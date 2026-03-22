Mẹ chồng cho tiền xây nhà nhưng chưa sang tên đất, tôi có nên làm?

Tôi năm nay 27 tuổi, lấy chồng về Ninh Bình được hơn 2 năm. Hiện vợ chồng tôi vẫn sống chung với bố mẹ chồng trong căn nhà đã xây từ nhiều năm trước. Chồng tôi là con trai út, chưa có nhà riêng nên từ ngày cưới, chúng tôi vẫn ở cùng ông bà.

Các anh chị của chồng đều đã ra ở riêng. Anh cả sống trên thành phố, còn các anh chị khác cũng đã ổn định nhà cửa. Vì vậy, trong gia đình gần như ai cũng mặc định rằng sau này vợ chồng tôi sẽ ở lại đây, vừa chăm sóc bố mẹ chồng lúc tuổi già, vừa tiếp quản mảnh đất của ông bà.

Thời gian gần đây, sau khi tôi sinh con trai đầu lòng, mẹ chồng bất ngờ đề nghị phá căn nhà cũ để xây lại nhà mới cho rộng rãi và khang trang hơn. Bà nói căn nhà hiện tại đã xuống cấp, phòng ốc chật chội. Nếu xây lại, vừa để cháu nội có chỗ ở thoải mái, vừa để sau này các anh chị mỗi lần về quê còn có nơi sinh hoạt rộng rãi.

Điều khiến tôi bất ngờ là mẹ chồng nói sẽ hỗ trợ một nửa số tiền xây nhà, coi như giúp vợ chồng tôi sớm có chỗ ở ổn định. Nghe vậy, tôi vừa mừng vừa lo.

Mừng vì vợ chồng tôi đều là công chức, thu nhập chỉ đủ trang trải sinh hoạt và nuôi con nhỏ. Sau 2 năm đi làm, số tiền tiết kiệm cũng chẳng đáng là bao, nên chuyện xây nhà riêng với chúng tôi gần như là điều chưa dám nghĩ tới. Nếu có sự hỗ trợ của bố mẹ, gánh nặng tài chính chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều.

Hơn nữa, căn nhà ở quê hiện tại cũng đã cũ. Phòng ốc không nhiều nên mỗi lần các anh chị em về chơi lại trở nên chật chội. Bản thân tôi cũng mong có một căn nhà khang trang hơn để con trai sau này có môi trường sống tốt hơn.

Nhưng điều khiến tôi lăn tăn nhất là mảnh đất đó vẫn đứng tên bố mẹ chồng. Mẹ chồng chỉ nói miệng rằng sau này nhà xây xong thì coi như cho vợ chồng tôi ở lâu dài, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện sang tên sổ đỏ.

Chồng tôi thì lại rất vô tư. Anh bảo bố mẹ đã cho tiền xây nhà là tốt lắm rồi, mình không nên tính toán thêm. Theo anh, đó là bố mẹ ruột chứ không phải người ngoài, nên chẳng có gì phải lo.

Nhưng tôi lại không thể nghĩ đơn giản như vậy. Bởi ngoài số tiền mẹ chồng hỗ trợ, chắc chắn vợ chồng tôi cũng phải vay mượn thêm, rồi dồn toàn bộ tiền tiết kiệm vào căn nhà mới. Nếu sau này xảy ra chuyện gì, trên giấy tờ căn nhà đó vẫn thuộc về bố mẹ chồng, chứ không phải của vợ chồng tôi.

Điều khiến tôi càng bất an hơn là trước đây tôi từng thấy mẹ chồng rất thiên vị anh cả.

Ngày anh cả mua nhà trên thành phố, bố mẹ đã đưa cho anh cả gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm tích góp nhiều năm, lên tới cả tỷ đồng. Có lần anh định làm ăn nhưng thiếu vốn, bố mẹ còn từng tính bán mảnh đất gia đình đang ở, cho chúng tôi vài trăm triệu đồng, ông bà chuyển lên thành phố cùng anh, rồi lấy số tiền bán đất giúp anh kinh doanh.

