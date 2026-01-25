Dọn nhà thuê dịp Tết kiếm thêm thu nhập tôi bất ngờ nhận món quà giá trị

Doanh nghiệp nhỏ nơi tôi làm việc gặp khó khăn về tài chính, suốt 2 tháng nợ lương nhân viên. Tôi buộc lòng xin nghỉ để ra ngoài tìm việc gì đó tranh thủ kiếm tiền trước Tết. Vì không muốn chồng thêm gánh nặng, tôi giấu nhẹm chuyện nghỉ việc ở cơ quan.

Tôi âm thầm lên mạng tìm người nhận giúp việc theo giờ. Chỉ đến cuộc điện thoại thứ hai tôi đã có người nhận đến dọn nhà. Công việc vất vả nhưng may mắn cô chủ của tôi là người lớn tuổi, tử tế và tôn trọng người lao động như tôi.

Thấy tôi chăm chỉ, thật thà, cô còn giới thiệu tôi cho người nhà, người quen nên tôi không lo thiếu việc, thu nhập cũng khá tốt. Tham công tiếc việc nhưng tôi chỉ dám nhận làm vào giờ hành chính, tức từ 8h đến 17h vì phải về đón con, cơm nước gia đình.

Sau khi công việc gặp trục trặc, tôi giấu chồng đi dọn nhà thuê để có thu nhập (Ảnh minh họa: Canva).

Cuộc sống của tôi dần vào ổn định. Chồng vẫn hằng ngày đi làm, mỗi tháng đều đặn đưa lương cho vợ, lâu lâu còn khoe tôi tiền thưởng dù không nhiều. Thấy anh bận rộn, lại hay phải về muộn nên tôi cũng chưa có dịp nào kể với chồng về công việc mới của mình.

Một ngày, khi tôi đang lau dọn thì cô chủ nhà gọi điện về nhờ tôi ra cửa nhận hộ đồ có người giao hàng tới. Tôi đeo nguyên đôi găng tay lao động bước ra mở cửa và chết sững trước dáng người quen thuộc.

Chồng tôi làm nhân viên văn phòng cơ mà, sao giờ lại trong trang phục của người giao hàng chuyên nghiệp đến đây? Theo phản xạ, chồng tôi cũng giật mình bước lùi về phía sau, một lúc mới bối rối hỏi: "Vợ đang làm gì ở đây?".

Nước mắt tôi trào ra không kiềm chế được. Hóa ra mỗi ngày chúng tôi đều giấu nhau, ra khỏi nhà từ sáng, vẫn áo quần, túi xách văn phòng. Những điều mà tôi cho là ổn định thực chất chỉ che dấu rất nhiều biến động.

Công việc của chúng tôi đều không ổn, nhưng vì người này sợ người kia lo lắng nên đối phương không hề hay biết. Thấy tôi cứ đứng khóc nức nở không thôi, chồng tiến lại gần ôm tôi vỗ về: "Không sao. Anh xin lỗi, tối về mình nói chuyện".

Một tiếng sau cô chủ nhà về tới. Cô nhìn tôi với ánh mắt khá lạ rồi hỏi: "Hôm nay ở nhà có việc gì không?". Tôi lễ phép trả lời không, thực tâm trong lòng tôi lúc đó đang rất ngổn ngang, xáo trộn.

Tôi thấy thương chồng, thương mình, vừa tủi thân, vừa buồn bã. Nhưng đây là chuyện cá nhân, tôi không nghĩ mình được quyền tâm sự ở đây. Cô chủ nhà thấy tôi không nói gì thêm lại càng hỏi tới: "Đừng giấu, tôi xem camera thấy hết rồi".

Tôi giật mình, cái mặt cứng đơ còn chưa biết trả lời thế nào thì cô chủ nhà lại lên tiếng: "Cô quý cháu, thương cái nết chăm chỉ, thật thà nên mới để nhà cho cháu dọn dẹp. Nhưng sáng nay cô thấy cháu ôm người đàn ông giao hàng ngay trước cửa nhà cô là không được".

Tôi hoảng hồn thanh minh liên tục và câu chuyện dần dần được hé mở. Tôi xúc động không nghĩ cô chủ nhà sang trọng, giàu có lại chịu khó ngồi nghe tâm sự của tôi. Bất ngờ hơn nữa là cô bảo tôi hôm nay để vườn cây cho cô tưới.

"Rửa tay đi, bữa nay về sớm đón con, nấu cơm cho chồng. Cháu may mắn vì lấy được người đàn ông đáng trân trọng", cô nói.

Sau đó cô rút ví đưa cho tôi một khoản tiền hậu hĩnh, còn nói đây chỉ là tặng riêng, Tết cô sẽ thưởng sau. Trên đường về tôi cứ nhớ mãi lời cô chủ nhà nói, cảm thấy cuộc sống này đáng yêu kỳ lạ.

Khi công việc không như ý, tiền không đủ trả nhà thuê, đã có lúc tôi buồn chán, tự ti, thất vọng. Tôi tự hỏi tại sao tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng mọi thứ lại không như mong muốn? Tôi trở nên dè dặt với cuộc sống, hoàn toàn thu mình với xung quanh.

Thế nhưng giờ phút này tôi lại thấy mình may mắn và hạnh phúc. Đúng là không thể tưởng tượng được. Đôi khi toàn bộ thế giới có thể thay đổi chỉ nhờ vào khoảnh khắc. Tôi xúc động nghĩ tới người chồng vững chãi, biết lo lắng, hy sinh cho gia đình.

Tôi biết ơn cô chủ nhà tinh tế, nhân từ. Tôi vui vì quanh tôi có quá nhiều điều tốt đẹp. Tiền không biết bao nhiêu là đủ, nhưng cuộc sống này đáng sống vì còn những người xứng đáng.