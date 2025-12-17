Đau đớn khi phát hiện chồng cài mật khẩu tin nhắn với đồng nghiệp nữ

Chiều nay, khi tôi vừa bước vào lớp đón con gái út, con đã chạy lại ôm lấy mẹ rồi hỏi bằng giọng lí nhí: “Mẹ còn giận bố không? Mẹ đừng giận bố nữa nhé… con buồn lắm”. Chỉ một câu nói ngây thơ của đứa bé 5 tuổi mà khiến tim tôi như bị ai bóp nghẹt.

Trẻ con có thể không hiểu hết chuyện người lớn nhưng chúng luôn cảm nhận rõ những xáo trộn trong ngôi nhà mình. Đứa lớn đang học cấp hai, đến giờ vẫn chưa hay biết gì nhưng tôi hiểu rằng, sớm có ngày con sẽ nhận ra sự lệch nhịp giữa bố và mẹ. Và đến một lúc nào đó, sự thật này cũng không thể giấu các con thêm được nữa.

Tôi đau đớn phát hiện ra anh cài mật khẩu tin nhắn của một người phụ nữ khác (Ảnh minh họa: News).

Tôi và chồng cưới nhau đã 14 năm. Từ hai bàn tay trắng, chúng tôi cùng nhau vượt qua những tháng ngày vất vả nhất để gây dựng một cuộc sống tạm đủ đầy: có nhà, có xe, có khoản tiết kiệm nho nhỏ. Hai đứa con gái khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Công việc của cả hai vợ chồng ổn định, thu nhập không cao nhưng đủ tạo dựng một gia đình được coi là êm ấm.

Nhìn lên chẳng bằng ai nhưng nhìn lại, chúng tôi từng tự hào vì đã nỗ lực đến mức có thể. Hai bên gia đình đều khen chúng tôi là vợ chồng biết sống, biết lo, biết nghĩ. Tôi cũng từng tin như vậy. Tôi tin vào hạnh phúc mình đang có, tin vào người đàn ông trầm tính, điềm đạm, yêu thương vợ con mà tôi đã lựa chọn.

Nhưng đến giờ, niềm tin đó đã sụp đổ, chỉ còn lại những khoảng trống đến nhức nhối bởi, đây đã là lần thứ ba tôi phải đối diện với sự phản bội từ người chồng mà mình đã yêu thương.

Lần đầu tiên, tôi bắt gặp tin nhắn biết anh đi "bóc bánh trả tiền". Khoảnh khắc đó cảm giác như trời sập ngay dưới chân. Tôi chết đi sống lại trong căn phòng nhỏ, chỉ biết ôm mặt khóc mà không hiểu vì sao người đàn ông của mình lại làm vậy. Nhưng rồi, tôi tha thứ. Tha thứ vì con, vì bố mẹ hai bên, vì nghĩ rằng ai cũng có lúc sai và quan trọng là anh đã hối lỗi.

Nhưng rồi đến lần thứ hai. Chỉ mới năm ngoái thôi, tôi lại phát hiện tin nhắn anh nói năng mập mờ với một đồng nghiệp nữ tên Tâm. Lần này, anh thề thốt đủ kiểu, nói chỉ là say nắng vì thấy người ta khéo léo, tài năng, chứ chưa đi quá giới hạn.

Tôi không còn tin trọn vẹn như lần đầu nữa nhưng tôi vẫn im lặng bỏ qua. Một phần vì tôi không muốn con thấy bố mẹ căng thẳng, một phần vì tôi hy vọng đàn ông đôi khi chỉ nhất thời, rồi sẽ quay lại đúng vị trí của mình trong gia đình.

Tôi còn nhớ thời điểm đó, chị bạn thân thiết của mình ôm vai tôi dỗ dành: “Tha thứ không phải vì mình yếu thế, mà vì mình muốn giữ gia đình”. Tôi nghe và cố tin vào điều đó.

Nhưng rồi, niềm tin mong manh ấy một lần nữa bị xé nát khi mọi chuyện lặp lại lần thứ ba. Cuối tuần trước, lúc cầm điện thoại của chồng, tôi vô tình thấy biểu tượng tin nhắn Zalo báo đỏ. Linh tính mách bảo, tôi thử gõ tên Tâm, cô đồng nghiệp mà trước đây anh từng “say nắng”. Quả đúng là hiện ra ảnh đại diện của chị. Nhưng điều khiến tôi run rẩy là tại sao cuộc trò chuyện giữa anh và chị ta lại được cài mật khẩu?

