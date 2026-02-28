Tôi bị chồng tát khi phát hiện video nhạy cảm của anh với gái lạ

Tôi là Lan, 28 tuổi. 4 năm trước, tôi mặc váy cưới, nắm tay người đàn ông mà ai cũng khen là hiền lành, lịch sự bước vào lễ đường. Chúng tôi yêu nhau một năm trước khi cưới. Anh nhẹ nhàng, tâm lý, chưa từng lớn tiếng. Bạn bè bảo tôi “vớ được vàng”, và tôi cũng tin như vậy.

Những tháng đầu hôn nhân thật êm đềm. Cuối tuần chúng tôi đi ăn, về nhà anh phụ tôi dọn dẹp, rửa bát, thậm chí làm nhiều việc hơn cả vợ.

Rồi 6 tháng sau cưới, tôi mang thai, đây vốn là niềm vui nhưng lại là khởi đầu cho sự đổ vỡ hôn nhân của chúng tôi.

Cơ thể tôi thay đổi từng ngày: Mệt mỏi, nghén ngẩm, tăng cân, da nổi mụn, bụng đầy vết rạn. Tôi tự ti, né tránh gần gũi. Những lần anh muốn gần, tôi đành từ chối vì đau mỏi và mặc cảm với chính cơ thể mình. Vài lần như thế, anh bắt đầu giận dỗi, rồi lạnh nhạt.

Để giữ gìn hôn nhân, tôi cố gắng chiều anh. Nhưng trong một lần gần gũi, đến cao trào, anh chạm vào bụng tôi, nhìn những vết rạn rồi khựng lại, nhẹ giọng bảo tôi nghỉ ngơi.

Từ hôm đó, anh không còn đòi hỏi nữa. Ban đầu, tôi nghĩ anh đã biết thương vợ, biết nghĩ cho người phụ nữ đang mang thai vất vả. Nhưng thời gian sau, anh bắt đầu thay đổi.

Mỗi sáng đi làm, anh ăn diện hơn, dùng loại nước hoa mới. Những buổi tối về muộn lại không còn vẻ mệt mỏi hay cáu gắt như trước, ngược lại, anh vui vẻ lạ thường. Anh nói chuyện ngọt ngào với tôi, thậm chí còn ân cần: “Em cứ giữ sức khỏe, cần thì anh thuê giúp việc, đừng làm gì nặng”.

Thỉnh thoảng anh mang về một bó hoa, khi khác lại là chiếc túi xách đắt tiền. Sự quan tâm ấy khiến tôi mềm lòng. Tôi nghĩ, có lẽ chính những vết rạn trên bụng đã khiến anh nhận ra tôi đã hy sinh thế nào để sinh con cho anh.

Tôi đi qua những tháng cuối thai kỳ trong cảm giác được yêu thương. Tuần thứ 39, tôi sinh một bé gái xinh xắn. Ngày hôm đó, hai bên gia đình quây quần đông đủ. Nhưng chồng tôi chỉ ở bên mẹ con tôi một lúc rồi vội vã rời đi, nói công ty có việc gấp. Tôi không hề nghi ngờ, chỉ nghĩ anh bận thật.

Ba tháng ở cữ trôi qua, mọi thứ bắt đầu lộ rõ.

Tôi muốn gần gũi, anh né tránh. Tối đến, anh gần như “sống” trong phòng làm việc, có hôm ngủ luôn ở đó, lấy lý do con quấy khóc, sợ không đủ tỉnh táo để đi làm.

Sự xa cách ngày một lớn, tôi nghi ngờ chồng có người khác bên ngoài nhưng không có bằng chứng. Tôi từng lén kiểm tra điện thoại của anh, mọi thứ vẫn “hoàn hảo”: Mật khẩu là ngày sinh của tôi, ảnh nền là con gái, không một tin nhắn lạ.

Tôi đã tự trấn an mình rằng có lẽ tôi chỉ đang suy nghĩ quá nhiều. Cho đến một ngày, một người bạn gửi cho tôi một tài liệu bảo hiểm, nhờ tôi xem giúp. Tôi vào phòng làm việc của chồng để dùng máy tính. Trong lúc tìm kiếm tài liệu vừa tải về, tôi thấy một thư mục có tên: “Em bé yêu”.

