Bí mật động trời của người chồng từng tha thứ lầm lỡ tình một đêm của vợ

Tôi là một phụ nữ nông nổi và từng 2 lần lầm lỗi phản bội chồng. Lần đầu tôi mới dừng ở ngoại tình tư tưởng và may mắn thoát ra được khi chưa để lại hậu quả gì.

Nhưng lần 2, chuyện không còn đơn giản nữa. Tôi qua đêm với người đàn ông lạ trong chuyến đi chơi với nhóm bạn tôi. Vợ người đàn ông vào tận phòng đánh ghen và tung hê những hình ảnh đáng xấu hổ của tôi tới chồng tôi.

Những tưởng tôi sẽ phải chấp nhận hậu quả khủng khiếp như bất cứ bà vợ phản bội chồng nào khác. Nhưng không, câu duy nhất anh nói sau tất cả: Bỏ đi mà làm lại từ đầu.

Không một lời oán trách, không một câu dằn vặt dù tôi biết anh mất mặt thế nào khi phải xem những tấm hình của tôi trong khách sạn và đọc những lời sỉ vả, ê chề từ vợ kẻ tôi chung chăn gối kia.

Tôi từng biết ơn vì chồng tha thứ cho lầm lỗi của mình (Ảnh minh hoạ: Chadie).

Anh cũng giữ kín chuyện với hết thảy mọi người trong gia đình và bạn bè. Anh vẫn chu toàn với vợ con, vẫn thăng tiến trong công việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi biết ơn anh lắm và thề cả phần đời còn lại phải sống cho tử tế nhất để trả ơn người đã cứu đời mình và con mình. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu một ngày tôi không vô tình cầm điện thoại của anh và nhìn thấy những tin nhắn trong viber của chồng mình.

Trời ơi, tôi không tin vào mắt mình, người chồng luôn chỉn chu và bao dung độ lượng tôi cảm mộ bấy lâu nay hóa là “vợ” của một người đàn ông khác.

Họ nhắn tin cho nhau hàng ngày cả trong giờ làm việc lẫn khi đêm. Họ chia sẻ với nhau cảm xúc từ chuyện gối chăn kỳ dị, đến nỗi nhớ khi ai về nhà nấy. Họ giúp đỡ nhau từ việc ở ngành họ làm (ngành IT) đến những căn dặn, chăm sóc nhau khi ốm đau.

Trời ơi, sống với nhau cũng gần 5 năm, tôi cứ tưởng chồng mình bản tính khô khan, không biết nói lời ngọt ngào, nịnh vợ, ai ngờ những tin anh nhắn đi cho người đàn ông kia, sao có thể mùi mẫn, xúc cảm đến thế.

Hôm ấy, anh say rượu ngủ không biết gì nên tôi có cả đêm để lục xem lại tất thảy các tin nhắn họ nhắn gửi cho nhau trong suốt nhiều năm qua.

Nhìn những tấm hình riêng tư của 2 người đàn ông trong các chuyến đi chơi, hay trong khách sạn tôi vừa tò mò vừa sởn gai ốc…

Hóa ra chuyện bao lâu nay anh né tránh gần gũi vợ không phải vì “anh yếu” như cách anh lý giải hay anh chưa quên được chuyện ngoại tình của vợ như tôi suy đoán.

Anh cũng chẳng phải nhận đi làm ở trung tâm xa nhà cả trăm km vì để được tăng thêm lương như anh vẫn nói với tôi. Anh đến đó để có 1 năm được sống chung với người đàn ông kia.

Đau đớn hơn nữa tôi còn đọc được đoạn anh chia sẻ với người đàn ông đó rằng: Không biết sao anh lại có thể làm cho tôi có bầu được.

Đến lúc này nhìn lại toàn bộ sự việc, tôi mới tẻ ngửa hóa ra lâu nay mình đã lầm. Rằng không phải chỉ có tôi mới là người phản bội trong cuộc hôn nhân này. Rằng chuyện anh im lặng trong lần tôi ngoại tình không phải xuất phát từ lòng bao dung, tử tế hay yêu thương gì cả mà có lẽ đơn giản là chuyện không đáng quan tâm với anh.

Chuyện anh đóng vai một ông chồng chu toàn với vợ con cũng chỉ là việc thêm thắt sau khi anh đã có một đời sống tình cảm viên mãn nơi khác. Chuyện chồng ngoại tình không còn lạ với nhiều nhà. Nhưng chuyện có chồng ngoại tình với người đồng giới, tôi ngỡ hiếm hoi, như ở đâu xa lắm. Ai ngờ điều bất ngờ ấy lại rơi vào chính nhà mình.

Bị phản bội ai cũng đau, nhưng cứ nghĩ đến người đàn ông mình gọi làm chồng lại chung chăn gối với một người đàn ông khác và được cưng chiều gọi bằng vợ, bằng em tôi không chỉ đau mà tôi thấy sởn gai ốc, cảm giác ghê sợ. Sao cuộc đời trớ trêu với tôi vậy chứ?

Tôi không làm lớn chuyện, phần vì hàm ơn chồng nhiều năm nay, phần vì cũng gợn lòng trắc ẩn: Anh có giới tính lệch lạc vậy cũng là một thứ bệnh chắc anh cũng không mong muốn?.

Và khi tôi thẳng thắn đưa chuyện này ra nói với anh, anh đã quỳ xuống chân tôi mà xin lỗi và bảo rằng anh biết sớm muộn gì cũng có ngày tôi biết sự thật.

Nhưng anh cần gia đình, cần tôi và cần con, cần có một gia đình êm ấm để cho bố mẹ anh được an lòng. Và rằng gia đình này sẽ là gia đình duy nhất anh gây dựng, gắn bó cả đời. Những cảm xúc thực với người đồng giới kia chỉ đơn giản là vấn đề sinh lý tạm thời trong thời gian anh còn trẻ khỏe.

Anh cầu xin tôi đừng bỏ anh, đừng phá nát gia đình. Anh bảo năm nay anh cũng đã ngoài 40 tuổi rồi, nên anh biết đã đến lúc anh hoàn toàn quay về với gia đình. Anh sẽ bù đắp thiệt thòi cho tôi bằng bất cứ thứ gì có thể.

Thực sự sau lần ngoại tình bị phát hiện kia tôi thề cả đời này tôi không bao giờ làm kẻ thứ 3 hay có mối tình vụng trộm nào nữa, tôi hoàn toàn toàn tâm ý với anh và gia đình.

Mỗi lần nhìn con gái nhỏ quấn quýt bố và sự chăm bẵm, yêu chiều con của anh, tôi lại nhói lòng khi nghĩ đến cảnh một ngày con chỉ có thể hoặc ở với tôi hoặc ở với bố bé.

Cuộc đời đã đặt tôi trước những hướng đi mà dù chọn lối nào thì cũng đều không tròn vẹn.

Hà Thu