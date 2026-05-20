Sự thật trong két sắt khiến tôi đệ đơn ly hôn chồng ngay trong đêm

Tôi năm nay 34 tuổi, hiện là giám đốc kinh doanh khu vực của một tập đoàn nước ngoài. Chồng tôi hơn tôi 3 tuổi, làm việc tại một viện nghiên cứu. 7 năm kết hôn, trong mắt bạn bè và họ hàng, tôi là người phụ nữ viên mãn.

Nếu xét về thu nhập, lương của tôi gấp khoảng 6-7 lần lương của anh. Mỗi tháng, tôi mang về không dưới 100 triệu đồng. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ lấy sự chênh lệch đó làm cớ để tự cao hay thiếu tôn trọng chồng.

Ngược lại, tôi luôn biết ơn anh vì nghĩ rằng anh là hậu phương vững chắc, điềm đạm, không rượu chè cờ bạc, giúp tôi yên tâm dốc sức cho sự nghiệp. Thế nhưng, mâu thuẫn âm ỉ nhất giữa chúng tôi lại luôn xoay quanh một chữ… tiền.

Dù tôi kiếm được nhiều tiền, cuộc sống của tôi lại vô cùng ngột ngạt bởi tính cách chi li, tằn tiện đến mức cực đoan của chồng. Anh luôn tự nhận mình là người biết nhìn xa trông rộng, lo nghĩ cho tương lai của các con, trong khi gán cho tôi cái mác đàn bà nông nổi, tiêu hoang.

Bất cứ món đồ nào tôi mua về nhà, từ chiếc váy mới, thỏi son, cho đến hộp thực phẩm chức năng biếu bố mẹ hai bên, anh đều nhăn mặt: “Em lại ném tiền qua cửa sổ đấy à? Kiếm được bao nhiêu xào hết bấy nhiêu thì sau này ốm đau lấy gì mà lo?”.

Để xoa dịu chồng và giữ hòa khí gia đình, tôi đồng ý với quy tắc do anh đề ra: Mỗi tháng, tôi giữ lại 30 triệu đồng để lo sinh hoạt phí toàn bộ gia đình và chi tiêu cá nhân, phần còn lại (khoảng 70-80 triệu đồng) sẽ chuyển khoản sang cho anh để gửi tiết kiệm vào một quỹ tương lai. Anh cẩn thận mua một chiếc két sắt lớn đặt trong phòng ngủ để cất giữ sổ tiết kiệm, vàng miếng và các giấy tờ quan trọng. Mật khẩu két sắt chỉ mình anh giữ vì lý do “để anh quản lý cho chặt”.

Suốt 5 năm ròng rã, tôi tin tưởng tuyệt đối. Tôi cắm mặt vào làm việc, đi sớm về khuya, dạ dày thường xuyên đau thắt vì những bữa ăn vội vàng trên xe để chạy kịp doanh số. Mỗi lần kiệt sức, tôi lại tự an ủi mình với ý nghĩ hai vợ chồng đang có một khoản tích lũy lớn. Tương lai của các con đã được bảo đảm.

Mọi chuyện có lẽ sẽ mãi chìm trong lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy nếu như tháng trước, bố ruột tôi không đột ngột phát hiện mắc bạo bệnh. Bác sĩ yêu cầu phải phẫu thuật gấp và sử dụng phác đồ điều trị tiên tiến nhất với chi phí dự kiến lên tới gần 1 tỷ đồng.

Gia đình bên ngoại neo người, tôi là chị cả nên dĩ nhiên phải đứng ra lo liệu. Tối hôm đó, tôi nói với chồng muốn rút 1 tỷ đồng để cứu bố. Đáp lại sự cuống quýt, lo âu của tôi, anh bỗng nhiên tái mặt, ấp úng lảng tránh: “Tiền... anh vừa gửi kỳ hạn dài rồi, giờ rút ra mất hết lãi. Em xem có vay mượn bạn bè được tạm không, vài tháng nữa đáo hạn rồi anh tính”.

