Vừa tha thứ cho chồng ngoại tình, tôi sụp đổ khi nhận được đoạn clip 4 phút

Vợ chồng tôi năm nay đều 35 tuổi, cưới nhau đã 8 năm, có hai cô con gái. Trừ những rung động trong sáng thuở học trò thì chồng là mối tình đầu của tôi và tôi đối với anh cũng vậy.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi bắt đầu từ tình yêu lãng mạn, nhiệt thành. Anh là mẫu đàn ông của gia đình, yêu vợ, chiều con, ngọt ngào, chung thủy. Mỗi lần nhìn anh, tôi đều cảm thấy bản thân mình may mắn.

Hồi yêu và mới cưới nhau, chồng luôn đùa: “Em là mối tình đầu của anh nên chẳng bao giờ phải lo chồng dây dưa với người yêu cũ như những bà vợ khác nhé”. Lúc đó, tôi nhìn anh, giả vờ lườm nguýt: “Không có người yêu cũ nhưng biết đâu có người yêu mới thì sao?”.

Thật không ngờ, vốn chỉ là một câu nói đùa, sau này lại trở thành sự thật.

Một buổi tối bình yên như bao buổi tối thường ngày. Sau khi cho hai đứa con đi ngủ, tôi tranh thủ chuẩn bị trước bữa sáng để sáng mai đỡ vội. Khi vào phòng, thấy chồng đã ngủ say, tôi tắt đèn thì điện thoại chồng đặt ở chân giường bỗng lóe sáng báo tin nhắn đến.

Tôi nhìn đồng hồ đã gần 12h đêm, tự hỏi giờ này ai còn nhắn tin, hay là tin nhắn rác? Dù nghĩ vậy, tôi vẫn cầm điện thoại lên.

Tôi đau khổ nhận ra trong lòng chồng có cô gái khác (Ảnh minh họa: Sina).

Mật khẩu điện thoại chồng vẫn là ngày cưới của chúng tôi, bao năm nay chưa từng thay đổi. Tôi lần vào Zalo, chỉ có một tin nhắn mới chưa đọc được gửi từ “E. Lam”: “Anh ngủ chưa? Tối nay anh nhắn mà em ra ngoài để quên điện thoại ở nhà nên không biết. Sao thế, nhớ em à?”.

Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn, vẫn chưa tin vào mắt mình. Trong khung chat chỉ có một tin nhắn ấy, có nghĩa là những tin nhắn trước chồng tôi đã xóa sạch rồi. Không kìm chế được cơn giận, tôi lôi chồng dậy. Anh vừa mở mắt, tôi đưa điện thoại: “Trả lời tin nhắn cho em Lam đi này”.

Chồng tôi cầm điện thoại, vẻ ngái ngủ lập tức biến mất. Anh nói như sợ ai cướp mất lời: “Chỉ là công việc thôi, bọn anh thỉnh thoảng vẫn nhắn tin đùa nhau kiểu ấy”.

Hai chữ “bọn anh” khiến tôi càng thêm khó chịu. Tôi giật lại điện thoại, vào trang cá nhân của cô ta. Một cô gái còn rất trẻ, xinh đẹp.

Tất nhiên, tôi không tin vào lời giải thích của anh ấy. Một cô gái đêm hôm nhắn tin cho một người đàn ông hỏi “anh nhớ em à”, nếu nói không có vấn đề gì thì chỉ có trẻ con mới tin.

Sau khi bị tôi tra hỏi, quẩn quanh một lúc, chồng tôi đành thú nhận chỉ “hơi say nắng một chút thôi” và sẽ lập tức dừng lại ngay. Sau khi biết cô ta là nhân viên mới về công ty, tôi đề nghị gặp nhau “ba mặt một lời”. Không làm ầm ĩ mọi chuyện là tôi đã giữ mặt mũi cho cả chồng và cô ta lắm rồi.

Trong cuộc gặp ấy, cô gái tỏ vẻ ngoan hiền, một hai nói xin lỗi. Cô ấy nói còn ít tuổi nên dại khờ nông nổi, mong tôi rộng lượng bỏ qua. Chồng tôi trước mặt cô ấy cũng nhận sai, hứa từ nay không làm tôi buồn nữa.

Tôi dọa: “Nếu cô còn dám lả lơi với chồng tôi, tôi hứa sẽ cho cô nổi tiếng đấy”. Dù đã lên tiếng "dằn mặt”, tôi vẫn luôn cảm thấy bất an. Hai người có tình cảm, lại gần nhau 8 tiếng mỗi ngày, thật khó để nói cắt đứt là cắt đứt.

