Vợ có người khác, tôi vẫn giả vờ không biết suốt 2 năm

Tôi biết vợ có người khác không phải qua điện thoại hay bắt gặp tận mắt, mà từ những lời xì xào của người quen. Ban đầu tôi gạt đi, thậm chí còn nổi cáu khi ai đó nhắc đến, vì tôi không chấp nhận chuyện gia đình mình bị đem ra bàn tán.

Nhưng càng nghe nhiều, tôi càng hiểu đó không phải tin đồn vô căn cứ. Trong lòng tôi biết rõ, chỉ là ngoài mặt vẫn cố gắng bênh vực vợ, như thể bảo vệ cô ấy cũng là cách giữ lại chút tự trọng cuối cùng của mình.

Tôi bị tiểu đường hơn 3 năm nay, sức khỏe sa sút, chuyện chăn gối cũng không còn như trước. Tôi hiểu rõ mình không còn đáp ứng được vợ, và chính điều đó khiến tôi vừa mặc cảm vừa bất lực.

Nhưng điều khiến tôi đau nhất là chúng tôi đã sống với nhau bao nhiêu năm, vậy mà chỉ sau thời gian tôi bệnh, cô ấy đã tìm đến người khác. Cảm giác bị thay thế nhanh chóng khiến tôi vừa hận vừa tủi, như thể tất cả những năm tháng trước đó chẳng còn ý nghĩa.

Nhiều người trách sao tôi không làm cho ra lẽ, nhưng họ đâu hiểu cái sĩ diện đàn ông nó lớn thế nào. Thừa nhận vợ ngoại tình cũng đồng nghĩa thừa nhận mình không còn đủ khả năng giữ vợ, mà điều đó với tôi còn đau hơn bản thân căn bệnh.

Tôi cũng nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng rồi lại tự hỏi sau đó mình sẽ sống thế nào. Liệu có người phụ nữ nào chấp nhận một người đàn ông bệnh tật, yếu sinh lý như tôi, hay mọi thứ rồi cũng lặp lại như cũ.

Các con tôi vẫn còn đi học, chúng vẫn nghĩ bố mẹ là một gia đình bình thường. Tôi không đủ can đảm phá vỡ sự yên ổn đó chỉ vì nỗi đau của riêng mình. Tôi chọn im lặng, chọn sống như không biết gì, dù mỗi lần nhìn vợ chăm chút bản thân hay cầm điện thoại cười một mình, trong lòng tôi lại nhói lên. Sự im lặng ấy không phải vì tôi không đau, mà vì tôi sợ nếu nói ra, tôi sẽ mất tất cả.

Điều khiến tôi mệt mỏi nhất là vợ tôi cũng không hề có ý định ly hôn. Cô ấy vẫn làm tròn vai người vợ, người mẹ trong gia đình, chỉ là bên ngoài vẫn có một mối quan hệ khác.

Tôi hiểu cô ấy không muốn rời bỏ cuộc sống hiện tại, nhưng việc mọi thứ không đủ kín kẽ khiến tôi nhiều lần phải nghe những lời bàn tán mà giả vờ như không liên quan. Có lúc tôi tự hỏi, nếu cô ấy tinh tế hơn một chút, có lẽ tôi đã dễ dàng tiếp tục vai diễn của mình hơn.

Hai năm qua, tôi sống trong trạng thái nửa biết nửa không, vừa chấp nhận vừa tự dằn vặt. Tôi hận vợ vì sự phản bội, nhưng cũng không thể phủ nhận mình là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân này rạn nứt.

Cảm giác bất lực khi không thể làm tròn vai trò của một người chồng khiến tôi dần quen với việc chịu đựng. Đôi khi tôi không biết mình đang giữ gia đình, hay chỉ đang giữ lại chút danh dự mong manh của một người đàn ông.

Giờ đây tôi vẫn chưa có câu trả lời cho chính mình. Tiếp tục sống như vậy thì lòng tôi ngày một nặng nề, nhưng thay đổi thì lại sợ tương lai còn trống rỗng hơn.

Tôi không chắc điều gì khiến tôi ở lại: các con, thói quen, hay nỗi sợ phải đối diện với sự thật rằng mình đã thua trong chính cuộc hôn nhân của mình. Và có lẽ điều đau nhất là dù biết tất cả, tôi vẫn phải tỏ ra như một người chồng không hề hay biết.