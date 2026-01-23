Lỡ qua đêm với cô chủ hàng hoa, tôi thót tim mỗi lần vợ “rung cây dọa khỉ”

Buối tối, khi tôi nằm lướt mạng, vợ ngồi cạnh bên, vừa gấp quần áo vừa nói: “Chị Lan, đồng nghiệp cùng phòng với em hôm nay vừa ra tòa ly hôn”.

Câu mở đầu của vợ khiến tôi chú ý. Chẳng phải, đó là người đồng nghiệp mà vợ tôi hay kể với niềm ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ vì có một ông chồng hoàn hảo, quốc dân đó sao? Sao hôm nay lại ly hôn rồi?

Như hiểu được ánh mắt kinh ngạc của tôi, cô ấy nói tiếp: “Bao lâu nay, mọi người luôn khen chị ấy số tốt, lấy được chồng tâm lý, yêu thương. Không ngờ tim đàn ông nhiều ngăn, không chỉ yêu thương vợ mình mà yêu cả vợ người khác.

Thật không thể nào hiểu nổi, chị ấy vừa xinh đẹp lại đảm đang, 2 đứa con thông minh và đẹp như tranh vẽ. Không hiểu chồng chị ấy nghĩ gì mà lại như vậy?”.

Tôi bảo vợ, có nhiều gia đình, nhìn bề ngoài hạnh phúc nhưng chỉ là cái vỏ, bên trong đôi khi nhàu nhĩ, rách nát lâu rồi. Vả lại, chuyện nhà ai chỉ nhà ấy mới tỏ tường, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Đôi khi chỉ một phút yếu lòng là sai lầm. Nếu còn thương nhau, còn thương con thì chín bỏ làm mười cho gia đình êm ấm.

Tôi không ngoại tình, qua đêm với người khác chỉ là một "tại nạn" (Ảnh minh họa: iStock).

Vừa nghe tới đó, giọng vợ tôi bỗng cao vút: “Làm gì có chuyện bỏ qua đơn giản vậy. Là em, em cũng không bao giờ tha thứ. Chỉ cần có tang chứng, vật chứng rõ ràng, phút trước biết chuyện, phút sau viết đơn, chẳng cần tốn thời gian khóc lóc."

Phòng đóng kín cửa nhưng tôi cảm tưởng như gió rít từng cơn khiến người ớn lạnh. Tay tôi không ngừng tìm kiếm, xóa hết tin nhắn, xóa luôn tài khoản mạng xã hội và số điện thoại trong danh bạ của một người mà tôi lưu tên Rose (Hoa Hồng)

Tôi quen Hồng một dịp rất tình cờ, trong một lần đi đặt hoa cho công ty mừng ngày thành lập một đơn vị đối tác. Hồng không xinh đẹp nhưng có duyên, đặc biệt giọng nói ngọt như mía. Cô ấy đon đả mời chào, giúp tôi chọn hoa, luôn miệng nói lần đầu nên giảm giá.

Cô ấy cho tôi số điện thoại, mời kết bạn Zalo, bảo tôi rằng lúc nào có dịp cần mua hoa, chỉ cần nhắn tin, cô ấy sẽ chuẩn bị trước, không cần mất thời gian chờ đợi.

Sau khi kết bạn, thỉnh thoảng tôi thấy cô ấy đăng vài dòng trạng thái trên mạng xã hội, chủ yếu chỉ toàn những câu chuyện vui vui.

Nhưng rồi một lần, tôi thấy cô ấy đăng: “Hoa Hồng bị vùi dập tơi bời trong gió bão”. Tôi nghĩ, cô ấy đang gặp biến cố gì đó nên để lại một bình luận động viên. Không ngờ, chỉ vài phút sau, cô ấy nhắn tin riêng cho tôi kể lể.

Cô ấy là mẹ đơn thân. Trước đây do nhẹ dạ cả tin yêu nhầm một gã họ “Sở”. Sau khi sinh con, cô gửi con nhờ bà ngoại chăm nom để tiện buôn bán kiếm tiền nuôi con. Dù gã kia không chịu cưới nhưng thỉnh thoảng vẫn ghé thăm gửi cho con gái chút tiền, chút quà.

