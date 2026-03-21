Vợ nghiện xem phim "người lớn" trước mỗi lần gần gũi, tôi phải làm sao?

Tôi 32 tuổi, kinh doanh tự do, kết hôn với vợ được gần 3 năm. Vợ kém tôi 5 tuổi, làm nhân sự cho một công ty nước ngoài, tính cách khá cởi mở. Chúng tôi chưa có con vì muốn "cày quốc" thêm một thời gian để mua căn chung cư nhỏ tại thành phố.

Trước đây, đời sống sinh hoạt vợ chồng không có gì bất thường. Chúng tôi quen nhau 2 năm trước khi cưới, hòa hợp trong "chuyện ấy". Khi về chung nhà, chúng tôi vẫn cảm nhận sự gần gũi bằng những cái ôm, thường xuyên trêu đùa, xoa đầu, nắm tay mỗi lần về nhà sau cả ngày đi làm.

Vợ tôi thay đổi cách gần gũi sau một lần xem cảnh nóng trên phim (Ảnh minh họa: Pinterest).

Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ một lần rất tình cờ. Hôm đó là cuối tuần, hai vợ chồng nằm ở nhà xem một tập phim Tây Ban Nha trên Netflix. Trong phim có vài cảnh nóng khá táo bạo, kể về cặp đôi "vụng trộm" với nhau.

Tôi thì xem cho biết rồi thôi, cũng không để tâm, nhưng vợ tôi lại tỏ ra khá chú ý. Sau đó, chính cô ấy là người chủ động gần gũi tôi tối hôm đó, và phải thừa nhận là cảm xúc của cô ấy khác hẳn, mạnh mẽ và chủ động hơn trước rất nhiều.

Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là vợ chồng đổi gió một chút, cũng thấy thú vị. Nhưng rồi mọi thứ không dừng lại ở đó. Vài lần sau, trước khi gần gũi, vợ tôi mở lại những đoạn phim có cảnh nóng tương tự, nói là để “lấy cảm xúc”.

Ban đầu vẫn chỉ là những bộ phim điện ảnh bình thường. Nhưng dần dần, cô ấy tìm đến những nội dung nóng hơn, nhạy cảm hơn. Tôi nhận ra điều đó khi thấy lịch sử xem trên điện thoại của cô ấy có cả những video, thậm chí là những phim “người lớn”.

Từ đó, chuyện vợ chồng tôi bắt đầu thay đổi rõ rệt. Nếu không xem phim trước, vợ tôi gần như không có hứng. Những lúc tôi chủ động, cô ấy đáp lại rất hời hợt, kiểu như đang cố gắng cho xong. Có lần, tôi thử tạo không khí như trước, nhẹ nhàng, gần gũi, nhưng cô ấy nói thẳng: “Em không có tâm trạng, em đi ngủ nhé”.

Ngược lại, chỉ cần xem những nội dung đó, cô ấy trở nên hoàn toàn khác, chủ động, thậm chí đòi hỏi nhiều hơn. Tình trạng này đã diễn ra vài tháng nay. Điều đó lại khiến tôi cảm thấy rất khó tả.

Tôi không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì vợ mình có ham muốn, không lạnh nhạt hờ hững chuyện chăn gối. Nhưng tôi cũng buồn vì cảm giác như tôi không phải là nguồn cảm xúc chính của cô ấy nữa. Mọi thứ dường như phải được “kích hoạt” từ những hình ảnh bên ngoài, rồi sau đó cô ấy mới có thể gần gũi với tôi.

Có những lúc đang ở cạnh nhau, tôi lại có cảm giác mình… không thực sự có mặt trong cuộc gần gũi đó. Tôi lo lắng không biết vợ còn yêu tôi không. Tôi còn sợ rằng việc vợ tôi xem những nội dung này còn có thể làm thay đổi nhận thức cô ấy, khiến cô ấy lệch lạc về các mối quan hệ trong đời sống.

Một lần, tôi ngồi lại nói rõ hết mọi cảm xúc của mình và những vướng mắc về sở thích mới của vợ. Vợ tôi không né tránh, cũng thừa nhận rằng ban đầu chỉ là tò mò, nhưng xem nhiều thì thành quen. Cô ấy nói nếu không có những thứ đó thì rất khó có cảm xúc, và cô ấy cũng không biết tại sao lại như vậy.

Cô ấy còn nói một câu khiến tôi suy nghĩ rất nhiều: “Chắc tại quen xem những gì cảm giác mạnh rồi nên bình thường thấy nhạt”.

Từ lúc đó, tôi bắt đầu lo thật sự. Tôi sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, đời sống vợ chồng của chúng tôi sẽ ngày càng lệch đi. Là đàn ông, tôi cũng tò mò những cái mới, nhưng khi gần gũi vợ, tôi vẫn đề cao sự kết nối thật.

Khi vợ phụ thuộc vào kích thích từ bên ngoài, tôi cảm thấy tự ái vì mình không đủ hấp dẫn, những cảm xúc tôi mang lại không còn khiến vợ hứng thú nữa. Và nếu mức độ “kích thích” đó ngày càng tăng lên thì không biết sẽ đi đến đâu.

Gần đây, tần suất gần gũi của chúng tôi cũng giảm. Không phải vì hết nhu cầu, mà vì cả hai đều rơi vào trạng thái khó xử. Tôi thì không muốn mọi thứ phải phụ thuộc vào phim ảnh, còn cô ấy thì dường như không thể có hứng nếu thiếu nó.

Tôi vẫn yêu vợ và tôi biết cô ấy cũng không làm gì sai về mặt đạo đức. Nhưng tôi thật sự lo lắng. Không biết bao giờ tình trạng này của vợ mới chấm dứt? Có khi nào chúng tôi có con, vợ sẽ hết sở thích này không? Hãy cho tôi lời khuyên nên làm gì lúc này.