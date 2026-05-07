Tôi bị vợ tát chỉ vì một cái bát, hôn nhân đứng trên bờ tan vỡ

Chào mọi người, tôi là Dũng, 27 tuổi, đang sống cùng vợ và con gái nhỏ ở Hà Nội. Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình phải kể câu chuyện riêng tư như thế này, nhưng thật sự tôi đang bế tắc và cần một lối đi.

Tôi và vợ là bạn học cấp 3, yêu nhau từ năm lớp 12. Ngày đó, việc cô ấy đồng ý quen tôi khiến tôi vừa bất ngờ vừa thấy mình may mắn, bởi cô ấy xinh xắn, học giỏi, còn tôi thì học lực bình thường. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy lên đại học, tôi thi không đỗ nên đi làm thuê. Dù khác biệt, chúng tôi vẫn gắn bó suốt những năm tháng đó.

Tôi lên Hà Nội làm đủ nghề, giao hàng, chạy xe ôm, thu nhập khoảng 13-14 triệu đồng mỗi tháng. Không cao nhưng đủ để tôi tích góp và nuôi hy vọng về một tương lai ổn định. Suốt 4 năm đại học, cô ấy chưa từng chê bai hay rời bỏ tôi, điều đó khiến tôi càng trân trọng và cố gắng hơn.

Ra trường, cô ấy làm cho một công ty thiết kế với mức lương hơn 20 triệu đồng mỗi tháng. Vài năm sau, chúng tôi kết hôn khi cô ấy mang thai. Ngày cưới, tôi biết nhiều người nhìn vào và nghĩ tôi không xứng. Bạn bè từng khuyên cô ấy nên chọn người “tương xứng hơn”, nhưng cô ấy bỏ ngoài tai. Khi đó, tôi tin chỉ cần mình chăm chỉ, biết lo cho gia đình, mọi thứ rồi sẽ ổn.

Những năm đầu hôn nhân khá êm đềm. Tôi sáng đi giao hàng, tối về chạy xe ôm. Vợ bận rộn công việc văn phòng, còn tôi quán xuyến việc nhà. Từ nấu ăn, dọn dẹp đến chăm con, tôi đều làm. Tôi không thấy đó là thiệt thòi, chỉ cần gia đình yên ổn là đủ.

Chúng tôi có một cô con gái xinh xắn. Sau đó, vợ chồng tôi quyết định mua nhà để ổn định cuộc sống. Dồn toàn bộ tiền tiết kiệm, cộng thêm hỗ trợ từ hai bên gia đình, chúng tôi vẫn phải vay thêm 500 triệu đồng.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi cách đây khoảng 2 tháng, khi công ty tôi cắt giảm nhân sự. Tôi thất nghiệp, thu nhập gần như không còn. Tôi cố gắng chạy xe ôm nhưng không đáng là bao.

Tôi ở nhà nhiều hơn, làm hết việc nhà. Ban đầu chỉ là tạm thời, nhưng rồi thành quen. Tôi vẫn nghĩ mình đang làm điều đúng đắn, giữ cho gia đình ổn định trong lúc khó khăn.

Nhưng trong mắt vợ, tôi không còn như trước. Những lời nói dần thay đổi. Không còn là sự nhẹ nhàng mà thay vào đó là những câu so sánh, nhận xét. Tôi im lặng, tự nhủ chắc do cô ấy áp lực công việc, lại phải một mình gánh thêm khoản nợ ngân hàng khi thu nhập của tôi sụt giảm.

Cho đến vài ngày trước. Tối hôm đó, tôi nấu cơm, dọn dẹp như thường lệ. Vợ về muộn. Trong lúc rửa bát, tôi sơ ý để sót một chiếc đĩa còn dính dầu ăn. Khi vợ đi vào lấy đĩa cắt hoa quả cho con, dính dầu, trơn nên làm rơi vỡ.

Bình thường sẽ chẳng có chuyện gì nhưng hôm đó cô ấy gào to tên tôi. Tôi luống cuống chạy vào xem chuyện gì thì vợ gắt lên, chất vấn tại sao tôi ở nhà mà có việc rửa bát cũng không xong, dầu mỡ vẫn còn.

Trong cơn nóng giận, cô ấy nhắc lại tất cả, việc tôi thất nghiệp, thu nhập kém, việc tôi ở nhà làm nội trợ như một điều đáng xấu hổ, không như chồng nhà người ta. Những điều trước đây chưa từng nói, hôm đó đều được nói ra. Tôi không chịu nổi những lời đó, nên đã to tiếng lại với cô ấy, vớ chiếc bát trên bàn đập xuống sàn, mảnh vỡ văng tung toé, con gái bên ngoài chạy vào khóc thét.

Trong cơn giận giữ của tôi, cô ấy lao tới tát tôi 1 cái vào mặt rồi nói ra hai từ ly hôn. Cô ấy chạy tới ôm con vào phòng. Tôi đứng chết lặng, không hiểu sao vợ chồng mình lại ra thế này.

Đêm hôm đó, tôi nằm ngoài sofa không ngủ được. Tôi nghĩ về quãng thời gian chúng tôi từng cùng nhau vượt qua những ánh nhìn soi xét để đến với nhau. Nghĩ về chuyện hôm nay, những lời nói của vợ, điều khiến tôi đau nhất không phải là cái tát, mà là sự thay đổi trong cách vợ nhìn tôi.

Tôi biết, thất nghiệp không phải là lý do để biện minh cho việc mình chưa làm tròn trách nhiệm. Tôi cũng hiểu áp lực kinh tế có thể khiến con người thay đổi. Nhưng chưa từng nghĩ trong lòng vợ, tôi lại tệ hại như vậy, chưa từng nghĩ cô ấy sẽ đòi ly hôn với mình.

Tôi vẫn muốn giữ gia đình này, vì con, vì những năm tháng đã đi cùng nhau. Nhưng nghĩ đến những lời nói của vợ, tôi không biết mình có thể không để ý mà tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa không? Tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo, đối mặt với vợ mình như thế nào?