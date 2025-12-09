Chồng giám đốc dùng tiền để vợ giữ im lặng chuyện ngoại tình

Tôi tên Hoa, năm nay 43 tuổi. 18 năm trước, tôi nên duyên vợ chồng với một đàn anh cùng trường đại học. Anh là người thành phố, thành đạt, đẹp trai, lúc nào cũng lịch lãm và chỉn chu. Còn tôi xinh xắn, xuất thân trong gia đình gia giáo, bố mẹ làm nhà nước. Hai bên gia đình xem chúng tôi như một cặp “môn đăng hộ đối”.

Yêu nhau chưa đầy nửa năm, chúng tôi kết hôn, và không lâu sau, con trai đầu lòng ra đời. Niềm vui gia đình càng trọn vẹn khi vài năm sau, tôi sinh thêm một bé gái. Lúc đó, tôi gần như được mọi người gán cho danh hiệu “phụ nữ may mắn”: Sống trong nhà đẹp, đi xe sang, chồng là giám đốc một công ty lớn, yêu chiều, con ngoan, học giỏi.

Nhưng chẳng ai biết rằng, đằng sau cánh cửa căn biệt thự ấy, tôi đã sống nhiều năm trong một vở kịch dài vô tận. Tôi diễn vai một người vợ hạnh phúc quá hoàn hảo, đến mức đôi khi chính tôi cũng quên mất nỗi đau bị chồng phản bội.

Con trai tôi năm nay lớp 12, con gái lớp 9. Ba năm trước, thế giới của tôi bỗng chốc vỡ vụn. Hôm đó, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ, mở ra xem là hình chồng mình, người nói đi công tác lại đàng nằm ngủ bên cạnh một cô gái trẻ, cùng lời thách thức sẽ cướp đi vị trí của tôi.

Tôi choáng váng, chỉ muốn ngay lập tức gọi cho chồng để hỏi cho ra lẽ vì sao lại lừa dối mình. Thế nhưng suốt nhiều hồi chuông dài, đầu dây bên kia vẫn không có ai bắt máy. Cảm giác thất vọng, đau đớn và uất hận dồn lên cùng lúc, khiến cả đêm hôm đó tôi không sao chợp mắt.

Tôi hoang mang không biết phải đối diện với chồng thế nào, cũng không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa hay không. Nhìn những đứa con nhỏ, tôi càng thêm rối bời. Nhưng lòng tự trọng của một người phụ nữ không cho phép tôi giữ im lặng.

Ngày chồng đi công tác trở về, tôi chủ động đặt một nhà hàng và hẹn anh ăn tối dưới ánh nến. Khi bữa ăn đi được nửa chừng, tôi lấy điện thoại, đưa cho anh xem đoạn tin nhắn mà tôi nhận được vài ngày trước.

Tôi nghĩ chồng mình sẽ hoảng hốt, sẽ vội vàng thanh minh. Nhưng trái với mọi tưởng tượng, anh bình thản ngồi xuống, gương mặt không hề có chút bối rối. Anh nói chuyện với tôi bằng thái độ lạnh lùng, như thể đang thương lượng với một đối tác làm ăn chứ không phải đối diện với vợ mình.

Anh không giấu giếm. Anh thẳng thừng thừa nhận mình ngoại tình. Cô gái đó là thực tập sinh trong công ty.

Cuộc hôn nhân của chị Hoa như một vở kịch để mọi người xem (Ảnh minh họa: Pexels).

Anh nói ngoại tình chỉ là “thú vui của đàn ông”, nhưng anh biết điểm dừng. Anh cần một người vợ biết điều, những đứa con ngoan để hoàn thiện bức tranh “gia đình mẫu mực” mà anh đang xây dựng, giúp anh có mặt mũi bên ngoài và con đường sự nghiệp tốt hơn.

Rồi anh đặt lên bàn một đề nghị: Anh sẽ chuyển cho tôi đứng tên căn biệt thự mới mua - trị giá hàng chục tỷ - như một “món quà giữ im lặng”. Anh muốn tôi không ly hôn, vì như vậy không có lợi cho các con.

Và mỗi tháng, tiền sinh hoạt của tôi sẽ tăng từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng. Tôi ngồi lặng hàng giờ. Đêm đó, tôi nhìn hai con ngủ say, nhìn bức tường gia đình treo đầy hình chúng tôi cười rạng rỡ trong những chuyến du lịch. Tôi thấy mình rơi vào khoảng trống vô tận. Tôi không biết nên giữ lòng tự trọng hay giữ mái ấm cho con. Cuối cùng, tôi đồng ý.

Từ đó, tôi sống hai cuộc đời. Ban ngày, tôi cười, tôi khoác lên mình chiếc áo hạnh phúc, tham gia các sự kiện cùng chồng, đứng cạnh anh trong những buổi tiếp khách, họp phụ huynh, những bức ảnh gia đình lung linh.

Ban đêm, tôi nằm chung giường nhưng xoay lưng với anh, nghe tiếng anh nhắn tin cho ai đó mà tôi đã không còn đủ đau lòng để tìm hiểu.

Cô gái trẻ ngày đó tôi bắt gặp một thời gian sau thì bị đuổi việc. Và rồi lại có người khác xuất hiện. Mỗi lần anh thay người tình mới, hay vô tình bị tôi phát hiện, anh lại về đưa thêm tiền, coi như một khoản “phí bù đắp” để những chuyến công tác trá hình của anh được suôn sẻ, hay những thắc mắc của hai con về việc bố vắng nhà sẽ được tôi cẩn thận giải thích giúp anh.

Nhờ hình ảnh anh xây dựng, những lần đưa tôi đi xã giao, xây dựng mối quan hệ với vợ chủ tịch, anh ngày càng được lòng cấp trên - một người sếp yêu gia đình, thương vợ con. Anh nhanh chóng thăng chức, tiền anh đưa tôi cũng nhiều hơn, nhưng những cô gái ngoài kia của anh cũng nhiều lên.

Có lần anh từng bảo tôi: “Nếu em muốn có cảm giác mới mẻ như anh, cứ tự nhiên. Anh không để ý.”

Tôi chỉ cười nhạt. Tôi có thể bỏ qua những việc anh làm, nhưng tôi không cho phép bản thân trở thành con người như anh. Tôi sống vì con. Sống để bảo vệ thứ duy nhất còn lại khiến tôi thấy mình không hoàn toàn thất bại: Tuổi thơ bình yên và tương lai của các con.

Nhiều lúc tôi tự hỏi mình làm như thế có đúng không? Nhưng tôi không dám tiết lộ sự thật ấy vì sợ người tổn thương nhất là con mình.