Những chuyện đó khiến tôi luôn có cảm giác rằng trong lòng bố mẹ chồng, anh cả vẫn là người được ưu tiên hơn cả.

Vì thế, mỗi khi nghĩ đến chuyện xây nhà, trong đầu tôi lại xuất hiện một nỗi lo, nếu bây giờ vợ chồng tôi bỏ tiền ra xây dựng trên mảnh đất này, nhưng đất vẫn đứng tên bố mẹ chồng… thì sau này chuyện gì sẽ xảy ra?

Lỡ một ngày nào đó anh cả làm ăn khó khăn, cần tiền, bố mẹ lại thương con rồi quyết định bán đất thì sao? Khi đó căn nhà mới xây rất có thể cũng bị bán đi theo mảnh đất ấy. Còn số tiền vợ chồng tôi vay mượn, tích góp suốt bao năm để xây nhà thì biết phải tính thế nào?

Tôi từng chứng kiến một người chị họ rơi vào hoàn cảnh tương tự. Hai vợ chồng bỏ toàn bộ tiền tiết kiệm xây nhà trên đất bố mẹ chồng. Đến khi gia đình xảy ra mâu thuẫn, chị gần như trắng tay vì tất cả giấy tờ đều đứng tên người khác.

Có lần tôi thử nói với chồng rằng: “Hay là bố mẹ sang tên đất trước rồi mình hãy xây nhà cho rõ ràng”. Nghe xong, chồng tôi tỏ ra rất khó chịu. Anh nói tôi tính toán quá, rằng đó là bố mẹ ruột của anh, không phải người ngoài. Nếu tôi đòi sang tên trước, mẹ anh sẽ nghĩ tôi tham lam, chỉ chăm chăm vào tài sản.

Nghe chồng nói vậy, tôi cũng im lặng, nhưng trong lòng thì vẫn không yên. Tôi không phải là người ham của cải hay tính toán chuyện tài sản. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu bố mẹ đã xác định cho vợ chồng tôi mảnh đất đó để ở lâu dài, thì việc sang tên sổ đỏ trước cũng không phải là điều gì quá khó khăn.

Thậm chí, nếu mọi thứ rõ ràng ngay từ đầu, tôi cũng sẵn sàng cùng chồng đi vay mượn, tự lo toàn bộ chi phí xây nhà, không để bố mẹ phải bỏ tiền ra. Điều tôi mong muốn chỉ là mọi thứ minh bạch, rõ ràng. Không phải vì tôi nghi ngờ ai, mà để sau này không ai rơi vào tình huống khó xử.

Thế nhưng, chỉ cần nhắc đến chuyện sang tên sổ đỏ, mọi thứ lại trở nên nhạy cảm, như thể tôi đang nghi ngờ chính gia đình chồng.

Mấy hôm nay, mẹ chồng liên tục giục hai vợ chồng sớm tính chuyện xây nhà để kịp làm trước Tết. Ai trong nhà cũng hào hứng bàn bạc về thiết kế, phòng ốc, sân vườn… Không khí rất rộn ràng, như thể căn nhà mới đã sắp thành hình. Chỉ có tôi là trong lòng nặng trĩu.

Tôi sợ nếu cứ im lặng rồi đồng ý xây nhà, sau này lỡ xảy ra chuyện gì, người chịu thiệt cuối cùng lại là vợ chồng tôi và con tôi. Nhưng nếu bây giờ tôi đề nghị sang tên sổ đỏ trước, rất có thể cả nhà chồng sẽ nghĩ tôi là người thực dụng, chưa gì đã tính chuyện tài sản.

Thật lòng mà nói, tôi cũng không biết mình đang lo xa quá hay không? Nếu là mọi người trong hoàn cảnh của tôi, mọi người sẽ đồng ý xây nhà luôn, hay chờ sang tên sổ đỏ?