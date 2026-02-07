Vợ từng có thai với người cũ, tôi sốc khi phát hiện bí mật trong điện thoại

Tôi năm nay 36 tuổi, vợ tôi 33 tuổi, hiện sống tại TPHCM. Chúng tôi chuẩn bị ly hôn.

Vợ chồng tôi cưới nhau được gần 4 năm, có 1 con. Chúng tôi quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè, tìm hiểu nhau vài tháng thì tiến tới hôn nhân. Thời điểm đó, vợ tôi hối cưới vì đã đến tuổi lập gia đình, mẹ cô ấy đang mắc bệnh ung thư, không biết còn sống được bao lâu. Tôi hiểu và thương, nên gấp rút tổ chức cưới.

Tôi có ngoại hình bình thường, sống đơn giản, không chơi bời, luôn đặt gia đình lên trên hết. Nhưng những năm gần đây, kinh tế khó khăn, tôi làm trong ngành xây dựng nên thu nhập cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Công ty cắt giảm nhân sự, tôi may mắn được giữ lại nhưng bị giảm lương.

Trước kia, thu nhập của tôi khoảng 25 triệu đồng/tháng cả thưởng, sau đó chỉ còn 16-17 triệu đồng.

Vợ lưu giữ ảnh thân mật quá khứ, liên lạc với người cũ, nói chuyện tình cảm ngọt ngào, còn với tôi luôn cộc cằn, lạnh nhạt (Ảnh minh họa: Pinterest).

Vợ lương cao hơn tôi, nhưng công ty lại hay nợ lương nhiều tháng. Trong giai đoạn đó, hầu hết chi phí sinh hoạt, tiền thuê người trông con, ăn uống… đều do tôi gánh vác. Vợ tôi chi tiêu khá thoải mái, nhiều món mua về không dùng đến, bỏ phí.

Cô ấy không giỏi nữ công gia chánh. Việc đi chợ, nấu ăn chủ yếu do tôi làm. Vợ tôi thỉnh thoảng phụ rửa chén, lau nhà và chăm con. Chăm con thì tôi không khéo bằng cô ấy, nhưng tôi vẫn phụ tắm rửa, giặt đồ, đón con đi học. Cuộc sống cứ trôi qua như vậy.

Tôi từng thất bại khi mở công ty riêng, nên từ khi có gia đình, tôi chọn sự an toàn, không dám mạo hiểm. Điều này khiến vợ tôi không hài lòng. Cô ấy thường xuyên chê bai, so sánh sự nghiệp của tôi với người khác.

Từ sau khi sinh con, vợ tôi gần như không còn muốn gần gũi tôi. Nếu tôi đề cập, cô ấy chỉ buông một câu “Muốn làm gì thì làm”, rồi im lặng. Chuyện chăn gối lạnh nhạt kéo dài suốt 2 năm. Tôi từng nghĩ đó là do thay đổi nội tiết sau sinh, nên cố chịu đựng.

Có những lúc bí bách, tôi tự giải quyết nhu cầu của mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc phản bội, một phần vì sợ bệnh tật, phần lớn vì thương vợ con, không muốn sống có lỗi.

Hơn 2 năm gần đây, vợ tôi dễ cáu gắt, soi mói những chuyện rất nhỏ, thường xuyên chửi mắng vô lý. Không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng. Ban đầu tôi nhẫn nhịn, nhưng càng nhịn thì mọi thứ càng tệ. Có những lúc tôi không muốn về nhà, vì cảm giác ngột ngạt đến nghẹt thở.

Cách đây 7 tháng, tôi phát hiện vợ vẫn còn liên lạc với người yêu cũ - người mà cô ấy từng yêu rất sâu đậm. Họ nhắn tin chia sẻ vui buồn, xưng hô thân mật. Điều đau lòng nhất là cách cô ấy nói chuyện với người đó hoàn toàn khác với tôi: Dịu dàng, quan tâm, ấm áp. Trong khi với tôi, cô ấy luôn cộc lốc, lạnh nhạt.