Tôi nghĩ đó là ảnh của con gái mình lúc mới sinh nên bấm mở ra xem. Nhưng khi mở ra, mọi thứ trước mắt khiến tôi chết lặng.

Bên trong là hàng trăm bức ảnh, chồng tôi nằm cạnh một cô gái trẻ, xinh đẹp. Không chỉ là ảnh, còn có cả những đoạn video riêng tư của họ… tất cả đều được lưu trữ cẩn thận.

Chồng tát tôi chảy máu khi đưa ra bằng chứng anh ta ngoại tình (Ảnh minh hoạ: iStock).

Tôi choáng váng, nghẹt thở. Cố trấn tĩnh lại thì một thông báo Zalo bật lên trên màn hình máy tính, với dòng tin nhắn em nhớ anh. Tim tôi như rơi xuống.

Tôi mở khung chat. Hàng trăm tin nhắn giữa chồng tôi và một cô gái được đặt biệt danh là “bé yêu”. Càng lướt, mắt tôi càng mờ đi. Những lời yêu đương ngọt ngào họ dành cho nhau. Những lời chê bai cay nghiệt anh nói về tôi, rằng tôi xấu xí, già nua, khiến anh “mất hứng”.

Tôi không biết mình đã ngồi trước màn hình bao lâu, cho đến khi tiếng con gái khóc ré lên mới kéo tôi trở về thực tại.

Hóa ra anh ta đã mua một số điện thoại khác, lập một tài khoản riêng để qua lại với người tình. Chiếc điện thoại tôi từng kiểm tra chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo để lấy lòng tin. Có lẽ anh ta chưa từng nghĩ tôi sẽ mở máy tính của anh nên mới vô tư lưu giữ tất cả ở đó.

Chiều hôm ấy, tôi ngồi bất động. Tôi tự hỏi mình nên làm gì. Cố cứu vãn hôn nhân? Nhắm mắt cho qua? Biết đâu anh ta chỉ là phút yếu lòng, rồi sẽ quay về với vợ con?

Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy tủi thân. Tôi đã hy sinh cơ thể, sức khỏe, tuổi trẻ để sinh con cho anh. Vậy mà sau lưng tôi, anh ta sỉ nhục vợ mình và ngang nhiên ngoại tình.

Tối hôm đó, tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn. Tôi hỏi anh: "Anh có làm gì có lỗi với em không? Chỉ cần bây giờ anh dừng lại, chúng ta vẫn có thể như trước".

Anh nhìn tôi như thể tôi vừa nói điều gì điên rồ. Anh bảo tôi suy diễn, nói năng linh tinh. Chỉ đến khi tôi đưa ra những hình ảnh, tin nhắn làm bằng chứng, khuôn mặt anh ta lập tức đổi khác.

Không còn chối cãi. Không còn ngọt ngào. Anh ta nổi giận, quát tôi vì dám xâm phạm máy tính riêng.

Khi tôi nói sẽ gọi điện kể mọi chuyện với bố mẹ chồng, anh ta kéo tay lại, giật lấy điện thoại của tôi, ném xuống sàn và tát tôi một phát thật mạnh vào mặt. Anh gằn giọng, yêu cầu tôi im lặng.

Anh ta mắng tôi ở nhà không kiếm ra tiền, cơ thể xấu xí, không làm tròn “bổn phận” nên anh ta ra ngoài tìm người khác là điều bình thường.

Con gái tôi khóc thét trong nôi. Còn tôi đứng đó, cảm giác như người đàn ông trước mặt đã hoàn toàn xa lạ.

Tối hôm đó, sau cơn giận dữ, anh ta rời đi. Còn tôi, trong căn nhà từng nghĩ là tổ ấm, lặng lẽ gấp vài bộ quần áo, bế con ra khỏi cuộc hôn nhân của chính mình.

Gần 2 năm đã trôi qua. Gần đây, khi đọc tin một cô gái bị chồng hành xử tệ bạc sau khi anh ta bị phát hiện ngoại tình, tôi chợt nhận ra: Hóa ra câu chuyện của tôi không phải cá biệt. Ngoài kia, vẫn còn nhiều người phụ nữ như tôi.

Tôi chỉ mong, nếu ai đó đang ở trong hoàn cảnh giống tôi ngày ấy, hãy đủ tỉnh táo để hiểu rằng, sự hy sinh không bao giờ là lý do để chấp nhận bị phản bội và xem thường.