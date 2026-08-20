Bạn gái “môn đăng hộ đối”, tôi lại cầu hôn cô chủ quán nhậu sau một lần say

Tôi năm nay 29 tuổi, từng du học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, về nước mở công ty riêng. Hồi còn học ở nước ngoài, tôi yêu Tú Anh, con gái của bạn thân mẹ tôi, cũng là du học sinh bên ấy.

Tôi tốt nghiệp về nước trước, hai đứa vẫn nhắn tin qua lại, hẹn về Việt Nam lập nghiệp rồi cưới nhau. Tuy nhiên, nói thật là khoảng cách quá xa khiến tình cảm giữa chúng tôi nhạt dần dù không ai nói ra.

Đúng lúc đó tôi gặp Nhu, chủ một quán nhậu, kém tôi 2 tuổi. Nhu không sắc nước hương trời nhưng có duyên, biết ăn nói và có khiếu kinh doanh.

Xuất thân bình thường, Nhu học hết cấp 3, đi học nghề rồi tự mò mẫm mở quán. Nhu hay tâm sự với tôi, học hỏi tôi kỹ năng quản trị, đầu tư, có ý muốn mở rộng mô hình làm ăn sau này. Tôi thì khâm phục sự đảm đang, mạnh mẽ của em nên nhiệt tình chỉ dẫn.

Mỗi lần tiếp khách hoặc đôi khi chẳng vì lý do gì, tôi vẫn tạt qua quán, gọi vài món ăn và yêu cầu chính Nhu tự tay vào bếp. Tôi thích đồ ăn Nhu nấu vì thấy hợp khẩu vị. Thế rồi một ngày bia rượu ngà ngà, tôi và Nhu đã đi quá giới hạn.

Có con với cô chủ quán nhậu, tôi không biết phải làm sao cho đúng (Ảnh minh họa: Pinterest).

Khi Nhu báo tin có thai, tôi lập tức cầu hôn không trốn tránh. Thành thật mà nói, tôi không rõ cảm xúc của tôi với Nhu có được gọi là yêu không. Tôi chỉ biết, khi không gặp thì nhớ, ở cạnh thấy dễ chịu, bình yên.

Bản thân Nhu quan điểm rất hiện đại. Nhu yêu tôi nhưng không ép tôi phải cưới. Với đứa con trong bụng, Nhu không bắt tôi chịu trách nhiệm.

Ở góc độ này, Nhu khiến tôi nể trọng và yêu mến vì em dám tự tin đối mặt với mọi chuyện, không oán trách ai. Bố mẹ để tôi tự quyết, không can thiệp, không phản đối rõ ràng, chỉ phân tích cho tôi lựa chọn.

Với kinh nghiệm 30 năm hôn nhân, bố mẹ cho rằng tôi cần tính toán kỹ lưỡng trước khi ký vào giấy kết hôn. Lấy một người là xác định gắn bó nghiêm túc, đối diện nhau cả đời, do đó cần cân nhắc về sự hòa hợp, nề nếp gia đình, tư duy, trình độ, quan điểm sống, tài chính kinh tế... Nếu vợ chồng không có tiếng nói chung sẽ dẫn tới chênh lệch, va chạm, thậm chí tan vỡ và rất nhiều hệ lụy khác.

Tôi không có ý đặt hai cô gái lên bàn cân, nhưng đứng trước lựa chọn cả đời, vô tình sẽ có những so sánh nhất định. Nói đến tiêu chuẩn, Tú Anh hợp với tôi hơn về nhiều mặt. Bố Tú Anh là bác sĩ, mẹ là giảng viên, điều kiện gia đình tương đồng với gia đình tôi. Cô ấy thông minh, học hành giỏi giang. Chưa kể hai bên bố mẹ đã có sự quen biết, tin tưởng nhau.

Theo lý lẽ của mẹ tôi thì chuyện tình cảm với Tú Anh nếu có nhạt đi một chút chỉ là vấn đề khoảng cách. Khi em ấy về nước, cảm xúc chúng tôi sẽ lại như xưa. Người ta chia tay rồi còn tái hợp, huống hồ tôi và Tú Anh vẫn đang trong một mối quan hệ đã định hình, nói không còn gì vấn vương là không đúng.

Riêng về Nhu, tôi không chê điểm nào hết. Chỉ là cả tôi và Nhu đều thấu rõ sự chênh lệch quá lớn. Chính Nhu từng thú nhận cảm thấy tự ti khi đứng trước tôi. Nếu lấy tôi, liệu em có thực sự thoải mái và hạnh phúc?

Sẽ có người trách tôi tính toán, nhưng thực ra tôi chỉ muốn nhìn nhận rõ về trách nhiệm với cuộc hôn nhân của mình và trách nhiệm với người phụ nữ tôi sẽ cưới làm vợ.

Tôi nên chọn người tương đồng về mọi mặt để có cuộc hôn nhân bền vững hay nên cưới cô gái hoàn toàn khác biệt với thế giới của mình, chỉ vì cô ấy đang mang trong bụng giọt máu của tôi?