Tôi còn phát hiện cô ấy lưu giữ hình ảnh thân mật với người yêu cũ trên Google Photos. Khi tôi hỏi, cô ấy nói liên lạc vì “đứa con”. Thời quen người yêu cũ, cô ấy từng có thai, xong vì sự cố sảy thai, hai người đau khổ một thời gian rồi chia tay.

Tôi tôn trọng quá khứ của vợ, nhưng việc vợ vẫn giữ liên lạc cùng người cũ, nói chuyện tình cảm trong khi lạnh nhạt với tôi, khiến tôi tổn thương, lòng tự trọng bị xúc phạm. Người đàn ông đó từng rời đi để lấy người khác. Lẽ ra cô ấy phải hận, nhưng giờ đây giữa họ lại dây dưa như chưa từng có tổn thương.

Vợ thừa nhận mình sai, hứa sẽ không liên lạc người yêu cũ nữa, nhưng chưa bao giờ xin lỗi tôi. Đến giờ, những hình ảnh cũ của họ cũng chưa được xóa.

Tôi vì thương con nên chấp nhận bỏ qua cho vợ. Bốn tháng trước, vợ tôi đề xuất mua nhà vì đồng nghiệp ai cũng có nhà riêng. Tôi lúc đó chưa sẵn sàng, công việc đang khó khăn, nhưng vì nghĩ cô ấy muốn xây dựng tương lai lâu dài nên tôi đồng ý.

Thời gian gần đây, công việc của vợ tôi ổn định hơn, được tăng lương. Cô ấy ngày càng chê bai tôi, nói chuyện như người ở “tầng cao” nhìn xuống. Từ lúc mua nhà, chúng tôi ngủ riêng. Một phần vì con ngủ hay lăn, phần khác vì cô ấy chê mùi cơ thể tôi và nói ngủ chung hay riêng cũng không khác gì.

Cô ấy thường xuyên tăng ca, về nhà là ôm điện thoại. Rồi một ngày, cô ấy trả nhẫn cưới, đòi ly hôn. Tôi xin thêm thời gian suy nghĩ vì con còn nhỏ, bé có dấu hiệu chậm nói. Nhưng cô ấy nhất quyết ly hôn sớm, yêu cầu bán nhà chia đôi rồi muốn đưa con dọn về quê Đà Nẵng sống.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Mới ngày nào chúng tôi còn nhận lời chúc mừng tân gia, giờ đã bán nhà, ly hôn, chia xa. Trước khi dọn ra ở riêng, tôi thấy cô ấy giật mình khi tôi lại gần những lúc dùng điện thoại.

Tôi đoán được mật khẩu và đọc những tin nhắn khiến tôi đau đến không thở nổi. Cô ấy đang qua lại với một người sếp của chi nhánh ở quê. Người đó giỏi, lương cao, nhà có điều kiện, trẻ và đẹp trai hơn tôi. Anh ta cũng có gia đình nhưng đang chán vợ và muốn ly hôn. Vợ tôi chủ động lôi kéo, xúi anh ta bỏ vợ.

Trong tin nhắn, cô ấy nói xấu tôi và gia đình tôi, đóng vai nạn nhân, chụp lại những tin nhắn tôi níu kéo rồi cười cợt. Khi tôi đối diện, cô ấy vẫn chối cho đến khi tôi đưa ra từng dòng tin nhắn. Lúc đó, tôi chấp nhận buông tay.

Chúng tôi đang làm thủ tục ly hôn. Điều khiến tôi buồn nhất không phải là mất vợ, mà là sắp phải xa con, không được ở bên con mỗi ngày, không biết tương lai con sẽ ra sao khi thiếu vắng tôi. Tôi thực sự thấy đau khổ khi đã làm hết sức cho cuộc hôn nhân nhưng những gì nhận lại chỉ là con số 0. Tôi không biết đến bao giờ vết thương này mới lành.