Vợ ngoại tình sau đó xin lỗi muốn được tha thứ, tôi lại sợ...

Nhìn từ bên ngoài, gia đình tôi từng là hình mẫu khá trọn vẹn. Tôi có công việc ổn định, thu nhập đủ tốt để vợ con không phải lo nghĩ về tiền bạc. Nhà cửa, xe cộ đều có. Tôi không nhậu nhẹt, không bồ bịch, không tụ tập bạn bè quá đà. Bản thân về nhà đúng giờ, cuối tuần ưu tiên dành trọn cho gia đình.

Vợ chồng tôi cưới nhau đã 11 năm. Vợ tôi năm nay 31 tuổi, là nhân viên một ngân hàng. Chúng tôi không giàu ngay từ đầu, nhưng cùng nhau gây dựng từng chút một. Tôi vẫn luôn cho rằng, phụ nữ chỉ phản bội khi họ thiếu an toàn hoặc thiếu sự quan tâm. Vì vậy, tôi cố gắng làm tròn vai một người chồng: Lo tài chính, chia sẻ việc nhà, quan tâm đến đời sống vợ chồng. Tôi tin rằng, chỉ cần mình đủ tốt, hôn nhân sẽ tự khắc bền vững.

Nhưng tôi đã nhầm...

Vợ tôi bắt đầu thay đổi sau khi chuyển sang bộ phận mới ở công ty. Cô ấy thường xuyên về muộn, ít chia sẻ hơn trước. Điện thoại lúc nào cũng úp xuống bàn. Những bữa cơm gia đình thưa dần tiếng nói chuyện. Khi tôi hỏi, vợ chỉ nói công việc nhiều áp lực.

Tôi không muốn trở thành người chồng đa nghi hay kiểm soát. Hơn nữa, những năm tháng hạnh phúc trước đó khiến tôi tin rằng mình đang lo xa. Thế nhưng có những đêm, nằm cạnh vợ mà tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi cảm nhận rất rõ một khoảng cách vô hình đang lớn dần, khiến tôi trở nên xa lạ ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định thuê thám tử - một việc mà trước đó tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm. Tôi cần sự thật, dù biết rằng nó có thể khiến tôi tổn thương.

Sự thật đến nhanh và lạnh lùng.

Vợ tôi phải lòng người đàn ông khác (Ảnh minh họa: Pexels).

Vợ tôi đang ngoại tình với một người đàn ông gần 50 tuổi, là đồng nghiệp trong công ty. Những bức ảnh họ đi cùng nhau, ánh mắt thân mật, những lần xuất hiện ở những nơi không nên đến… tất cả khiến tôi choáng váng. Không phải vì quá bất ngờ, mà vì tận sâu trong lòng, tôi đã linh cảm được điều này từ lâu.

Tối hôm đó, khi con đã ngủ, tôi đặt điện thoại trước mặt vợ. Tay tôi run, nhưng giọng lại cố giữ bình tĩnh. Tôi không tra hỏi, cũng không quát tháo. Tôi chỉ nói: “Em giải thích đi”.

Vợ tôi nhìn vào màn hình rất lâu. Rồi cô ấy bật khóc. Không phải kiểu khóc hoảng loạn của người bị bắt quả tang, mà là tiếng khóc nghẹn ngào, mệt mỏi, như thể đã chờ sẵn khoảnh khắc này. Cô ấy không chối cãi. Cũng không biện minh.

Khi tôi hỏi mối quan hệ đó bắt đầu từ khi nào, vợ cúi đầu, im lặng rất lâu. Sự im lặng ấy khiến tôi hiểu rằng, chuyện này không phải một phút yếu lòng, mà là kết quả của một quãng thời gian dài chúng tôi đã đánh mất nhau.

Tôi hỏi tiếp: “Nếu anh không phát hiện, em có dừng lại không?”. Cô ấy không trả lời. Tôi hỏi câu cuối cùng: “Em có yêu người đó không?”. Vợ tôi lắc đầu. Cô ấy nói ở bên người đàn ông kia, cô ấy chỉ cảm thấy mình “được cần đến”...