Tôi đành nhờ một chị đồng nghiệp làm cùng phòng với chồng mà tôi quen biết làm “tai mắt” ở công ty. Chị ấy từng ly hôn vì chồng ngoại tình, rất căm ghét những “kẻ thứ ba”.

Chị ấy nói với tôi: "Trước đây thì chị không biết, nhưng hiện tại em không cần lo lắng. Mấy người ở công ty đều nói cô ta đang làm bồ nhí của một đại gia. Chồng em cũng không có biểu hiện gì lạ". Nghe chị ấy nói vậy, tôi cũng yên tâm.

Bẵng đi một thời gian, nhìn chồng vẫn quan tâm yêu thương vợ con như trước, tôi cũng dần quên chuyện cũ. Bất ngờ hai hôm trước, chị đồng nghiệp gửi cho tôi một đoạn clip với lời nhắn: “Em xem đi”.

Đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái bị đánh ghen. Cô ấy bị một nhóm người túm tóc, xé áo ở ngay cổng công ty. Trong khi mọi người chỉ đứng xung quanh chỉ trỏ thì có một người đàn ông lao vào. Anh ta vội vàng cởi áo vest khoác lên người, vừa ôm cô ấy để tránh khỏi những đòn ghen, vừa lớn tiếng dọa sẽ báo công an. Nhóm người kia sau khi buông vài lời cảnh cáo rồi rời đi.

Người đàn ông ấy là chồng tôi, còn cô gái đang được anh ôm trong vòng tay che chở kia chính là Lam, người từng “mập mờ” với anh ấy.

Đoạn clip chỉ dài 4 phút nhưng giống như một quả bom làm vỡ vụn trái tim tôi. Niềm tin vừa nhen nhóm lại bỗng tắt lịm khiến tôi cảm thấy mình như một kẻ ngốc. Chồng tôi vẫn yêu cô ta, chắc chắn là như vậy.

Hôm đó, tôi không thể tiếp tục làm việc mà xin nghỉ làm sớm về nhà, nằm bẹp trên giường khóc một trận rồi ngủ thiếp đi. Chiều, chồng tôi về, tôi ném điện thoại vào mặt anh. Chồng tôi xem xong, không hoảng hốt như lần trước.

Anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, giọng ôn tồn: “Thật sự là anh và cô ấy đã kết thúc rồi. Anh xin lấy tình yêu của anh dành cho hai con ra mà thề với em như vậy. Còn chuyện hôm nay, em nghĩ xem, một cô gái bị nhục mạ ngay giữa chốn đông người như vậy mà không ai vào can. Nếu đó không phải là Lam mà là một cô gái khác, anh cũng sẽ làm vậy. Anh nghĩ đó là việc nên làm”.

Tôi nhìn chồng, thật sự không hiểu trong chuyện này, rốt cuộc là chồng tôi có tư tình với người ta hay là do tôi vô cảm. Rõ ràng, nhìn anh cởi áo mặc cho cô ấy, dang vòng tay ôm cô ấy vào lòng để che chắn, nó không chỉ là sự bảo vệ đơn thuần, nó còn là tình yêu. Tôi nhìn thấy, và nhìn rất rõ.

Nhưng chồng tôi lần này khác hẳn lần trước, không nhận mình sai nên không xin lỗi. Anh khẳng định đó là việc bất cứ ai cũng nên làm. Tôi thật không hiểu, cô ta cặp kè chồng người ta đến mức bị vợ họ tìm đến đánh ghen mà vẫn khiến chồng tôi xót xa như vậy.

Tôi thấy lòng mình đau, niềm tin yêu sụp đổ. Lần đầu tiên sau 8 năm hôn nhân, trong đầu tôi nghĩ đến chuyện ly hôn. Còn chồng tôi lại cho rằng, nếu tôi muốn ly hôn thì là vấn đề ở tôi, vì tôi không tin tưởng chồng chứ bản thân anh tự thấy không có gì sai, không cảm thấy xấu hổ.

Có lẽ nào, việc một người chồng đứng ra ôm ấp bảo vệ người từng là nhân tình của mình giữa đám đông không đáng để người vợ cảm thấy tổn thương, đau đớn hay sao? Hay tôi phải cảm thấy tự hào vì chồng mình là một người đàn ông hào hiệp?