnight có câu "took the miracle move-on drug, its effects were temporary" (uống liều thuốc kỳ diệu giúp hết lụy tình, hiệu quả của viên thuốc chỉ là tạm thời).

Swift cũng hát về việc bản thân cô cố gắng thể hiện mình rất ổn khi đi qua những đổ vỡ tình cảm, nhưng kỳ thực, cô cũng có những giai đoạn rất suy sụp. Điều này cũng được thể hiện trong ca khúc I can do it with a broken heart cũng nằm trong album này.

Bàn phím của máy đánh chữ không có số 1 (Ảnh: Elle).

Số 1: Trên chiếc máy đánh chữ xuất hiện trong MV, phím số 1 không xuất hiện. Dường như đây là sự gợi nhắc tới ca khúc The 1 nằm trong album Folklore (2020). Ca khúc này viết về sự hụt hẫng của Swift sau khi chia tay một người mà cô từng nghĩ sẽ có thể gắn bó dài lâu.

Ngoài ra, trước khi tin Taylor Swift và Joe Alwyn chia tay được đưa ra, Swift đã nhanh chóng loại bỏ ca khúc Invisible string ra khỏi danh sách các ca khúc mà cô sẽ biểu diễn trong tour Eras, bởi ca khúc này viết về tình yêu của cô và Alwyn. Thay vào đó, Swift lựa chọn sử dụng ca khúc The 1.

Cuốn sách mang tên "Us" (Ảnh: Elle).

Cuốn sách có bìa đề chữ "Us" (Chúng ta): Trong MV có hình ảnh Swift nằm bên cạnh Post Malone và cầm cuốn sách có bìa đề chữ "Us". Đây là sự gợi nhắc tới ca khúc The story of us trong album Speak now.

Làn khói xanh phát ra từ máy đánh chữ của Post Malone (Ảnh: Elle).

Làn khói màu xanh: Một cảnh trong MV cho thấy Swift và Post Malone ngồi đối diện với nhau và cùng sử dụng máy đánh chữ. Từ hai chiếc máy bốc ra hai làn khói. Chiếc máy ở phía Post Malone có làn khói màu xanh.

Trong MV, Malone vào vai người yêu của Swift. Làn khói màu xanh bay ra từ chiếc máy đánh chữ của Malone có thể là một sự gợi nhắc tới màu xanh mà Swift thường hay dùng khi sáng tác, để nói về người yêu cũ và những xúc cảm buồn bã mà họ để lại.