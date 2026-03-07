Tôi rung động với cô gái trẻ chỉ vì vợ không biết làm việc này

Nghe qua thì có vẻ buồn cười. Trong khi nhiều người đàn ông sợ vợ ghen như sợ lửa, sợ bị kiểm soát từng tin nhắn, từng cuộc gọi, thì tôi lại rơi vào hoàn cảnh hoàn toàn ngược lại. Vợ tôi vẫn lo cho gia đình nhưng gần như chưa bao giờ bận tâm xem chồng mình đang nghĩ gì, làm gì, đi đâu với ai.

Sự tự do vợ mang lại, ban đầu khiến tôi thấy dễ chịu. Nhưng càng về sau, lại khiến tôi cảm thấy mình như… vô hình.

Tôi bị thu hút bởi sự quan tâm của cô nhân viên trẻ chỉ vì vợ quá thờ ơ (Ảnh minh họa: Sina).

Tôi và vợ cưới nhau khi cả hai đều đã đi làm ổn định. Cuộc hôn nhân của chúng tôi nhiều người nhìn vào còn nói rằng đó là một cuộc sống đáng mơ ước. Chúng tôi có công việc, có con ngoan, có căn nhà nhỏ ở thành phố.

Nhưng chỉ những người sống trong đó mới hiểu, đôi khi sự bình yên quá mức lại khiến cảm xúc trở nên chai sạn.

Vợ tôi là kiểu phụ nữ sống thực tế. Cô ấy quan tâm đến tiền điện, tiền học của con, bữa cơm tối và lịch làm việc ngày mai. Nhưng cô ấy gần như không quan tâm đến cảm xúc của tôi.

Tôi từng nhiều lần đi nhậu về khuya, cô ấy chỉ nói: “Anh nhớ khóa cửa”.

Tôi từng đi công tác 3 ngày, cô ấy nhắn đúng một tin: “Mai nhớ đóng tiền học cho con”.

Cô ấy không hỏi tôi nhớ nhà không, cũng chẳng hỏi thăm tôi có mệt không?

Càng sống lâu, tôi càng có cảm giác mình chỉ là một phần của bộ máy vận hành gia đình, giống như cái tủ lạnh hay chiếc máy giặt. Có thì tiện, nhưng không ai nghĩ đến cảm xúc của nó.

Một lần, tôi thử nói nửa đùa nửa thật: “Em không sợ anh có người khác à?”.

Vợ tôi đang cắt rau, chỉ ngẩng lên cười nhẹ: “Đó là lựa chọn của anh mà”.

Câu nói ấy khiến tôi hụt hẫng...

Từ hôm đó, tôi bắt đầu có những hành động mà chính mình cũng thấy trẻ con.

Tôi cố tình đăng ảnh chụp chung với một cô đồng nghiệp nữ trong buổi liên hoan công ty. Bức ảnh khá thân thiết, tôi đứng sát bên, cô ấy khoác nhẹ tay lên vai tôi.

Tôi nghĩ vợ sẽ hỏi. Nhưng tối hôm đó, vợ tôi vẫn bình thản như thường. Cô ấy lướt qua bài đăng rồi tiếp tục xem các video nấu ăn.

Tôi cố tình để điện thoại sáng màn hình khi có tin nhắn của đồng nghiệp. Cô ấy nhìn thấy nhưng không hỏi.

Tôi đi chơi golf với một nhóm bạn nữ của công ty vào cuối tuần. Vợ cũng chẳng thèm quan tâm.

Tôi bắt đầu cảm thấy bị xúc phạm.

Một người đàn ông không được vợ ghen tuông, không được vợ để ý tới, liệu có phải vì anh ta… không còn giá trị?

Trong công ty tôi có một cô gái trẻ, mới vào làm được vài tháng. Cô ấy kém tôi gần 10 tuổi, nói chuyện nhỏ nhẹ, hay cười và đặc biệt rất biết cách khiến người khác cảm thấy mình quan trọng.

Ban đầu chỉ là những câu hỏi công việc. Sau đó là những tin nhắn hỏi thăm: “Anh ăn trưa chưa?”, “Anh làm nhiều thế chắc mệt lắm”. Có lần tôi đùa: “Anh già rồi, ai thèm quan tâm”. Cô ấy trả lời ngay: “Em thấy anh rất phong độ”.

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng khiến tôi cảm thấy điều mà lâu lắm rồi không còn cảm nhận được, cảm giác mình được coi trọng.

Cô nhân viên trẻ hay làm nũng, hay nhờ tôi giúp những việc nhỏ. Có lần đi ăn cùng nhóm, cô ấy ngồi cạnh tôi và vô tình dựa đầu lên vai tôi khi cười. Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra mình đang sống lại cảm giác của thời trai trẻ.

Tôi biết mình đang bước vào một vùng nguy hiểm. Nhưng điều khiến tôi day dứt nhất là vợ tôi dường như chẳng quan tâm.

Một lần, tôi lại thử.

Tôi đăng một bức ảnh chụp riêng với cô nhân viên trẻ trong quán cà phê. Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức ai nhìn cũng có thể hiểu lầm.

Tối hôm đó, vợ tôi cũng không nói một câu nào về bức ảnh.

Lúc ấy, tôi vừa tức giận vừa buồn.

Tôi nghĩ, có lẽ vợ tôi thật sự không còn để ý đến tôi nữa.

Còn cô gái kia thì ngược lại.

Cô ấy biết cách khen tôi, biết cách lắng nghe, biết cách khiến tôi cảm thấy mình là một người đàn ông có giá trị. Dần dần, tôi nhận ra mình mong chờ tin nhắn của cô ấy nhiều hơn mong chờ bữa cơm tối ở nhà.

Nếu ngày đó vợ tôi nổi giận, ghen tuông, hay chỉ cần hỏi một câu: “Anh đang thân thiết với ai vậy?”, thì mọi chuyện đã khác.

Khi tôi bắt đầu rung động thật sự với cô gái trẻ kia, tôi biết mình đã sai, nhưng chính sự thờ ơ của vợ đã góp phần khiến tôi lạc lối. Hiện, vợ chưa biết tôi có mối quan hệ ngoài luồng. Còn tôi, bản thân có day dứt nhưng vẫn lún dần vào mối quan hệ sai trái này... Tôi phải làm sao đây?