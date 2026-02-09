Vị giám đốc bị cả nhà vợ coi như máy in tiền, Tết ám ảnh về ngoại

Khởi sự bắt nguồn từ sự kiện cuối năm ngoái. Tôi mở tiệc tất niên thết đãi nhân viên công ty. Tại chỗ ăn, tôi phát hiện một em gái bị gã đàn ông (sau này tôi mới biết là bạn trai em), túm tóc dọa đánh.

Thấy ngứa mắt tôi xông vào làm anh hùng cứu mỹ nhân. Hai tháng sau em gái đó trở thành bạn gái, 7 tháng nữa trở thành vợ tôi, mở đầu hành trình tôi biến thành rể yêu nhà nàng. Tết đầu tiên về làm rể, tôi cẩn thận chuẩn bị quà cáp, tiền mừng tuổi cho bố mẹ và các cháu của nàng.

Nàng thẽ thọt: "Anh nhớ làm em nở mày nở mặt nghe không". Tôi đồng ý, chuyện đó không khó. Tết nhất phải quà cáp, mừng tuổi mẹ cha, cháu chắt là lễ nghi truyền thống tạo nên may mắn.

Nhưng khi biết phong bao lì xì tôi để cho bố mẹ nàng mỗi người 500.000 đồng thì nàng xị mặt nói: "Cả làng biết em cưới chồng là giám đốc oai phong. Anh đừng ki bo thế". Tôi ngẩn người nghĩ tới mấy giỏ quà ngót nghét cả chục triệu của tôi. Vậy là ki bo dữ chưa?

Nàng trách yêu tôi đúng đàn ông chuẩn mực, chẳng biết lo toan. Từ đó nàng thay tôi hành đạo. Bất cứ gì liên quan đến quê nàng, bố mẹ, anh chị, cô dì, chú bác... nàng đều tự quyết hết.

Từ sắm sanh đồ đạc, phong bì giỗ chạp, Tết nhất đều là nàng chủ động. Chẳng hạn năm vừa rồi, nàng mua đồng hồ xịn cho bố, ngọc trai cho mẹ, dây chuyền, lắc tay cho 2 chị gái, laptop đắt tiền cho các cháu học hành...

Chàng trai áp lực với gia đình nhà vợ (Ảnh minh họa: Printerest).

Nhìn đống quà toàn hàng thương hiệu, tôi xót ruột vẫn phải nhăn răng cười. Bởi vì nàng nói đúng. Chúng tôi làm ăn được hay không cũng nhờ vào phúc phận gia đình. Vả lại, chúng tôi đi làm cả năm, có một dịp lễ Tết để tri ân người thân cũng là phải lẽ.

Thế nhưng sự dễ dãi nuôi dưỡng ra người không biết điều. Tết năm nay người vợ xinh đẹp của tôi thủ thỉ: "Cả năm vợ chồng mình sống gần bố mẹ ở đây rồi (ý là bố mẹ đẻ ra tôi). Năm nay về đón Tết ở quê nhà em nhé".

"Ăn chơi nghỉ ngơi vài bữa, mùng 2 Tết đại gia đình đi chơi một chuyến. Bố mẹ em chưa được đi xa bao giờ. Cho các cụ mở mang thư giãn là có hiếu đúng không anh?". Từ sáng sớm nàng đã giục tôi lái xe về cho đỡ tắc đường.

Nàng nói mọi người ở quê đang mở tiệc chờ đón chúng tôi. Hóa ra có tiệc thật. Gia đình nàng hơn chục người lớn, chưa kể các cháu, ai cũng tranh nhau gọi món. Khi bữa ăn kết thúc, tất cả cùng hoan hỉ í ới nhau: "Ai đi xe nào về xe ấy nhé".

Rồi họ rời đi, điềm nhiên như không, nhe nhõm như chưa từng ăn cỗ. Chỉ còn lại mình tôi và vợ xinh đẹp, đương nhiên tôi lãnh trách nhiệm rút ví trả tiền. Trong một tích tắc tôi cảm thấy đôi chút không vui nhưng vợ xinh đẹp kéo nhẹ tay áo tôi, nũng nịu:

"Ai bảo anh làm giám đốc của đời em. Mọi người quý anh, thân thiết lắm mới thế đấy".

Chiều tối, tôi dự định thư giãn bằng cách ngồi uống trà, đàm đạo nhân tình thế thái cùng bố vợ. Mẹ vợ tranh thủ thân mật chuyện trò, nội dung đại ý ăn Tết xong bố mẹ sẽ sửa nhà, phá cái nhà cũ này đi, xây mới cho đàng hoàng, tử tế.

Vợ tôi từ trong giường nói vọng ra: "Phải đấy, xây nhà mới đi, con với anh Quang phụ cùng bố mẹ". Khoảnh khắc đó bao nhiêu khó chịu, uất ức khiến tôi bộc phát. Tôi cười lạnh, nhẹ nhàng nói với chuyên gia bào tiền yêu quý của tôi:

"Những việc lớn này em nên bàn với anh trước. Em chỉ việc ở nhà hưởng thụ, không hề biết anh vất vả thế nào, công việc của công ty đang rối ra sao. Anh không đủ tiền để xây nhà cho bố mẹ ngay được".

Nói xong tôi quay lại xin lỗi bố mẹ vợ: " Con sợ làm bố mẹ thất vọng, nhưng con không giàu có lắm đâu, kiếm tiền cũng không dễ". Viện lý do có điện thoại gấp, tôi xin phép quay lại thành phố. Bên tai vẫn vẳng tiếng nũng nịu của vợ:

"Xong việc về sớm, cả nhà đợi anh đi chơi. Tiền vé, tiền phòng em đặt hết rồi". Trên đường lái xe trở về thành phố, tôi cay đắng ngẫm nghĩ. Đúng là không dại nào bằng cái dại nào. Già đầu vẫn chết vì gái đẹp.

Tôi xác định yêu em, lấy em làm vợ thì đương nhiên em là sự ưu tiên. Tôi không tiếc tiền chăm sóc cho người phụ nữ của mình. Tuy nhiên lấy vợ phải cáng đáng theo cả một phi đoàn người nhà nàng thì tôi chưa tính tới.

Tôi cưới vợ là cần người phụ nữ biết lo toan, thương xót tôi, biết nghĩ cho tương lai, xây dựng cuộc sống cùng tôi chứ không phải cưới một cô nàng chỉ biết có hiếu với bố mẹ, anh chị nhà nàng, tìm mọi cách bòn rút tôi để cung phụng đại gia đình nhà vợ.

Tiền tôi làm ra là do tôi mài đầu, bạc tóc kinh doanh mới có. Với dân làm ăn, tiền không bao giờ là vỏ hến. Tôi đảo vô lăng quay xe về nhà bố mẹ đẻ. Tự dưng trong lòng thấy nôn nao.

Tệ thật, thế mà tôi còn định nghe lời vợ bỏ bố mẹ mình ăn Tết không có tôi, để nhất tâm có hiếu với nhà vợ. Rút kinh nghiệm để đời, có hiếu với người sinh ra mình là đủ vui rồi, tôi không cần phải có hiếu với nhà bên vợ nữa.