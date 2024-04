Các fan gọi Taylor Swift là "trâu cày tận hiến" vì album mới dài... 2 tiếng

Nữ ca sĩ chủ nhân của 14 giải Grammy đã khiến các fan cuồng nhiệt phải thảng thốt, khi cô cho ra mắt album thứ 11 trong sự nghiệp. Trong khi các fan còn đang mải nghe 16 ca khúc của album The Tortured Poets Department, Swift tung ra thêm 15 ca khúc nữa và đặt tên cho tập 2 của album là The Tortured Poets Department: The Anthology.

Tập 1 của album được ra mắt trong thời khắc đầu tiên của ngày 19/4, thông qua nền tảng nhạc số. Chỉ sau 2 tiếng, tập 2 của album liền được tung ra trong sự ngỡ ngàng của các fan.

Tạo hình của Swift trong album mới (Ảnh: New York Post).

"Đây chính là sự bất ngờ mà tôi dành cho các bạn, The Tortured Poets Department là một album kép. Tôi đã viết nên rất nhiều ca từ trong vòng 2 năm qua và muốn chia sẻ với các bạn. Giờ đây, câu chuyện này không còn là của riêng tôi nữa, câu chuyện này đã trở thành của tất cả các bạn", Taylor Swift viết trên tài khoản mạng xã hội.

Rất nhiều fan đã thể hiện sự sửng sốt của mình trước sức lao động nghệ thuật quá đáng nể của Taylor Swift. "Trong khi tôi còn đang lắng nghe giai điệu các bài hát trong The Tortured Poets Department, Taylor Swift đã tung ra tập 2 của album. Làm sao tôi có thể sống bình thường được khi thần tượng của tôi có sức lực như thể siêu nhân thế này?", một fan bình luận hài hước.

Hiện tại, các đánh giá của giới chuyên môn dành cho album The Tortured Poets Department khá tích cực. Giai điệu, phối âm, giọng hát, ca từ trong album đều được khen ngợi. Các bài bình trên tờ The Independent (Anh), The Times (Anh) và tạp chí âm nhạc Rolling Stone (Mỹ) còn chấm điểm tuyệt đối cho album mới của Swift.

The Tortured Poets Department được nhận xét là album đậm đặc chất riêng của Taylor Swift. Đây là dự án âm nhạc đầy tham vọng của cô, thể hiện đa chiều cá tính âm nhạc của Swift.

Trong album, nhiều ca khúc sử dụng ca từ táo bạo, giai điệu thể hiện cảm xúc dữ dội. Điều này cho thấy nữ ca sĩ sẵn sàng mạo hiểm trong âm nhạc.

Sức lao động nghệ thuật của Taylor Swift hiện là điều khiến công chúng ngưỡng mộ (Ảnh: New York Post).

Swift đã phát triển các ý tưởng về album này ngay sau khi hoàn tất album Midnights (2022). Cô vẫn tiếp tục sáng tác và phát triển các ý tưởng cho album mới trong quá trình thực hiện tour lưu diễn Eras (tour lưu diễn thứ 6 trong sự nghiệp của cô).

Đối với Swift, The Tortured Poets Department là album "cứu đắm" trong sự nghiệp và cuộc sống của cô. Swift đã viết nên album này bằng sự tự đào sâu vào những xúc cảm cao độ và các câu chuyện của bản thân. Các ca khúc được viết ra bằng sự thôi thúc của nhu cầu sáng tác xuất hiện trong cô.

Album là sự kết hợp của pop rock, pop tổng hợp, chất dân ca... Nữ ca sĩ 34 tuổi muốn thể hiện sâu sắc nhất bản thể con người mình, bằng cách kể lại những câu chuyện cá nhân thông qua âm nhạc.

Giới phê bình nhìn nhận album này là cách để Swift giãi bày và làm vơi bớt tâm sự của bản thân. Trong album, khán giả sẽ thấy cả sự buồn bã và sự hài hước.

Sức lao động nghệ thuật của Taylor Swift hiện là điều khiến công chúng ngưỡng mộ. Cô cho ra mắt một album với dung lượng gây sốc, ngay trong quá trình thực hiện tour lưu diễn vòng quanh thế giới.

Đối với Swift, The Tortured Poets Department là album "cứu đắm" trong sự nghiệp và cuộc sống của cô (Ảnh: New York Post).

Việc đi tour vốn là hoạt động rất hao tốn sức lực và khiến nhiều ngôi sao lớn cảm thấy "ngán". Có những ngôi sao thậm chí sợ đi tour vì họ không thể chịu đựng nổi sức ép và những đòi hỏi khắc nghiệt của việc đi tour.

Vậy nhưng Taylor Swift vừa đi tour vừa âm thầm hoàn thiện album mới. Mỗi đêm diễn của cô trong tour Eras đều kéo dài hơn 3 tiếng rưỡi, với danh sách bài hát lên tới hơn 40 bài.

Dù chưa kết thúc, nhưng tour Eras đã trở thành tour có doanh thu lớn nhất mọi thời đại và giúp Swift gia nhập nhóm tỷ phú USD. Không chỉ vậy, cô còn tự mình đầu tư để thực hiện phim xoay quanh tour lưu diễn - bộ phim Taylor Swift: The Eras Tour.

Bộ phim này cũng lập kỷ lục, trở thành phim có doanh thu lớn nhất trong số những phim làm về các tour lưu diễn. Trong quá trình đi tour, Swift còn thu âm, quay MV cho album mới và phát hành lại album cũ... Khối lượng công việc đồ sộ ấy đã được Swift thực hiện chỉ trong vòng... một năm rưỡi trở lại đây.

Sức lao động miệt mài không biết mệt mỏi này chỉ có thể được lý giải bằng chính lời chia sẻ của Swift. Cô đã nói với tạp chí Time (Mỹ) về trạng thái của bản thân ở giai đoạn này: "Đây là thời điểm tôi cảm thấy tự hào nhất, hạnh phúc nhất, cũng là lúc tôi đang thỏa mãn nhất về ý tưởng sáng tạo, tôi thấy mình tự do hơn bao giờ hết.

Chúng ta có thể diễn đạt thật giản đơn, cũng có thể phức tạp hóa mọi thứ lên theo cách mình muốn, nhưng sau cùng chỉ có một câu hỏi thôi... Bạn có thấy mình được giải trí khi theo dõi tôi không?".