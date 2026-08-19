Vợ 50 tuổi vẫn trẻ trung, chồng bất ngờ đòi ngủ riêng giường vì một lý do

Tôi và chồng vừa bước sang tuổi 50. Nhưng so với nhiều chị em cùng tuổi, tôi có phần trẻ trung hơn. Tôi có công việc kinh doanh riêng, thu nhập khá tốt nên luôn chú trọng đầu tư cho bản thân. Hàng ngày, tôi chăm chỉ tập gym, sử dụng thực phẩm chức năng, thường xuyên đi spa làm đẹp.

Mỗi lần gặp mặt, bạn bè đều khen tôi trẻ, 50 tuổi mà như phụ nữ ngoài 30. Bản thân tôi cũng cảm nhận rõ mình vẫn khỏe mạnh, có cảm xúc và nhu cầu được gần gũi, yêu thương. Có người còn đùa rằng chồng tôi "sướng", vì có người vợ xinh đẹp, vóc dáng cân đối. Thế nhưng, trái với những gì mọi người nghĩ, gần đây chồng lại đề nghị chúng tôi ngủ riêng.

Anh nói cả hai đã lớn tuổi, con cái cũng trưởng thành, không còn phải lo chuyện sinh con đẻ cái. Công việc mỗi ngày đều mệt mỏi, trong khi ở tuổi này, giấc ngủ trở nên quan trọng hơn. Người này trở mình có thể khiến người kia tỉnh giấc, người này ngáy cũng có thể làm đối phương mất ngủ. Anh bảo ngủ riêng sẽ giúp cả hai có giấc ngủ ngon hơn, sức khỏe và tinh thần cũng thoải mái hơn.

Anh còn lấy ví dụ về một số gia đình ở nước ngoài, vợ chồng vẫn ở chung phòng nhưng kê hai chiếc giường riêng, vừa có không gian nghỉ ngơi, vừa duy trì cuộc sống gia đình và quan tâm đến nhau.

Chồng không còn muốn chung giường với tôi ở tuổi 50 (Ảnh minh hoạ: iStock).

Ban đầu, tôi cứ nghĩ anh chỉ nói đùa. Thế nhưng ngay hôm sau, anh đã gọi thợ đến kê hai chiếc giường đơn cạnh nhau, khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng.

Tôi tức giận hỏi chồng rằng anh muốn ngủ riêng vì thực sự mất ngủ hay vì không còn muốn gần tôi nữa. Anh lại cho rằng tôi suy nghĩ quá nhiều, ngủ riêng không có nghĩa vợ chồng hết yêu nhau. Chúng tôi vẫn ăn cơm cùng nhau, vẫn đi chơi, chăm sóc gia đình và vẫn là vợ chồng. Nhưng với tôi, chuyện đó không đơn giản như vậy.

Chúng tôi đã đi cùng nhau hơn 20 năm. Những năm còn trẻ, cuộc sống của cả hai xoay quanh công việc, con cái, tiền bạc và đủ thứ trách nhiệm. Có những giai đoạn, hai vợ chồng mệt đến mức vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ. Có những đêm con ốm, cả hai cùng nhau thức trắng. Cũng có những năm tháng tôi gần như quên mất mình từng là một người phụ nữ với những mong muốn và nhu cầu riêng.

Bây giờ, khi con cái đã trưởng thành, chúng tôi mới có nhiều thời gian hơn dành cho nhau. Tôi từng nghĩ đây sẽ là giai đoạn hai vợ chồng được sống cho mình, cùng đi du lịch, ăn tối, trò chuyện và tận hưởng cuộc sống sau nhiều năm vất vả. Vậy mà điều đầu tiên chồng nghĩ đến ở giai đoạn này lại là mỗi người một chiếc giường.

Điều khiến tôi khó hiểu nhất là chồng dường như mặc định rằng bước sang tuổi 50 thì phụ nữ cũng không còn nhu cầu về cảm xúc nữa. Tôi nói với anh rằng mình vẫn muốn được chồng ôm, nằm cạnh và gần gũi. Tôi không thấy xấu hổ vì điều đó.

Theo tôi, nhu cầu tình cảm là một phần tự nhiên của đời sống vợ chồng, không phải cứ ngoài 40 hay bước sang tuổi 50 là những nhu cầu ấy tự nhiên biến mất. Anh lại cười và nói 50 tuổi rồi còn nghĩ đến những chuyện ấy làm gì. Con cái lớn cả rồi.

Câu nói ấy khiến tôi càng tức giận và chạnh lòng. Tôi không hiểu tại sao việc con cái trưởng thành lại đồng nghĩa với việc vợ chồng ngủ riêng giường. Tôi không đòi hỏi chồng lúc nào cũng phải đáp ứng mong muốn của mình. Tôi hiểu tuổi tác, sức khỏe và những thay đổi của cơ thể có thể khiến nhu cầu của mỗi người khác đi. Tôi cũng tôn trọng mong muốn có một giấc ngủ ngon của anh.

Tôi đã dành hơn nửa cuộc đời để chăm sóc gia đình, luôn đặt chồng con lên trước bản thân. Nhưng bước sang tuổi 50, khi tôi vẫn khỏe mạnh, yêu đời, muốn chăm sóc bản thân và vẫn còn cảm xúc với chồng, tôi không muốn tự ép mình trở thành một người phụ nữ không có nhu cầu.

Tôi nói với chồng rằng nếu anh thực sự khó ngủ vì thói quen của tôi hoặc vì vấn đề sức khỏe, tôi sẵn sàng cùng anh tìm cách giải quyết. Nhưng nếu lý do thật sự là anh nghĩ chúng tôi đã già, không còn cần sự gần gũi, thì tôi không thể dễ dàng chấp nhận.

Tôi sợ rằng chiếc giường riêng chỉ là bước khởi đầu. Hôm nay là ngủ riêng, ngày mai có thể là ăn riêng, ít trò chuyện, ít đi chơi cùng nhau hơn. Thậm chí, có lúc tôi hoài nghi liệu có phải anh có người khác bên ngoài nên không còn muốn gần gũi vợ hay không.

Chúng tôi đã cãi nhau dữ dội chỉ vì chuyện chiếc giường. Càng tranh luận, tôi càng cảm thấy khoảng cách vợ chồng lớn dần. Có lúc tôi cũng tự hỏi, liệu mình có quá ích kỷ? Có phải tôi nên chấp nhận rằng chúng tôi đã bước sang một giai đoạn khác của hôn nhân, khi những năm tháng nồng nhiệt đã qua và điều cần nhất chỉ là sống bên nhau bình yên?

Nhưng nếu sự bình yên ấy đồng nghĩa với việc hai vợ chồng ngày càng xa nhau, tôi lại không biết mình có thể chấp nhận đến đâu. Ở tuổi 50, tôi nên cố gắng níu giữ sự gần gũi vợ chồng hay học cách chấp nhận một cuộc hôn nhân chỉ còn sự đồng hành và bình yên?