Không cần phải mở nội dung, chỉ chi tiết nhỏ đó đã đủ khiến tôi hiểu mọi thứ. Một người đàn ông không có gì phải giấu sẽ chẳng đặt mật khẩu riêng cho một người phụ nữ ngoài vợ mình. Tim tôi như vỡ nát. Không còn là sốc nữa, mà là sự vỡ vụn của tất cả những gì tôi đã cố gắng xây dựng, vá víu, níu kéo suốt bao năm.

Điều khiến tôi đau lòng là người chồng vốn hiền lành, người bố tận tụy của những đứa con tôi lại chính là người làm tôi tổn thương sâu nhất.

Anh vẫn chăm sóc các con, lo từng bữa ăn giấc ngủ cho chúng, vẫn đỡ đần mẹ con tôi mọi việc trong nhà. Nhưng việc anh là một người bố tốt không có nghĩa anh là người chồng chung thủy, một người chồng hết lòng yêu thương vợ.

Tôi vẫn còn trẻ, có công việc ổn định, thu nhập gấp đôi anh, luôn cố gắng cư xử chỉn chu trong đối nội đối ngoại, vậy mà cuối cùng vẫn không giữ được trái tim của người đàn ông đã cùng mình đi qua 14 năm cuộc đời.

Trong cơn tuyệt vọng, tôi không khóc lóc hay la mắng. Tôi chỉ nói với anh rằng, tôi muốn ly hôn. Anh không ký nhưng anh cũng không nói một lời giải thích, không níu kéo, không hỏi tôi cảm thấy thế nào.

Chính sự im lặng ấy khiến tôi đau hơn mọi lời thú nhận. Nó giống như một sự buông xuôi, một thái độ phó mặc: “Em muốn sao cũng được”. Khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng, mình không thể tiếp tục sống cạnh một người mà niềm tin đã cạn sạch. Và cuối cùng, tôi lặng lẽ nộp hồ sơ ly hôn đơn phương.

Đêm ấy, tôi nằm cạnh hai con mà lòng nặng trĩu. Tôi nghĩ về câu nói của con gái út lúc chiều, nghĩ đến ánh mắt lo lắng của bé lớn khi thấy mẹ thẫn thờ nhiều ngày liền. Tôi nghĩ đến 14 năm vun đắp, nghĩ đến những bữa cơm gia đình luôn đầy ắp tiếng nói cười, nghĩ đến hình ảnh người đàn ông từng nắm tay tôi trong lễ cưới, từng nói sẽ bên tôi cả đời. Và tôi tự hỏi: “Liệu mình có đang sai không?”.

Tôi kể mọi chuyện với chị đồng nghiệp. Chị chỉ im lặng ôm tôi rồi nói: “Em không sai. Em chỉ đang bảo vệ phần còn lại của mình”. Nhưng tôi vẫn không thể ngăn trái tim đau đớn. Bởi quyết định rời khỏi một cuộc hôn nhân chưa bao giờ là điều dễ dàng, đặc biệt khi ở đó còn có hai đứa trẻ.

Bây giờ, mỗi lần nhìn các con, tôi lại thấy mình mắc kẹt giữa hai nỗi đau: nếu ở lại, tôi phải sống trong day dứt; nếu rời đi, cha mẹ và con cái đều sẽ tổn thương.

Nhưng tôi không thể để các con lớn lên trong một gia đình mà người mẹ phải lặng lẽ nuốt nước mắt, còn người cha thì xem việc ngoại tình là điều bình thường. Tôi muốn con gái mình sau này hiểu rằng, phụ nữ phải được trân trọng, phải có quyền bước vào một hạnh phúc trọn vẹn chứ không phải chấp nhận một nửa yêu thương.

Tôi không biết rồi cuộc sống phía trước sẽ thế nào nhưng có lẽ, đôi khi người ta phải đủ dũng cảm để rời đi, dù trái tim đầy vết thương. Còn các bạn thì sao, nếu rơi vào trường hợp của tôi, các bạn sẽ lựa chọn ly hôn hay cố gắng ở lại vá víu hôn nhân để cho con một gia đình trọn vẹn?

Xin hãy cho tôi lời khuyên!

Minh Nhi