Vợ thức đêm may váy cưới, tôi bất ngờ khi biết người cô ấy định tặng

Vợ tôi là thợ may. Vì tay nghề rất tốt nên cửa hàng lúc nào cũng đông khách. Nhất là vào dịp lễ, Tết, đầu năm học mới, cô ấy may suốt, có khi thức trắng đêm để có hàng trả cho khách. Thú thật, tiền bạc, đất đai trong nhà có được cũng là nhờ vào cửa hàng may mặc của vợ tôi.

Vì quá bận bịu nên vợ tôi cũng ít giao tiếp với mọi người bên ngoài. Cô ấy cũng ít về nhà chồng, thường chỉ có tôi đưa hai con về chơi nên người nhà tôi cũng hay trách vợ tôi ỷ giàu làm kiêu. Tôi giải thích mãi cũng chán, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, miễn tôi thương và hiểu vợ mình là được rồi.

Mấy ngày nay, tôi bỗng thấy vợ chăm chú may một cái váy cưới. Cứ như cô ấy dồn hết tâm huyết cho cái váy cưới này. Từng đường kim mũi chỉ, hạt cườm, vợ tôi làm hết sức cẩn thận.

Đêm qua, tôi đem ly sữa vào cho vợ, lúc đó đã hơn 12 giờ đêm. Tôi khuyên vợ đi ngủ sớm, phải biết giữ gìn sức khỏe. Nào ngờ cô ấy nói rằng: "Một tuần nữa là tới kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ rồi. Em muốn tạo bất ngờ cho ông bà. Mẹ từng nói chưa được mặc váy cưới nên em may cái váy tặng mẹ, may cái áo vest cho bố. Rồi anh khuyên bố mẹ đi chụp ảnh cưới nhé".

Tôi còn chẳng nhớ kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ mình, vậy mà vợ tôi lại nhớ. Tôi hỏi cô ấy lấy số đo ở đâu? Vợ cười bảo toàn bộ đồ bố mẹ tôi mặc trước tới giờ đều là do cô ấy may cả. Tôi càng ngạc nhiên hơn.

Biết vợ thương bố mẹ chồng, nhưng nhìn cô ấy thức đêm thức hôm, hai mắt lúc nào cũng thâm quầng, tôi vừa cảm động vừa thương vợ! Quả thật cô ấy luôn là người chu toàn thế mà lại bị tiếng xấu! Tôi có nên nói thật để vợ biết tình hình không?