Một vật thể lạ trong tủ rơi ra, tôi lập tức đòi bạn gái 100 triệu đồng

Ở tuổi 26, tôi tình cờ quen Hà, một cô nhân viên truyền thông, làm chung tại tập đoàn. Chúng tôi quen nhau trong buổi hội thảo của công ty, em đến viết bài, còn tôi hỗ trợ về mặt kỹ thuật, hình ảnh.

Sau quá trình làm việc chung, cô ấy chủ động xin số điện thoại tôi để trao đổi thêm thông tin dự án. Ai ngờ rằng, khoảnh khắc đó lại là cái cớ để chúng tôi nên duyên tình cảm kéo dài suốt một năm.

Hà không đòi hỏi, mè nheo nhưng tôi lại tự nguyện dồn hết tâm sức và tiền bạc cho em. Tôi không phải đại gia, cũng chẳng có ý dùng tiền để “mua” tình cảm, chỉ đơn giản là muốn chứng minh tình cảm chân thành, nghiêm túc trong mối quan hệ này.

Trong suốt 12 tháng yêu nhau, tôi hết mực cưng chiều em. Từ đôi giày, túi xách, bộ quần áo, đồng hồ đến cả chiếc điện thoại mới, ốp lưng hay tủ đựng đồ trang điểm của em, tôi đều là người mua.

Đợt gần nhất là sinh nhật em, tôi còn sẵn sàng trích ra nửa tháng lương để mua tặng một chỉ vàng. Chưa kể đến những buổi hẹn hò, ăn uống, du lịch, tôi đều chủ động chi trả. Tính sơ sơ cũng tiêu tốn cho tình yêu này hơn 100 triệu đồng.

Mọi chuyện cứ nghĩ là êm đẹp cho đến khi tôi vô tình phát hiện ra một món đồ. Từ đó, chuyện tình yêu của cả hai bước sang một trang hoàn toàn mới.

Một món đồ rơi ra từ tủ quần áo khiến "bộ mặt thật" của bạn gái tôi lộ rõ (Ảnh minh hoạ: TD).

Hôm đó, tôi trở về sau chuyến công tác Đà Nẵng kéo dài một tuần. Hà không biết tôi về sớm nên căn phòng vẫn còn khá bừa bộn. Theo thói quen, tôi mở vali, bỏ quần áo ra sắp xếp gọn gàng trong tủ. Thấy ngăn tủ của người yêu hơi lộn xộn, tôi chẳng nghĩ ngợi gì, tiện một công dọn luôn hộ cô ấy.

Trong lúc lôi váy áo của người yêu ra gấp lại, một vật nhỏ màu trắng rơi ra. Đó là chiếc que thử thai với hai vạch đỏ đậm. Trong nhà này, ngoài cô ấy ra thì còn của ai khác?

Tôi đứng lặng hồi lâu, không tin vào mắt mình. Vui không thấy đâu, chỉ cảm thấy lòng nặng trĩu, nghẹn ngào chẳng nói lên lời.

Mọi người biết tại sao tôi cảm thấy như vậy không? Vì 12 tháng yêu nhau, hai đứa chỉ nắm tay, ôm hôn, chưa từng làm chuyện “giường chiếu”. Cô ấy bảo không muốn quan hệ trước hôn nhân và tôi hoàn toàn đồng ý.

Vậy nếu que thử thai đó là của Hà thì đứa bé là con ai?

Sau một hồi chất vấn căng thẳng, Hà mới chịu thừa nhận que thử thai đó là của mình. Bố đứa bé không phải ai mới mẻ, giàu có hay “trai đẹp 6 múi”. Đó chính là… người yêu cũ của em.

Chuyện bắt đầu từ 3 tháng trước, Hà và người cũ vô tình gặp lại trong buổi họp lớp cấp 3. Tình cảm cũ vẫn còn đó, những tin nhắn hỏi thăm dần chuyển thành những buổi hẹn hò riêng tư.

Đỉnh điểm là đợt tôi đi công tác nửa tháng, em lạnh nhạt hơn với tôi, dỗ dành kiểu gì cũng không chịu. Hoá ra, đó chỉ là cái cớ để em lén lút qua nhà người yêu cũ và sinh hoạt không khác gì vợ chồng.

Sự thật sáng tỏ, Hà chỉ nói: “Em xin lỗi, cảm ơn anh vì thời gian qua”. Quá cay đắng, tôi đáp lại: “Nếu chia tay thì trả lại quà trong thời gian yêu anh tặng em đi”.

Tưởng rằng Hà sẽ biết điều nhưng không, cô ấy thản nhiên trả lời: “Thế thì anh trả tiền em chi phí nắm tay, ôm ấp, thơm má rồi hôn xem nào? Anh đi karaoke "tay vịn" chắc mấy cái đó miễn phí à?”.

Câu nói của Hà khiến tôi câm nín, khựng lại cho đến tận bây giờ. Tôi vừa bị “cắm sừng”, vừa không thể đòi lại số tiền đã đầu tư cho mối quan hệ này. 12 tháng cưng chiều em hết mực không thể bằng người từng bỏ rơi em cách đây hơn một năm.

Chia tay rồi, chuyện đòi lại những món quà giá trị với tôi là bình thường. Tôi không thể để vụ này chấm dứt ở đây được. Làm gì có chuyện “đào mỏ” cả trăm triệu đồng rồi đi như vậy là xong?

Giờ tôi rất bối rối, tức giận. Mọi người có cách nào xin hãy chỉ giúp để tôi có thể đòi lại số tiền mua quà cho người yêu cũ.