Sự lạnh lùng của anh khiến tôi sững sờ. Bố tôi đang nằm giữa lằn ranh sinh tử, vậy mà anh lại xót vài chục triệu đồng tiền lãi? Lần đầu tiên trong mấy năm lấy chồng, tôi nổi điên, gào lên yêu cầu anh mở két sắt để tôi tự cầm sổ tiết kiệm ra ngân hàng thế chấp. Anh kiên quyết từ chối, thậm chí lấy cớ tôi đang mất bình tĩnh rồi bỏ đi uống bia với bạn đến tận khuya.

Linh tính của một người phụ nữ mách bảo tôi có điều gì đó không ổn. Bằng mọi giá, tôi phải biết trong chiếc két sắt đó đang chứa thứ gì.

Sáng hôm sau, nhân lúc anh đi làm, tôi thuê thợ khóa chuyên nghiệp đến nhà. Lấy lý do làm mất mật khẩu, tôi yêu cầu thợ dò mã mở két. Giây phút cánh cửa sắt nặng nề hé mở, tim tôi đập thình thịch.

Bên trong không có bất kỳ cuốn sổ tiết kiệm nào mang tên hai vợ chồng như tôi vẫn đinh ninh, cũng không có vàng miếng. Chỉ có vài cuốn sổ đỏ, hợp đồng vay vốn và một xấp giấy tờ chuyển tiền.

Tay tôi run lẩy bẩy khi lật từng trang giấy. Tất cả số tiền mồ hôi nước mắt tôi gửi anh 5 năm qua, tổng cộng hơn 4 tỷ đồng, đã được anh dùng để mua 2 mảnh đất ở ngoại thành. Cay đắng là, cả 2 cuốn sổ đỏ đều đứng tên mẹ ruột anh và em trai anh. Tuyệt nhiên không có một chữ nào dính dáng đến tên tôi.

Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, cảm giác bị phản bội, bị lợi dụng bóp nghẹt lấy cổ họng. Tôi đã nai lưng ra làm việc, chi li từng đồng mua sắm cho bản thân, nhẫn nhịn để anh chê bai là tiêu hoang, chỉ để anh mang tiền của tôi đi xây đắp cơ ngơi cho nhà nội.

Tối đó, khi anh về nhà và thấy chiếc két sắt mở toang, anh khựng lại. Không một lời xin lỗi, anh lập tức thay đổi thái độ, chuyển sang trách ngược tôi: “Cô tự tiện phá đồ của tôi? Tiền đó là do tôi quản lý, tôi mang đi đầu tư sinh lời cho nhà này chứ cho ai! Đất đứng tên mẹ tôi thì trước sau gì chả là của vợ chồng mình, cô tính toán ích kỷ thế à?”.

Ngay đêm hôm đó, tôi thu dọn hành lý, bế 2 đứa con rời khỏi ngôi nhà mà tôi đã từng dốc lòng vun vén. Đơn ly hôn đã được tôi ký sẵn để lại trên bàn, cùng với một tờ giấy ghi chú: “Tôi có thể tiêu hoang, nhưng tôi không bao giờ tiêu phí cuộc đời mình cho một kẻ ích kỷ và dối trá thêm một giây phút nào nữa”.

Giờ đây, khi ngồi trong bệnh viện chăm sóc bố đang hồi phục sau ca phẫu thuật (tôi đã vay mượn bạn bè và thế chấp căn hộ riêng của mình trước khi cưới để lo chi phí), tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường.

Cuộc chiến pháp lý đòi lại tài sản chắc chắn sẽ còn nhiều gian nan, nhưng tôi không sợ hãi. Tôi kiếm được tiền, tôi sẽ làm lại được. Quan trọng nhất là tôi đã mua được một bài học vô giá về sự tỉnh táo trong hôn nhân.