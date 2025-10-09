Đang "thân mật" với bạn gái, tôi bối rối khi cô ấy tiết lộ về tình trường

Tôi được bạn thân dạy cách tải ứng dụng hẹn hò. Nghĩ đây là trò tiêu khiển cho vui, tôi cũng mày mò tìm đọc những dòng giới thiệu trên ứng dụng, hy vọng tìm được điều thú vị. Ai ngờ, sự tò mò này dẫn tới mối quan hệ hết sức đau đầu.

Ban đầu chỉ là những tin nhắn qua lại giới thiệu bản thân, sở thích, tình trạng hôn nhân. Tôi và Thu hẹn gặp nhau tại quán cà phê trên phố. Thu xinh hơn trong ảnh, là người phụ nữ có cách nói chuyện nhẹ nhàng, đôi khi pha chút hài hước, dễ thương.

Thu lấy chồng từ rất sớm nhưng vợ chồng không hạnh phúc nên đã ly hôn cách đây 5 năm. Hiện tại, Thu nuôi một bé gái, còn con trai ở với bố. Buổi gặp đầu tiên rất thú vị. Chỉ là những câu chuyện phiếm nhưng để lại cho tôi ấn tượng về Thu rất tốt.

Sau hai lần gặp, Thu chủ động hôn tôi khi tôi chở em về. Sau đó, chúng tôi phát sinh có quan hệ với nhau. Quan điểm của Thu về giới tính rất thoáng. Em bảo: "Toàn người trưởng thành cả rồi, không cần mất thời gian vờn nhau như "mèo vờn chuột". Cứ "yêu" đi rồi sẽ biết ngay người kia có hợp với mình hay không?".

Tôi không biết mình có đang yêu đúng người hay không? (Ảnh minh hoạ: TD).

Quả thật về điểm này, khoan nói đến chuyện đúng sai, thực sự Thu khiến tôi bị ấn tượng mạnh. Hiếm có người con gái nào dám nói thẳng thắn về quan điểm sống một cách bộc trực như cô ấy.

Tôi phải thừa nhận, những phút giây "thân mật" đem lại cho tôi sự gắn bó với Thu nhiều hơn. Chúng tôi hợp nhau về nhiều khía cạnh. Thu mạnh dạn, cởi mở và cuồng nhiệt. Em nói thẳng tôi không phải người đầu tiên mà em yêu sau khi chấm dứt hôn nhân với chồng.

Em từng thử quen nhiều người nhưng khi thấy "chuyện kia" không hợp là chủ động chia tay ngay. Tôi hỏi: "Nhiều là bao nhiêu?". Thu trả lời: "6, 7, 8 gì đó, em không nhớ".

Mặc dù tôi không quá ngạc nhiên vì sự từng trải ở Thu đã nói lên điều đó, con số mà em thản nhiên nói ra vẫn khiến tôi bàng hoàng. Đàn ông ở tầm tuổi như tôi chắc cũng không dám vỗ ngực trải nghiệm nhiều cuộc tình như vậy. Biết tình trường của bạn gái, tôi có sự dè chừng hơn và bắt đầu quan sát Thu rất kỹ.

Tuy nhiên, càng quan sát, để ý, tôi càng nhìn ra Thu có nhiều ưu điểm. Từ ngày yêu tôi, Thu chính thức khóa tài khoản mạng xã hội nhằm cho tôi biết, em nghiêm túc với tôi. Đi làm hết giờ, Thu đều về nhà cơm nước, lo cho con. Đôi khi rảnh, tôi cũng qua nhà Thu ăn cùng.

Cô ấy giao thiệp với mọi người khéo léo, được lòng. Em tháo vát, nhanh nhẹn, biết điều, biết cách quan tâm, nấu nướng cũng khéo. Một hôm, Thu yêu cầu tôi trả lời nghiêm túc: Tôi có ý định cưới em hay không?

Nếu như tôi cưới em thì em sẽ chọn ở lại Việt Nam, sẵn sàng vì tôi mà bỏ đi nhiều dự tính trước kia. Nhưng nếu như tôi chỉ quen chơi bời để lấp chỗ trống thì Thu sẽ nhận lời cưới ông chủ nơi em đang làm việc. Sau đó, em sẽ theo chồng sang nước ngoài sống rồi từ từ đưa con gái sang sau.

Hóa ra trong lúc yêu tôi, Thu vẫn lấy lòng ông chủ ở nơi làm việc. Thu được ông chủ quý mến, cưng chiều. Còn tặng quà, nâng chức và hứa hẹn chỉ cần Thu gật đầu, ông ấy sẽ lập tức cưới.

Nói thật, tôi có ghen. Lúc đó, tôi đã nổi cáu và áp đặt cho Thu là kiểu đàn bà không ra gì, quen tôi còn lả lơi người đàn ông khác. Tuy nhiên, Thu không thanh minh nhiều. Thu chỉ một mực khẳng định, em chưa đi quá giới hạn với người đàn ông kia.

Có vài lần nhận quà nhưng đó là phần thưởng em xứng đáng được nhận vì em hoàn thành tốt công việc. Tất nhiên, tôi chẳng dại mà dễ dàng tin. Mọi điều chỉ từ phía Thu nói, còn tôi không dám chắc.

3 ngày nay, tôi giữ yên lặng, vừa để tôi có thời gian suy nghĩ, vừa muốn thử lòng người yêu. Nhưng tôi im lặng, Thu cũng im lặng. Tôi không biết trong lòng Thu tôi có quan trọng hay không nữa.

Về phía tôi, tôi thừa nhận là tôi nhớ em. Tôi muốn buông tay nhưng lại tiếc những ngày tháng vừa qua thật đẹp. Nhưng nếu cứ tiếp tục nhắm mắt yêu mà trái tim mỗi ngày đều vỡ vụn vì thiếu niềm tin thì cưới nhau về chắc cũng là chặng đường gian nan.

Nếu như tôi cưới nhầm một người không như tôi mong đợi thì sẽ ra sao? Tôi đang ở trong mối quan hệ biết rõ mình đang yêu người ta rất nhiều nhưng lại có cảm giác mình yêu phải người không xứng đáng.

Mọi người ơi, ở góc độ khách quan, có đúng là tôi đang yêu một người vừa thực dụng, vừa sống buông thả hay không?