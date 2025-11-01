Xem camera chồng và osin có hành động lạ, tôi sửng sốt khi biết sự thật

Chồng tôi là người đàn ông đàng hoàng, yêu thương vợ con. Công việc của anh thường xuyên xa nhà nên không phụ giúp được tôi việc chăm hai con nhỏ. Thấy vợ vất vả, anh chủ động đề xuất thuê người giúp việc.

Công cuộc tìm người giúp việc không hề đơn giản. Người lớn tuổi thì chậm chạp, không đưa đón được con tôi ở trường. Người trẻ khỏe hơn thì ghê gớm, người thì lười, bẩn, lôi thôi... Cho nên khi kiếm được Ngà, chưa phải hoàn hảo nhưng tôi không muốn đổi người thêm nữa.

Ngà còn trẻ, nhanh nhẹn, biết chơi cùng trẻ con. Công việc nhà và nấu nướng chưa tốt, tôi có thể hỗ trợ, bảo ban. Đợi chồng về phép, tôi hí hửng khoe thành quả đào tạo của mình.

Được đúng vài hôm, chồng nhăn nhó đòi thay người khác. Anh ấy bắt gặp Ngà cuộn quần áo từ sân phơi xuống, đứng trước gương ướm thử váy của tôi. Chồng tôi bảo: "Người đàng hoàng không ai làm thế".

Tôi bàng hoàng khi thấy hành động lạ giữa chồng tôi và người giúp việc (Ảnh minh hoạ: Sina).

Nhưng tôi thông cảm được. Ngà còn trẻ, bản tính phụ nữ vốn điệu đà, thích làm đẹp, lại lớn lên trong điều kiện thiếu thốn nên bị quần áo hấp dẫn cũng không quá ngạc nhiên. Tôi bảo chồng thông cảm, tôi sẽ tìm cách nhắc nhở.

Chồng tôi đi suốt, người tiếp xúc hàng ngày chỉ có tôi. Ngà vẫn giúp tôi đón con, dọn nhà, phụ tôi nấu nướng bình thường, mọi việc đều ổn cả. Hoàn cảnh của Ngà cũng tội. Cô ấy ly hôn chồng, phải nhờ mẹ đẻ chăm con.

Hàng tháng tôi trả lương, Ngà không dám chi tiêu, tất cả gói ghém gửi về cho mẹ ở quê chăm cháu. Tôi thương nên ngoài tiền lương, tôi hay mua quà, tặng cho Ngà nhiều thứ. Tôi cứ nghĩ, mình đối tốt với người ta thì cũng sẽ nhận lại sự biết điều đáp trả.

Tuy nhiên một ngày, chị đồng nghiệp của tôi tiêm nhiễm vào đầu tôi suy nghĩ phải cẩn thận với người giúp việc. Nhiều trường hợp giúp việc mang bạn trai về nhà, nhất là những em còn trẻ rồi còn phải cẩn thận với cả chồng mình nữa.

Tôi hiểu ý chị nên âm thầm lắp camera không nói với ai. Trưa nào, tôi cũng thành thói quen mở camera theo dõi tình hình ở nhà. Ban ngày, bé lớn nhà tôi đi học, bé nhỏ ở với giúp việc.

Hai cô cháu rất thân nhau, tôi cũng quý Ngà vì điều đó. Tuần này, chồng tôi về phép, tôi có ý quan sát xem nhất cử nhất động của chồng với em giúp việc thế nào. Qua theo dõi, tôi không thấy gì bất thường nên khá yên tâm.

Ai dè trưa nay, vừa bật camera, tôi liền thấy cảnh chồng tôi xô Ngà ngã dúi dụi. Tôi hốt hoảng xin nghỉ làm, lao như tên bắn về nhà. Chồng tôi mặt nhăn nhó, hầm hè đòi đuổi người giúp việc.

Trong đầu tôi ngay lúc đó đã kịp xây dựng một kịch bản đen tối: Có thể chồng tôi thích người ta, đòi hỏi gì quá đáng nhưng gặp phải kháng cự nên sinh ra tức giận. Tuy nhiên, khi tôi gặng hỏi, chồng chỉ bảo: "Anh đã nói em cho người này thôi việc rồi mà không nghe".

Tôi đi tìm Ngà hỏi cho ra nhẽ, Ngà khóc nói cho cô ấy xin nghỉ việc. Tôi điên tiết làm một trận náo loạn cả nhà, hì hục mở camera kiểm chứng, dự kiến "ba mặt một lời" cho chồng một trận.

Camera quay rõ cảnh chồng tôi ngồi chơi máy tính. Ngà bước vào dọn dẹp ở cạnh rồi tìm cách động chạm vào người chồng tôi. Chồng tôi quay sang nói gì đó, một hồi em ấy ôm choàng từ sau lưng chồng tôi luôn.

Sau đó, mới xảy ra cảnh chồng tôi đứng bật dậy xô mạnh khiến Ngà ngã dúi vào tường. Tôi nhìn Ngà hỏi: "Em có định nói gì không?". Ngà cúi gằm mặt khóc, lý nhí gì đó trong miệng nhưng tôi không cần nghe nữa.

Tôi thanh toán đầy đủ tiền lương, thu lại chìa khóa nhà và yêu cầu Ngà thu dọn đồ đạc. Ngà đi khỏi rồi nhưng không hiểu sao tôi muốn khóc. Cũng không hẳn là thương người, mà là tiếc vì mình đã cư xử chân thành, trân quý cô ấy đến thế.

Nỗi thất vọng vì bị người mình tin tưởng, yêu chiều phản bội thực sự không dễ chịu. Tôi ôm chồng, xin lỗi vì đã không tin tưởng anh. Dù sao, tôi cũng cảm động vì đã lấy được người chồng tử tế.

Bắt đầu từ ngày mai, tôi lại phải bắt tay vào công cuộc tìm kiếm người giúp việc. Tự dưng, tôi thấy chán nản vô cùng. Giá mà tôi có thể thu xếp được để không phải thuê thêm ai nữa thì tốt biết bao.