Tôi bắt đầu tự hỏi mình đã sai ở đâu? Tôi không thiếu trách nhiệm, không thiếu nỗ lực, cũng không nghĩ mình thiếu sự quan tâm, sao vẫn rơi vào hoàn cảnh này?

Sau đó, tôi gặp người đàn ông kia. Tôi không đến để đánh ghen hay tranh giành. Tôi chỉ muốn biết: Rốt cuộc mình đã thua ở đâu?

Cuộc gặp diễn ra ngắn ngủi. Anh ta không tỏ ra thách thức, thậm chí có phần lúng túng. Qua câu chuyện đứt quãng, tôi biết được rằng vợ tôi từng chia sẻ nhiều điều không tốt về tôi - rằng tôi là người chồng “quá đúng, quá chuẩn”, luôn làm tròn vai trò, nhưng lại hiếm khi lắng nghe cảm xúc của cô ấy, khiến cô ấy cảm thấy ngột ngạt.

Khi nghe điều đó, tôi không tức giận như mình tưởng. Chỉ thấy trống rỗng. Có lẽ, trong khi tôi mải mê làm một người chồng đúng mực, tôi đã quên mất cách làm một người bạn đồng hành. Và đến khi tôi nhận ra, khoảng trống ấy đã được lấp đầy bởi một người khác.

Sau cuộc gặp đó, tôi trở về nhà rất muộn. Con đã ngủ. Vợ tôi vẫn ngồi ở phòng khách, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt mệt mỏi. Không ai hỏi ai điều gì. Nhưng trong sự im lặng ấy, tôi biết cả hai đều hiểu rằng, cuộc hôn nhân này đã bước sang một giai đoạn khác - giai đoạn mà mọi thứ đều mong manh.

Đêm đó, tôi lại mất ngủ. Lần này không phải vì nghi ngờ, mà vì phải đối diện với một sự thật còn khó chấp nhận hơn: Tôi có thể tha thứ, nhưng tôi không biết mình có thể quên hay không.

Sáng hôm sau, khi đang chuẩn bị đi làm, con trai tôi bất ngờ hỏi: “Ba ơi, sao dạo này ba mẹ không nói chuyện với nhau?”.

Câu hỏi ấy khiến tôi đứng lặng. Tôi nhận ra rằng, dù cố che giấu thế nào, đứa trẻ vẫn cảm nhận được sự rạn nứt trong ngôi nhà này. Lần đầu tiên kể từ khi biết vợ ngoại tình, tôi cảm thấy sợ. Không phải sợ mất vợ, mà sợ con mình lớn lên trong một gia đình chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.

Buổi tối hôm đó, vợ tôi chủ động nói chuyện. Cô ấy xin lỗi. Cô ấy nói rằng đã chấm dứt mối quan hệ kia, rằng cô ấy muốn làm lại vì con. Cô ấy khóc rất nhiều và nói rằng không muốn gia đình tan vỡ.

Tôi lắng nghe, nhưng trong lòng trống rỗng. Tôi chợt nhận ra, điều khiến tôi đau nhất không phải là việc vợ từng phản bội, mà là cảm giác mình đã không còn được lựa chọn. Nếu tôi ở lại, tôi sợ cả đời này sẽ sống cùng hoài nghi. Nếu tôi ra đi, tôi lại là người phá vỡ gia đình của con mình.

Hiện tại, chúng tôi vẫn sống chung nhà để chăm con. Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn trước, nhưng là những cuộc nói chuyện cẩn trọng, dè dặt, như hai người đang bước trên mặt băng mỏng.

Đến giờ, tôi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi chỉ biết rằng, sau tất cả, ngoại tình không phải là dấu chấm hết ngay lập tức cho một cuộc hôn nhân. Nhưng nó là vết nứt để mỗi ngày trôi qua, người trong cuộc đều phải tự hỏi: Ở lại là vì còn yêu, hay chỉ vì sợ làm tổn thương đứa trẻ vô tội?