Hành động bất thường của bạn gái trong chuyến du lịch khiến tôi ám ảnh

Tôi 28 tuổi, là chuyên viên của một công ty phần mềm. Người yêu tôi tên Thúy, là đồng nghiệp kém tôi 4 tuổi, làm ở bộ phận văn phòng. Thúy cá tính, sống tình cảm và có nhiều ưu điểm của một người phụ nữ gia đình, biết nấu ăn, vun vén, đảm đang.

Chúng tôi yêu nhau say đắm, đã mường tượng về gia đình và những đứa trẻ. Thúy thường xuyên biểu lộ tình yêu với tôi, không giấu diếm: "Em yêu anh nhất trên đời", "Anh bỏ đi em sẽ chết cho coi"...

Đổi ngược lại, tôi cũng rất chiều chuộng, trân trọng Thúy. Tôi mua sắm cho em không thiếu thứ gì. Chỉ cần Thúy hơi giận dỗi, mắt đỏ lên sắp khóc là tôi đã cuống cuồng xin lỗi bất kể đúng sai.

Tất nhiên yêu đương thì không tránh khỏi lúc này lúc kia, nhưng trong hầu hết va chạm, tôi thường là người bỏ qua cho Thúy. Tôi nghĩ đàn ông nên thế, không phải mù quáng mà vì yêu thương. Một phần sự nuông chiều tôi dành cho Thúy là vì tôi thương em tuổi thơ thiếu vắng tình thương đầy đủ.

Bố Thúy là người nóng nảy, vũ phu. Mẹ Thúy bỏ đi làm ăn xa, lâu lắm mới về một lần. Có lẽ vì vậy nên Thúy dồn tình yêu vào tôi, đôi khi còn tỏ ra ích kỷ, kiểm soát nhưng tôi vẫn thông cảm.

Tuy nhiên chuyện xảy ra trong chuyến du lịch nước ngoài vừa qua khiến tôi phải suy nghĩ lại. Tôi bắt đầu thấy sợ và không muốn tiếp tục chiều hư Thúy nữa.

Chuyến đi chơi này Thúy là người đăng ký, tôi chỉ bỏ tiền. Trong đoàn có một cô bé lần đầu tiên đi du lịch một mình. Ban đầu cô bé hỏi Thúy cách thay sim điện thoại nhưng vì Thúy không rành nên chỉ sang tôi.

Từ bữa đó cô bé hay chào tôi, thi thoảng hỏi han tôi về những phát sinh nho nhỏ kiểu như: Có nên đổi tiền ở đây không? Có cần mua thêm bình oxy khi leo núi cao không?... Chỉ có thế mà Thúy ghen tuông, trách cứ tôi liên tục.

Vì không muốn những người xung quanh để ý nên lúc về phòng, tôi có quát và vỗ nhẹ vào má Thúy, yêu cầu em ấy dừng mấy trò giận dỗi trẻ con này lại để không làm chuyến đi chơi mất vui.

Có vẻ như lần đầu bị tôi phản ứng mạnh, Thúy kích động. Cô ấy như nổi điên, lao vào phòng tắm khóa trái cửa khóc lóc, dọa dẫm ầm ĩ tới mức người ở phòng bên còn sang gõ cửa hỏi tôi có chuyện gì không. Tôi vốn dĩ không quen với những phản ứng quá đà, mất mặt như vậy nên ngượng chín người.

Dù giận lắm, tôi cũng hạ giọng, tìm mọi cách năn nỉ, xin lỗi cho êm chuyện nhưng Thúy nhất định cố thủ trong nhà tắm không ra. Sau đó, mọi thứ giống như đã vượt quá giới hạn, tôi nổi cáu, chẳng buồn dỗ dành, mặc kệ Thúy khóc chán rồi tự ngừng.

Tôi bắt đầu lo lắng khi bạn gái liên tục gọi điện, nhắn tin, làm phiền sau những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm (Ảnh minh họa: Pinterest).

Kết thúc chuyến đi, Thúy trở lại bình thường, vẫn líu lo bên cạnh tôi. Nhưng tôi thì không bình thường lại nổi. Tôi lẳng lặng giãn ra, hạn chế tiếp xúc hơn. Chưa nói chia tay nhưng tôi biết Thúy cũng cảm nhận được tôi thờ ơ hơn hẳn. Lúc này cô ấy bắt đầu có hành vi mất kiểm soát, liên tục làm phiền tôi bằng đủ mọi trò để gây chú ý.

Cô ấy đăng lên mạng xã hội những dòng tâm sự buồn, hình cô gái đang khóc, bông hoa có giọt máu rơi... Ban đầu tôi đón nhận chuyện này dửng dưng, không còn mặn mà yêu nữa, thậm chí nhận ra mình đã chọn sai người. Nhưng khi Thúy có những hành vi thiếu kiểm soát hơn, tôi bắt đầu bối rối và lo lắng.

Em liên tục nhắn tin, gọi điện cho tôi bất kể thời gian, dằn vặt, trách móc, đe dọa sẽ tự làm hại mình. Tôi bắt đầu sợ hãi.

Tôi lo nếu Thúy làm thật thì sao? Tôi sẽ gánh tội và day dứt suốt đời, chưa kể còn mang tiếng xấu khắp công ty, khéo không dám ngẩng mặt nhìn ai. Tuy nhiên, bắt tôi quay lại trong tình trạng thế này thì tôi không cam lòng. Tôi nên làm sao đây?