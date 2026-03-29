Mang vàng cưới đi bán, tôi chết lặng nhận ra mình đã bị nhà chồng lừa

Tôi nhớ hôm cưới, mẹ chồng cười hiền, tay run run đeo từng chiếc vòng vào tay tôi. Người ta bảo vàng là của để dành, là tình nghĩa, là sự công nhận. Tôi cũng tin như thế. Tôi tin rằng mình đã bước vào một gia đình tử tế. Nhưng hôm nay, khi cầm nó trên tay, tôi thấy lạnh. Không phải lạnh vì kim loại, mà vì cảm giác bị lừa dối len lỏi vào tim.

Gần tới ngày sinh con, tôi muốn bán bớt chút vàng để phòng khi cần kíp trong lúc khó khăn. Tôi bước vào tiệm, lòng còn có chút ngại ngần, dù sao đó cũng là vàng cưới. Nếu không thật sự khó khăn, tôi thật lòng không muốn bán.

Tôi vẫn chưa biết mở lời ra sao với chồng về số vàng cưới ( Ảnh minh họa: DS) .

Người thợ cầm lên, xoay qua xoay lại, rồi đặt xuống. Ánh mắt ông ta thoáng qua một chút lạ lùng mà tôi không hiểu. Ông lấy một dụng cụ nhỏ, thử lại lần nữa. Không khí trong tiệm bỗng chùng xuống, như thể có điều gì đó không ổn.

Tôi bắt đầu thấy tim mình đập nhanh hơn. Tôi hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh: “Vàng này bán được bao nhiêu ạ?". Người thợ không trả lời ngay. Ông nhìn tôi, rồi nói chậm rãi, như sợ làm tôi giật mình: “Cái này… không phải vàng thật đâu chị ạ”.

Tôi đứng sững. Một câu nói nhẹ tênh mà như đập thẳng vào đầu. Tôi cười gượng, tưởng ông nhầm. Tôi bảo ông kiểm tra lại giúp. Nhưng ông lắc đầu, ánh mắt cũng nghiêm lại, như thể đã quá quen với những tình huống như thế.

Tôi bước ra khỏi tiệm mà không nhớ mình đã đi như thế nào. Ngoài đường vẫn đông người, xe cộ vẫn qua lại, nhưng tôi thấy mọi thứ như nhòe đi. Cái hộp trong tay bỗng nặng trĩu. Không phải vì vàng, mà vì những câu hỏi đang dồn dập kéo đến, không cho tôi kịp thở.

Cái tủ tôi khóa vẫn còn nguyên. Chìa khóa tôi giấu ở một ngăn khác, chẳng ai biết, như một người cẩn thận giữ lấy chút tài sản đầu đời. Vậy mà vàng là giả. Điều đó khiến tôi không chỉ hoảng, mà còn nghi ngờ cả chính mình.

Có phải bố mẹ chồng mua nhầm không? Tôi tự hỏi, nhưng câu hỏi ấy không làm tôi nhẹ lòng hơn. Người lớn từng trải như thế, chẳng lẽ lại không biết phân biệt? Hay có một bàn tay nào khác đã chạm vào? Nghĩ đến đó, tim tôi đập nhanh hơn, như thể vừa bước vào một căn phòng tối mà không biết có ai ở trong.

Về đến nhà, tôi nhìn chồng. Anh vẫn vậy, người từng nắm tay tôi đi qua bao ngày tháng. Nhưng lần này, tôi không dám nhìn lâu. Tôi sợ trong ánh mắt anh có điều gì tôi chưa từng thấy.

Trước đây, tôi từng nghĩ rằng gia đình là nơi an toàn nhất. Người thân là những người đáng tin cậy nhất. Nhưng hóa ra, khi một vết nứt nhỏ xuất hiện, nó có thể lan ra rất nhanh.

Tôi biết mình không thể im lặng mãi. Nhưng nói thế nào đây? Nói làm sao với chồng, với mẹ chồng, mà không làm tổn thương ai? Hay sự thật vốn dĩ đã mang sẵn một phần đau đớn rồi?

Tôi cố trấn an bản thân bình tĩnh lại, mang vàng đi kiểm tra thêm một lần nữa. Có khi mọi chuyện chỉ là một sự nhầm lẫn. Tôi bấu víu vào những “có khi” ấy, như người sắp chìm cố với lấy một cọng rơm.

Nhưng nếu không phải nhầm lẫn thì sao? Nếu thật sự có ai đó đã tráo đổi, hoặc tệ hơn, ngay từ đầu nó đã là giả, thì tôi sẽ làm gì? Tôi có đủ mạnh mẽ để hỏi cho ra lẽ không? Hay rồi cũng chỉ nuốt vào trong, coi như một chuyện không may.

Những suy nghĩ cứ xoay vòng, như một chiếc kim không chịu dừng lại. Tôi chỉ biết ôm bụng, tự nhủ phải bình tĩnh, vì con, vì chính mình.

Nếu là mọi người, mọi người sẽ làm gì trong hoàn cảnh này? Sẽ nói thẳng với chồng, với mẹ chồng, để tìm sự thật, hay chọn im lặng để giữ hòa khí? Và liệu, sau tất cả, có cách nào để giữ lại được cả sự thật lẫn tình cảm không?