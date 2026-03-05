Chê vợ để tán tỉnh nữ đồng nghiệp, tôi xấu hổ khi bị cô ta “lên lớp”

Từ ngày Ly xuất hiện ở công ty, cánh mày râu trở nên hân hoan hẳn. Ly đẹp, vẻ rạng ngời của một cô gái vừa có nhan sắc vừa biết chưng diện giống như một bông hoa đủ đầy hương sắc. Cô ấy không tỏ ra thân thiết với ai, cũng chẳng cố tình xa cách. Đối diện với những lời khen tặng săn đón, cô ấy chỉ nhẹ cười, chừng mực đến mức người khác không vui cũng chẳng dám buồn.

Những gã đàn ông có vợ không ngại buông vài câu bông đùa. Những chàng trai chưa vợ thì tìm cách lấy lòng, tán tỉnh. Tôi cũng không ngoại lệ, dù đã 40 tuổi, có một vợ và hai con. Đứng trước một bông hoa xinh đẹp, dù bạn không có quyền hái thì vẫn có thể đứng gần chiêm ngưỡng đúng không? Điều đó chẳng có gì là sai trái hay đáng chê trách cả. Chỉ có điều, câu chuyện không dừng lại ở đó.

Một sáng, tôi đến công ty với bộ dạng mệt mỏi. Hễ thời tiết thay đổi, cơn đau đầu lại hành hạ tôi. Đi khám nhiều lần, bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân. Vậy nên, tôi chỉ còn cách “sống chung với lũ”.

Ly đứng cạnh, chìa cho tôi một viên thuốc giảm đau và một cốc nước ấm rồi nói: “Người ta nghĩ uống thuốc giảm đau không tốt, nhưng nó sẽ tốt hơn nhiều so với chịu đựng những cơn đau đấy”. Giọng Ly dịu dàng như vừa vỗ về, vừa trấn an. Sự quan tâm lộ rõ qua ánh mắt.

Sau này tôi mới biết, đối với đồng nghiệp nào, cô ấy cũng đều quan tâm như vậy. Cô ấy tinh tế, ai buồn vui, mệt mỏi hay lo lắng điều gì, hình như đều không qua mắt được. Và cô ấy có cách riêng để quan tâm tới từng người.

Những lời của cô đồng nghiệp trẻ xinh đẹp khiến tôi xấu hổ (Ảnh minh họa: Woman.tvbs).

Tôi bắt đầu chú ý đến Ly, càng chú ý lại càng bị thu hút. Phụ nữ đẹp tôi gặp nhiều rồi. Nhưng vừa đẹp, vừa dịu dàng, tinh tế như Ly thì rất ít. Một cô gái như vậy, ai lấy được thật là diễm phúc trời ban.

Trái tim đàn ông của tôi tưởng như đã khô cứng vì cuộc hôn nhân lâu năm, vì nỗi lo cơm áo gạo tiền đè nặng, rồi bỗng một ngày chỉ vì một viên thuốc giảm đau, một cốc nước ấm mà trở nên mềm nhũn.

Mỗi sáng, tôi để ý Ly đã đến cơ quan chưa. Mỗi trưa, tôi nhìn xem cô ấy ngồi ăn chỗ nào. Mỗi chiều, tôi đều nấn ná ở nhà xe để ngóng dáng nàng xuất hiện. Tôi bắt đầu nghĩ nhiều, bắt đầu mong nhớ một lời chào, một nụ cười và thấy tim mình hân hoan hệt như một chàng trai mới lớn.

Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngoại tình. Tôi và vợ đến với nhau bằng tình yêu. Và 15 năm qua, cả hai vẫn đang không ngừng cùng nhau để xây đắp và vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình, dù phải thừa nhận rằng chung sống lâu năm khiến cảm xúc đôi khi trở nên nhạt nhẽo và có chút nhàm chán.

Thậm chí có những ngày, sau khi tan ca, tôi còn chần chừ không về nhà sớm vì không muốn nghe những lời kêu ca than phiền của vợ, những vấn đề của hai bên bố mẹ ở quê, chuyện con trai nghịch phá ở trường, chuyện đồng nghiệp xấu tính, cấp trên thiên vị…

Ngày nào cô ấy cũng nói đủ chuyện từ cơ quan đến ở nhà, trong khi tôi chỉ muốn ngồi yên tĩnh uống một chén trà, đọc tin tức. Có lần tôi bảo: “Em nói nhiều thế mà không thấy mệt à?”. Vậy là cô ấy giận. Và ngay cả khi cô ấy giận, tôi cũng không thèm phân trần hay dỗ dành nữa. Vì nó vô lý quá, sắp già cả rồi mà hở chút là dỗi như trẻ con.

