Lén biếu bố mẹ đẻ 5 triệu đồng dịp Tết, tôi bị chồng đuổi ra khỏi nhà

Chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là chính thức bước sang năm mới nhưng bố mẹ tôi ở quê vẫn chưa có gì chuẩn bị gì cho Tết cả. Mẹ tôi vừa trải qua trận ốm thập tử nhất sinh. Tiền tiết kiệm bố mẹ tích góp trong suốt nhiều năm đã tiêu sạch trong mấy tháng mẹ nằm viện.

Nhà chỉ có 2 con gái đã lấy chồng mà cũng không dư dả gì nhiều nên chị em tôi phân công nhau: Em gái đã chăm mẹ những ngày bà nằm viện nên việc lo cho ông bà cái Tết này là trách nhiệm của tôi.

Tôi nghĩ đó là việc hiếu nghĩa hiển nhiên mà một người con nên làm nên đã không ngần ngại đi vay bạn bè, người thân 5 triệu đồng để sớm gửi về biếu ông bà đi sắm Tết.

Tuy nhiên, khi vừa hay tin tôi làm việc này, chồng tôi đang ngoài đường tức tốc về nhà, kéo tôi vào phòng và tung cú tát trời giáng.

Chồng đổi giận lôi đình vì tôi biếu bố mẹ đẻ tiền tiêu Tết (Ảnh minh họa: iStock).

Anh bắt tôi phải gọi điện đòi lại số tiền 5 triệu đồng kia. Tôi tất nhiên không thể nào chấp nhận làm chuyện ngang ngược đó theo ý anh được.

Và khi tôi còn chưa kịp có một lời giải thích thì anh đã nói lớn: “Một khi đã qua mặt chồng thì chỉ có cách ra khỏi nhà thôi. Đi đi cho rảnh mắt!”. Vừa nói anh vừa mở tủ lấy hết quần áo của tôi và con trai 5 tuổi ném ra ngoài sân, đuổi tôi ra khỏi nhà.

Tôi bế con, bắt chuyến xe muộn trong đêm về nhà cô bạn thân. Tôi không dám về nhà bố mẹ đẻ dù nhà ông bà chỉ cách đó vài km, bởi tôi biết những lời lẽ xúc phạm mà anh nói với ông bà trong điện thoại sau khi biết chuyện đã đủ để ông bà đau lòng lắm rồi.

Chỉ vì 5 năm triệu đồng biếu bố mẹ mà anh nỡ làm lớn chuyện đến thế và đẩy cuộc hôn nhân vốn đã nhiều trắc trở đến giới hạn như này sao? Sao anh có thể cay nghiệt với tôi và gia đình tôi đến vậy chứ?

Có thể nhiều người trách tôi tại sao lại đi vay tiền biếu bố mẹ mà không hỏi ý kiến chồng và phải chăng vì tôi lén lút làm nên mới khiến chồng tôi nổi giận như vậy?

Thú thực, tôi biết chắc chắn nếu tôi hỏi ý kiến anh, tôi không chỉ nhận lại sự phản đối của anh mà còn bị anh giám sát chặt chẽ, ngăn cản mọi sự liên lạc về gia đình như bao lần anh từng làm với tôi.

Lấy chồng 7 năm nhưng tôi chỉ có 2 năm được về quê ăn Tết với bố mẹ vì anh luôn bảo lấy chồng thì phải ở nhà lo tết cho gia đình chồng.

Tôi biết thế nên hằng năm tôi chỉ tranh thủ dịp con nghỉ hè hay được nghỉ làm để xin về quê thăm bố mẹ, nhưng lần nào anh cũng nạt nộ và cấm cản tôi với đủ lý do: Nhà đang khó khăn, đi lại xa xôi, tốn kém (dù vé xe khách chỉ có tầm 200k/lượt đi). Anh bảo bao giờ giàu thì hãy về.

Hôn nhân của chúng tôi đứng trên bờ vực tan vỡ vì sự ích kỷ của chồng (Ảnh minh họa: iStock).

Và cứ sau mỗi lần tôi đòi về mà không thành như vậy là sau đó anh kiểm soát mọi hành động của tôi để dập tắt ý định: Không cho gọi điện thoại, không cho mua đồ hay gửi đồ về.

Những khi đó, tôi nhắm mắt cho qua chuyện để giữ hòa khí gia đình. Nhưng lần này tôi không thể lặng im nhìn bố mẹ không có tiền tiêu Tết sau trận ốm của mẹ.

Tôi không thể dửng dưng một cách nhẫn tâm như vậy với bố mẹ mình nên tôi đã quyết định “tiền trảm hậu tấu”, làm trước rồi giải thích sau.

Tôi biết anh sẽ giận khi tôi làm vậy nhưng không thể ngờ anh có thể đuổi tôi ra khỏi nhà và tát tôi chỉ vì chuyện hiếu nghĩa với cha mẹ mình như vậỵ!

