Vượt trăm cây số ra mắt, tôi đứng trước lựa chọn cưới hay chia tay

Tôi yêu anh, một chàng trai vùng cao hiền lành, thật thà, sống giữa những nếp nghĩ cũ của bản làng. Gia đình anh nghèo, còn tôi lớn lên trong một gia đình thành thị đủ đầy. Tôi chưa từng coi đó là rào cản. Tôi tin, chỉ cần đủ yêu thương, chúng tôi có thể vượt qua mọi khác biệt.

Vì thế, khi anh ngỏ lời đưa tôi về ra mắt gia đình, dù quãng đường đèo núi quanh co, xa xôi, tôi vẫn gật đầu. Tôi chuẩn bị rất kỹ. Tôi mặc quần áo sẫm màu, giản dị, không trang điểm, không đeo trang sức, mua quà ra mắt chu đáo. Bản thân muốn xuất hiện bằng sự chân thành, không phô trương, không làm ai khó chịu.

Chuyến đi dài khiến tôi mệt rã rời, nhưng khi đặt chân đến nhà anh, tôi vẫn lễ phép chào hỏi từng người, từ người già đến trẻ nhỏ. Tôi vào bếp phụ mẹ anh nấu nướng, dọn dẹp, rửa bát. Hôm đó, ai cũng cười nói, không ai tỏ ra khó chịu. Tôi tin rằng mình đã để lại ấn tượng tốt.

Cho đến khi anh đưa cho tôi xem những tin nhắn trong nhóm gia đình. Ở đó là hàng loạt lời phán xét lạnh lùng: Tôi bị gọi là “tiểu thư nhà giàu”, người “chỉ cần chồng chứ không cần bố mẹ”, là “không hợp làm dâu vùng cao”. Có người còn nói thẳng, hai gia đình “không môn đăng hộ đối”.

Tôi chết lặng. Hóa ra, suốt buổi hôm ấy, từng cử chỉ, lời nói của tôi đều bị soi xét. Họ nói chuyện với nhau bằng tiếng đồng bào mà tôi không hiểu. Khi tôi hỏi, họ chỉ cười, bảo “không có gì”. Nhưng giờ tôi biết, đó là những lời không dành cho tôi nghe.

Tôi buộc phải đối diện câu hỏi đau đớn rằng, tiếp tục yêu để cưới, hay dừng lại trước khi tổn thương quá sâu

Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi họ phát hiện anh đưa tôi về bằng chiếc ô tô bố tôi cho mượn. Dù xe đỗ xa nhà, nhưng ở nơi chưa ai có ô tô, chiếc xe ấy trở thành “bằng chứng” để họ hàng anh khẳng định tôi dùng tiền bạc để mê hoặc anh.

Tối hôm đó, tôi chứng kiến cuộc đối thoại căng thẳng giữa mẹ anh và anh: “Cô ấy quen sống sung sướng rồi, về đây chịu sao nổi?”, mẹ anh nói, giọng lạnh lẽo.

“Con yêu cô ấy. Cô ấy không coi thường gia đình mình”, anh đáp. “Yêu thì yêu, nhưng cưới là chuyện khác. Nhà này không cần con dâu như vậy”, mẹ anh dứt khoát.

Lần đầu tiên, anh lớn tiếng với mẹ. Giọng anh run lên vì tức giận lẫn bất lực. Anh nói, anh không muốn lấy vợ chỉ để làm vừa lòng làng xóm, anh muốn được chọn người mình yêu.

Tôi đứng ngoài, tim thắt lại. Tôi chưa từng muốn trở thành nguyên nhân khiến anh phải đối đầu với gia đình. Tôi yêu anh, nhưng cũng sợ phải nhìn anh bị giằng xé giữa hai phía.

Sau cuộc tranh cãi ấy, bố mẹ anh khuyên anh nên chia tay. Họ muốn anh cưới một cô gái cùng dân tộc, cùng nếp sống, để gia đình “yên ổn”. Anh nắm tay tôi, nói rằng anh vẫn muốn cưới tôi. Nhưng trong ánh mắt ấy, tôi thấy không chỉ có yêu thương, mà còn có nỗi sợ.

Tôi bắt đầu tự hỏi: Liệu tình yêu của chúng tôi có đủ lớn để đi tiếp, khi mỗi bước đều phải trả giá bằng sự rạn nứt gia đình? Nếu làm dâu nhà anh, tôi có thực sự được chấp nhận, hay sẽ sống cả đời trong ánh nhìn dò xét?

Sáng hôm sau, tôi nói với anh rằng tôi cần thời gian. Không phải để chia tay ngay, nhưng cũng không thể tiếp tục như chưa có gì xảy ra. Tôi chọn quay về thành phố trước, để cả hai cùng suy nghĩ.

Anh tiễn tôi ra đầu làng, nắm tay rất lâu. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu, từ khoảnh khắc ấy, tình yêu của chúng tôi đã bước sang một giai đoạn khác, không chỉ cần có cảm xúc, mà còn cần cả dũng khí và sự đánh đổi.

Tôi không biết liệu chúng tôi có cưới nhau hay không. Nhưng tôi hiểu, có những chuyến ra mắt không kết thúc bằng lời chào, hạnh phúc mà bằng một câu hỏi: Nên tiếp tục yêu hay dừng lại trước khi bị tổn thương quá sâu?

Ngân An