Vậy nên, khi em đồng nghiệp xinh đẹp đưa cho tôi viên thuốc giảm đau, tôi mới nhận ra, lâu lắm, vợ chẳng còn quan tâm đến tôi như vậy nữa. Như sáng đó, khi tôi kêu đau đầu, vợ chỉ buông một câu: “Trở trời đấy. Hôm qua vừa nắng, hôm nay lại lạnh. Thời tiết này chỉ khổ đám trẻ con”. Cô ấy chẳng coi việc tôi bị đau là quan trọng bởi nghĩ rằng "do thời tiết, có bệnh tật gì đâu". Những lời quan tâm dù nhỏ nhất cũng không còn.

Một lần, trong giờ nghỉ trưa, tôi thấy Ly ngồi một mình ở căn tin uống cà phê liền đến ngồi cạnh. Từ căn tin nhìn xuống đường, có một đôi vợ chồng đang cãi nhau. Sau khi cãi nhau xong, người chồng quay lưng bỏ đi để mặc vợ mình đứng đó khóc.

Ly hỏi tôi: “Nếu anh là người đàn ông kia, anh có bỏ đi sau khi cãi nhau như ông ấy?”. Tôi trả lời: “Chắc anh cũng như ông ấy. Lúc bực bội, anh cũng hay rời khỏi nhà để tĩnh tâm”.

Ly lại hỏi: “Vợ anh tính tình thế nào?” Tôi trả lời: “Trước đây, cô ấy cũng dịu dàng và chu đáo lắm. Nhưng càng ngày thì càng trở nên khó tính và hay cáu bẳn. Hình như phụ nữ đều thế cả thì phải. Khi yêu thì nhẹ nhàng như một con mèo, cưới về rồi lại giống như sư tử. Vậy nên đàn ông nhiều khi cảm giác mình bị lừa. Nhưng nếu người đó là em, anh tình nguyện để mình bị lừa”.

Nói xong, tôi cười to, nhưng Ly không cười. Cô ấy nói: “Những người phụ nữ bớt xinh đẹp, bớt dịu dàng, bớt quan tâm sau khi kết hôn chủ yếu là do chồng họ không đủ tốt. Một người chồng tốt sẽ không để vợ mình đến thời gian trang điểm cũng không có. Sẽ không khiến cô ấy phải khó chịu, cáu gắt mỗi khi về nhà. Sẽ không khiến cô ấy chán đến mức một lời quan tâm cũng không muốn nói nữa.

Một viên thuốc giảm đau của đồng nghiệp cũng đủ khiến anh xúc động, còn những việc vợ anh từng làm nhiều gấp trăm lần thế có khiến anh xúc động không? Một người sẵn sàng bỏ vợ đứng khóc một mình giữa đường thì không xứng đáng nhận lại dù chỉ là một nụ cười của vợ. Đàn ông luôn chê vợ mình đã thay đổi. Nhưng vì ai mà các bà vợ thay đổi thì họ lại không nói. Anh nghĩ là vì ai?”.

Ly thả câu hỏi lửng lơ trước mắt tôi rồi đứng dậy. Còn tôi ngồi đó, cảm nhận những mạch máu đang co lại vì xấu hổ. Tôi chỉ là muốn khen cô ấy một câu, cô ấy lại cho tôi một bài giảng về chủ đề “Tại sao các bà vợ sau khi kết hôn đều thay đổi?”.

Nhưng kỳ lạ là, tôi không thấy khó chịu. Vì tôi nhận ra, chàng trai chu đáo, lãng mạn, ngọt ngào mà vợ tôi từng yêu nay đã biến thành một gã chồng lười biếng, ích kỷ, vô tâm, vô tình. Tôi có thể khen một cô gái lạ ngoài đường, nhưng lâu lắm rồi tôi không khen vợ nữa. Chính tôi cũng không còn giống ngày xưa.