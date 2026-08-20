Từ chối chiều chồng vì kiệt sức mỗi đêm, tôi có nỗi oan khó giãi bày

Ở tuổi 45, nhìn lại chặng đường hôn nhân đã qua, tôi không hiểu vì sao cuộc đời mình lại rơi vào ngõ cụt tăm tối đến mức này. Vợ chồng tôi có với nhau 3 đứa con, đứa út năm nay mới lên 3 tuổi, kết quả của những năm tháng cố tìm một mụn con trai nối dõi.

Kinh tế chẳng mấy dư dả, nhưng trước đây tổ ấm của chúng tôi luôn tràn ngập tiếng cười. Chồng tôi hiền lành, yêu thương vợ con, nội ngoại hai bên đều quý mến và vun vén.

Bi kịch ập đến khi con trai út vừa tròn 3 tuổi. Chồng tôi bị đột quỵ. Sau những ngày giành giật sự sống trong bệnh viện, anh giữ được tính mạng nhưng nửa thân người bị yếu hẳn, không thể làm việc nặng.

Vì không đáp ứng được công việc, anh nghỉ việc. Trụ cột vững chãi trong nhà bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn.

Tôi và chồng liên tục mâu thuẫn sau biến cố (Ảnh minh họa: Sohu).

Áp lực kinh tế đè nặng lên vai tôi khi phải lo cho 5 miệng ăn trong đó có 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Để có thêm thu nhập, tôi cắn răng chuyển sang làm việc tại một công ty cách xa nhà, chấp nhận tăng ca triền miên.

Mỗi ngày rời xưởng khi phố xá đã lên đèn, toàn thân tôi rã rời, chân tay đau nhức nhưng vẫn phải chạy xe gần 15km về nhà. Sau khi cơm nước và cho các con học, tôi chỉ thèm được đặt lưng xuống giường để ngủ một giấc lấy lại sức cho ca làm sáng hôm sau.

Thế nhưng, biến cố bệnh tật không chỉ cướp đi sức khỏe mà còn biến chồng tôi thành một con người hoàn toàn khác. Từ một người đàn ông điềm đạm, anh trở nên mặc cảm, tự ti rồi chuyển sang cáu bẳn, gắt gỏng và thường xuyên kiếm chuyện vô cớ.

Mỗi đêm, anh đều đòi hỏi chuyện chăn gối trong khi cơ thể tôi sau mười mấy tiếng lao động cật lực chỉ còn lại sự kiệt quệ. Tôi từ chối thì anh lập tức nổi cơn lôi đình.

Anh quy chụp tôi chê chồng đau bệnh, ra ngoài có người khác nên về nhà hờ hững. Anh còn cay nghiệt bảo tôi cố tình đổi chỗ làm xa để dễ bề "qua mặt" chồng, hẹn hò với nhân tình.

Thậm chí, những cuộc điện thoại tôi trao đổi công việc hay tâm sự với em gái ruột, anh cũng rình rập rồi giật máy, vu khống tôi đang lén lút liên lạc với đàn ông.

Căn nhà nhỏ từ ngày anh đổ bệnh không một ngày nào được yên ả. Những lời giải thích của tôi chìm nghỉm trong cơn thịnh nộ vô lý của chồng. Đỉnh điểm, từ cãi vã, anh bắt đầu động tay động chân, xô xát với tôi ngay trước mặt các con.

Nỗi đau thể xác và áp lực kinh tế không đáng sợ bằng sự bức bối về mặt tinh thần. Mẹ chồng ở gần không những không thấu hiểu cho nỗi vất vả của con dâu mà còn trách tôi không biết chiều chuộng, nhẫn nhịn chồng.

Bà luôn mù quáng bênh vực con trai, dù cách đó vài hôm, chính bà cũng vừa bị anh mắng chửi thậm tệ bằng những lời lẽ xúc phạm, khó nghe trong cơn mất kiểm soát.

Tôi thấy mình như bị vắt kiệt đến giọt sức lực cuối cùng. Tình yêu, sự tôn trọng và tình nghĩa vợ chồng bao năm qua dường như đã tan biến sau những cú tát và sự xúc phạm vô cớ.

Giờ đây, tôi tiếp tục gồng gánh cuộc sống này chỉ vì thương đàn con thơ dại, sợ chúng bơ vơ. Tôi biết chồng đang phải chịu đựng những thay đổi sau bệnh tật, nhưng tôi cũng đã kiệt sức vì vừa làm việc, vừa chăm con, vừa chịu đựng những cơn giận dữ của anh.

Tôi nên tiếp tục cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân hay tìm một lối thoát để bảo vệ mình và các con?