Bao nhiêu năm nay vẫn thế, cô ấy cũng cho đó là chuyện bình thường. Nhưng bằng cách nào đó, vợ anh ta biết được, vài hôm trước kéo người đến cửa hàng dọa dẫm cho rằng cô ấy mồi chài chồng chị ta. Chuyện ầm ĩ nhốn nháo cả góc phố chiều hôm ấy.

Tôi bảo với Hồng, mình sống đàng hoàng thì có gì phải sợ. Nhắn xong, tự nhiên trong lòng có chút thương cảm.

Từ hôm ấy, thỉnh thoảng chúng tôi nhắn tin chuyện trò. Cô ấy hay kể chuyện, nói lâu lắm mới tìm được một người biết chia sẻ, lắng nghe. Lúc rảnh rỗi, tôi cũng đáp lại vài tin nhắn, buông vài câu bông đùa. Không ngờ, những tin nhắn tưởng vô hại, lâu dần cũng trở thành một thói quen.

Một ngày, cô ấy nhắn tin cho tôi: "Hôm nay sinh nhật em. Bao năm rồi em không biết sinh nhật là gì. Năm nay tròn 30 tuổi, muốn tự tổ chức cho mình. Anh có thể cùng em mừng tuổi mới không?”.

Hôm đó, trùng hợp làm sao, vợ tôi lại đưa 2 đứa con về quê thăm em gái cô ấy mới sinh. Ở nhà ăn cơm một mình cũng buồn, tôi quyết định nhận lời. Sau khi đến nhà, tôi mới biết, hóa ra cô ấy xem trên mạng, thấy vợ tôi đăng ảnh về quê có gắn tên tôi nên mới dám rủ.

Vì trò chuyện qua mạng nhiều, lại thêm vài lần gặp gỡ ở cửa hàng hoa nên có cảm giác thân quen không xa lạ. Cô ấy làm vài món ăn, thêm một chiếc bánh sinh nhật, một chai rượu. Cô ấy tự khoe bản thân tửu lượng rất tốt.

Lúc đầu, tôi bảo chỉ nhấp môi chúc mừng sinh nhật cô ấy, chút nữa còn phải lái xe về nhà, không tiện uống. Nhưng cô ấy luôn tay rót, luôn miệng uống, tôi chối mãi không đành. Kết cục là, sáng hôm sau, tôi hốt hoảng nhận ra mình tỉnh dậy trên giường cô ấy.

Tôi coi đó như một “sự cố” và thật sự muốn quên đi, nhưng Hồng thì có vẻ không. Tôi bảo Hồng đừng nhắc lại, quên chuyện hôm đó đi. Hồng nói, cô ấy không quên được.

Thỉnh thoảng, cô ấy vẫn nhắn tin kể buồn kể vui, kể cả chuyện hôm đó chúng tôi uống rượu cùng nhau. Trong cuộc yêu tôi đã nồng nhiệt đáng yêu đến thế nào. Mỗi lần đọc tin, tôi đều cảm thấy nóng mặt vì lo sợ.

Nghe vợ kể chuyện đồng nghiệp, ý tứ sâu xa, lại luôn nói “nếu là em” khiến tôi chột dạ. Điều đáng nói là, chuyện không chỉ dừng lại ở đó.

Hầu như tối nào, vợ tôi cũng lôi chuyện người nọ, người kia ngoại tình và tuyên bố: Nếu ngoại tình mà biết sai tự thú nhận thì cô ấy còn xem xét. Còn nếu cố tình giấu giếm, xem cô ấy như con lừa ngốc nghếch, để cô ấy phát hiện thì một chút cơ hội ăn năn cũng không có.

Bao năm nay, tôi chưa từng thấy vợ như vậy, kể chuyện người khác mà giận dữ như chính chuyện của mình. Tôi hoang mang vô cùng, không rõ có phải cô ấy đã biết chuyện tôi làm hay là chỉ nghi ngờ nên bóng gió dằn mặt thế thôi?

Tính tôi non gan, sau lần "lỡ qua đêm” với cô bán hoa, tôi không còn dám bén mảng tới. Liệu tôi có nên coi đó là một tai nạn, thú nhận với vợ để được khoan hồng? Hay là cứ mặc kệ cô ấy “rung cây dọa khỉ” thế kia, giấu được ngày nào hay ngày đó?