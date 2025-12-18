Đau đầu khi con trai 14 tuổi hôn bạn gái trong lớp

Khi đọc được những dòng tâm sự "Sốc khi phát hiện con gái lớp 10 giấu bao cao su trong cặp", tôi rất đồng cảm với người mẹ vì bản thân mình cũng đang rơi vào cảnh bế tắc như vậy.

Chúng ta làm cha mẹ, ai cũng mong con lớn lên vui vẻ, khỏe mạnh, trưởng thành đúng lứa tuổi. Nhưng có lẽ chưa bao giờ tôi cảm thấy mệt mỏi và bế tắc như lúc này, khi con trai tôi đang học lớp 8 (chưa tròn 14 tuổi) đã liên tục khiến gia đình phải đau đầu vì chuyện yêu đương sớm.

Mới 14 tuổi, con tôi và bạn gái cùng lớp đã thể hiện tình cảm quá đà (Ảnh minh họa: pexels).

Thời gian gần đây, cứ mỗi lần điện thoại tôi rung lên là y như rằng, đó là số của cô giáo chủ nhiệm gửi tin nhắn tới. Chỉ cần nghe câu mở đầu quen thuộc: “Chị ơi, em xin phép trao đổi một chút về cháu…”, là tôi đã thấy lòng nặng trĩu.

Cô cho biết, con trai tôi đã có tình cảm với một bạn nữ trong lớp và điều đáng lo ngại là hai đứa thường xuyên hôn nhau ngay giữa giờ ra chơi. Cô nhắc nhở nhiều lần, con cũng "dạ vâng" cho có, rồi đâu lại vào đó.

Tôi thật sự rất bối rối và lo sợ. 14 tuổi… tuổi đó ngày xưa tôi chỉ biết nhảy dây, vui đùa, chạy rong khắp xóm. Còn con bây giờ, sao mọi thứ lại thay đổi nhanh như vậy?

Không chỉ ở trường, mà khi về nhà, con cũng có những hành động khiến tôi rất hoang mang. Có lần dọn phòng, tôi phát hiện con lén xem những đoạn phim nhạy cảm. Nghĩ con chỉ tò mò ở tuổi dậy thì, tôi chọn cách nhẹ nhàng trò chuyện, giải thích rằng, đó là nội dung chưa phù hợp với lứa tuổi. Thế nhưng chỉ vài tuần sau, tôi lại thấy con giấu điện thoại dưới gối, mở khóa xem lén vào lúc nửa đêm.

Đỉnh điểm là một buổi tối tôi kiểm tra cặp sách của con trước khi đi ngủ. Giữa đống sách vở, bút thước, tôi thấy… một hộp bao cao su. Người tôi như đông cứng lại, tôi đau đớn tự hỏi, tại sao con đã làm chuyện người lớn khi còn quá nhỏ?

Sáng cuối tuần, tôi cố gắng bình tĩnh, dẫn con ra ngoài cà phê nói chuyện. Tôi nhẹ nhàng nói với con: “Mẹ nghĩ con còn quá nhỏ tuổi để sử dụng bao cao su. Mẹ đã thấy trong cặp con và mẹ rất buồn, con à!”

Lúc đó, con đỏ mặt tía tai giải thích: “Con mới mua thôi, chưa dùng tới. Bạn gái con bảo phải biết tự bảo vệ mình”.

Câu trả lời ấy không làm tôi yên lòng hơn. Tôi nói với con về giới hạn, về những rủi ro của việc yêu sớm, về những điều con chưa sẵn sàng đối mặt. Tôi cố gắng không quát mắng, không làm con cảm thấy xấu hổ. Tôi mong con hiểu, con vẫn còn quá trẻ để đụng vào những chuyện người lớn.

Nhưng con chỉ nghe cho có. Mắt nhìn tôi nhưng lại lơ đãng, tránh né. Cuộc trò chuyện kết thúc bằng cái gật đầu miễn cưỡng của con và tôi biết, con không thực sự tiếp thu.

Những ngày sau đó, mọi chuyện không khá hơn. Cô giáo vẫn gọi điện, con vẫn tiếp tục những hành vi thái quá trong chuyện yêu đương ở lớp. Tôi thực sự rơi vào trạng thái bất lực, chẳng biết lúc này nên cứng rắn hay mềm mỏng, nên áp dụng hình phạt hay tiếp tục lựa lời để sẻ chia. Bởi tôi hiểu rằng, càng nói nhiều, con lại càng khép mình hơn.

Tôi lo sợ sự áp lực từ gia đình và cô giáo sẽ khiến con phản ứng tiêu cực nhưng nếu im lặng, tôi lại lo con sẽ đi quá xa, vượt ngoài tầm kiểm soát của gia đình.

Làm cha mẹ chưa bao giờ khó như thế. Có lúc, tôi ngồi nhìn con ngủ mà nước mắt cứ trào ra. Con vẫn chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ đang lớn quá nhanh trong một thế giới thay đổi chóng mặt. Con đang bước vào tuổi dậy thì với vô vàn bối rối, tò mò và chịu ảnh hưởng từ bạn bè, mạng xã hội.

Tôi tự hỏi: Liệu tôi có vô tình tạo áp lực khiến con xa mình? Liệu tôi đã đủ tinh tế để hiểu con thực sự cần gì? Liệu cách giáo dục của tôi đã lỗi thời so với cuộc sống của con?

Không ai dạy chúng tôi cách làm cha mẹ của một đứa trẻ thời 4.0. Chúng tôi chỉ học bằng cách va vấp, sai rồi sửa, lo rồi lại lo hơn.

Giờ đây, tôi chỉ mong con mở lòng với bố mẹ, như một người bạn, một điểm tựa. Tôi không mong con trở thành học sinh hoàn hảo, chỉ mong con đủ hiểu biết để bảo vệ mình, đủ chín chắn để không làm tổn thương tương lai của chính con và cả bạn gái con.

Tôi biết, hành trình đồng hành cùng con sẽ còn rất dài. Nhưng chỉ hy vọng một ngày nào đó, con nhìn lại và hiểu rằng, tất cả những nỗi lo của bố mẹ đều xuất phát từ tình yêu và từ mong muốn duy nhất, rằng con lớn lên an toàn, đúng hướng, trở thành một người tử tế.

Còn hiện tại, tôi vẫn loay hoay, vẫn mệt mỏi, vẫn chưa tìm ra cách nào để chia sẻ cùng con. Xin mọi người có con trải qua giai đoạn này hãy tư vấn giúp tôi!

Minh Nhi