Nhà người ta, vợ phung phí tiền bạc như thế nào, gây lỗi tày đình đến đâu còn được chồng bỏ qua, đằng này tôi chỉ muốn thực hiện trách nhiệm của một người con. Dù việc bán hàng online thu nhập ít ỏi, tôi cũng vẫn đủ lo cho thân mình và một phần cho con chứ đâu có ăn bám cả vào anh mà anh lại nỡ cư xử vậy với tôi.

Càng ngẫm càng thấy ân hận khi trước đây tôi đã không nghe lời cha mẹ quyết lấy anh. Bố mẹ tôi khi đó dường như đã có dự cảm không tốt về cái người “sự bần tiện hiện lên cả gương mặt” ấy nhưng tuổi trẻ mà, yêu là cưới, tôi đâu có nghĩ gì nhiều.

Lấy nhau về, tôi vẫn một lòng chăm sóc anh, thậm chí tôi còn bán hết toàn bộ vàng hồi môn để chồng lấy tiền mở cửa hàng. Vậy mà dù làm ăn tháng thua cũng như tháng lời, anh chỉ đưa cho tôi vỏn vẹn 5 triệu đồng.

Và tôi chi tiêu khoản gì, kể cả nhỏ nhất như mua cọng hành, củ tỏi cũng phải ghi lại toàn bộ để tối về anh kiểm lại.

Cuộc sống ngột ngạt nhưng tôi luôn nghĩ tích cực rằng khi con lớn hơn chút, tôi đi làm công ty, có thêm tiền chắc mọi thứ tốt dần lên. Nhưng chưa chờ được đến ngày ấy thì gia đình đã đứng trên bờ tan vỡ.

Tôi không muốn đời mình bị giam chặt bởi lòng dạ hẹp hòi và ích kỷ của chồng. Nếu tôi chấp nhận sống với anh nghĩa là tôi phải tự tay chặt đứt mối quan hệ với bố mẹ và gia đình mình. Bố mẹ đã già, cần sự quan tâm của con cái mà nếu tôi phải sống dửng dưng với bố mẹ, tôi thấy lương tâm cắn dứt ghê gớm.

Tuy nhiên, tôi cũng không thể trở về sống với bố mẹ vì ở quê vẫn còn nặng nề với chuyện con gái bỏ chồng đưa con về nhà sống với bố mẹ lắm. Tôi không muốn bố mẹ đau lòng.

Tôi chỉ có thể đưa con đi thuê nhà và kiếm việc sống qua ngày nhưng tôi sẽ phải bắt đầu như nào để có thể vừa làm việc vừa đưa đón được con khi chỉ có một thân một mình?

Tôi ngồi ôm con trong căn phòng trọ chật hẹp của bạn, cả đêm không ngủ nổi. Tiếng thở đều đều của con bên cạnh khiến tim tôi quặn thắt. Con còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết níu chặt lấy mẹ như sợ bị bỏ rơi thêm một lần nữa. Nhìn con, tôi vừa thương vừa tự trách mình đã để con chứng kiến cảnh bố mẹ xô xát, cay nghiệt đến vậy.

Lần đầu tiên sau 7 năm làm vợ, tôi dám đối diện thẳng thắn với câu hỏi mà bấy lâu nay tôi luôn né tránh: Liệu cuộc hôn nhân này có còn đáng để níu giữ? Tôi nhận ra, điều khiến tôi sợ hãi không hẳn là cảnh một mình nuôi con hay bắt đầu lại từ con số không, mà là nỗi sợ ánh nhìn của thiên hạ, sợ điều tiếng làng xóm, sợ làm bố mẹ buồn thêm lần nữa.

Nhưng nếu vì những nỗi sợ ấy mà tiếp tục cam chịu, tiếp tục để con lớn lên trong bạo lực, trong sự kiểm soát và thiếu thốn yêu thương, thì có phải tôi đang ích kỷ với chính con mình?

Có thể tôi sai vì đã lén lút vay tiền, đã không đủ can đảm nói thẳng từ đầu với chồng. Nhưng tôi tin, không ai đáng bị đánh đập, sỉ nhục chỉ vì muốn lo cho cha mẹ ruột của mình một cái Tết tươm tất. Hiếu thảo không phải là tội lỗi. Và một người chồng thực sự yêu thương vợ con sẽ không bao giờ đặt vợ vào thế phải lựa chọn giữa chồng con và cha mẹ sinh thành.

Tôi chưa biết ngày mai sẽ ra sao, chưa biết mình sẽ bắt đầu lại bằng cách nào giữa thị trấn nhỏ bé này. Nhưng ít nhất, đêm nay tôi hiểu một điều: Tôi cần mạnh mẽ hơn, vì bản thân tôi và vì con.