Nỗi khổ của fan Taylor Swift khi lấy... bạn trai cũ của thần tượng

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, người dẫn chương trình - nhà báo - nhà văn người Anh Vick Hope (34 tuổi) tiết lộ rằng cô là fan cuồng nhiệt của nữ ca sĩ Taylor Swift. Điều khó xử cho Hope là cô đã kết hôn với... bạn trai cũ của thần tượng - DJ người Scotland Calvin Harris (40 tuổi).

"Ngay khi chồng tôi ra khỏi nhà, tôi liền bật nhạc Taylor Swift lên nghe", Hope vừa tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn mới đây. Chia sẻ của Hope thu hút nhiều sự chú ý.

Harris và Hope đã kết hôn trong tháng 9/2023. Trước đây, DJ Calvin Harris từng hẹn hò nữ ca sĩ Taylor Swift (34 tuổi) hồi năm 2015. Họ chỉ gắn bó trong khoảng một năm rồi chia tay trong năm 2016.

DJ người Scotland Calvin Harris và vợ - cô Vick Hope (Ảnh: Page Six).

Thoạt tiên, Swift và Harris chia tay khá êm đẹp, nhưng những lùm xùm xung quanh thông tin Swift từng hỗ trợ Harris sáng tác và giúp anh tạo nên bản hit, đã khiến đôi bên trở nên căng thẳng và khó nhìn mặt nhau về sau này.

Khi còn gắn bó với Calvin Harris, Taylor Swift thường cùng anh sáng tác ca khúc mới. Khi những ca khúc này được cho ra mắt, Taylor Swift lựa chọn sử dụng tên tác giả là Nils Sjoberg. Swift đã giúp Harris có bản hit This Is What You Came For. Sau khi cặp đôi chia tay, thông tin về sự hỗ trợ của Swift dành cho Harris trong hoạt động sáng tác đã được phía Swift tiết lộ.

Một bộ phận công chúng khi đó đã tưởng rằng Harris muốn nhận tất cả công lao về mình, nên anh không muốn công khai ghi nhận sự đóng góp của Taylor Swift trong quá trình sáng tác các nhạc phẩm mới của anh. Đáp lại những nghi vấn này, Calvin Harris đã lên mạng xã hội viết nhiều dòng trạng thái rất cay đắng hướng vào tình cũ.

Harris cho rằng chính mình mới là người đang bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cách thông tin được tung ra. Theo Harris, thoạt tiên, Swift muốn giữ bí mật về việc hỗ trợ bạn trai sáng tác, nên cô sẽ dùng tên Nils Sjoberg thay cho tên thật.

Nhưng sau khi chia tay, thông tin này được tiết lộ ra và khiến công chúng hiểu sai về Harris. Điều này khiến anh cảm thấy mình bị chơi xấu. Sự căng thẳng giữa Swift và Harris sau khi chia tay đã thu hút sự quan tâm của truyền thông và công chúng suốt một quãng thời gian.

Harris và Swift khi còn hẹn hò (Ảnh: Page Six).

Hình ảnh xuất hiện trong MV "Look What You Made Me Do" của Swift (Ảnh: Page Six).

Năm 2017, khi Swift tung ra MV Look What You Made Me Do ở thời điểm gần một năm sau khi chia tay Harris, Swift cũng thể hiện sự cay đắng của mình khi bước ra khỏi cuộc tình này.

Ở một phân cảnh trong MV, Taylor Swift hóa thành xác sống sống dậy từ một nấm mộ. Dòng chữ đề tên Nils Sjoberg xuất hiện trên tấm bia mộ như một cách gợi nhắc lại chuyện cũ với Harris.

Với hình ảnh này, có thể hiểu rằng, khi bước ra khỏi cuộc tình với Harris, Taylor Swift cũng đã có giai đoạn phải đi qua nhiều đau khổ.

Về sau này, Swift và Harris luôn tránh chạm mặt nhau tại các sự kiện. Họ luôn giữ khoảng cách và không có nhu cầu giao tiếp hữu hảo, thiện chí với nhau. Chia sẻ của vợ Harris mới đây xung quanh việc cô chỉ bật nhạc của Taylor Swift lên nghe khi chồng đã ra khỏi nhà cho thấy rằng với Harris, chuyện cũ vẫn còn khiến anh khó chịu mỗi khi nhớ lại.

Dù vậy, cách bày tỏ của vợ anh - Vick Hope - lại khiến nhiều người cảm thấy rất hài hước và thú vị. Đặc biệt, các fan của Swift cảm thấy rất thích thú chia sẻ của Vick Hope bởi người ta có thể thấy sức mê hoặc của Taylor Swift đối với cả... người mới của tình cũ.