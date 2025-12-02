Đàn ông 28 tuổi ưa nhìn, công việc ổn định, vì sao không tìm được vợ?

Tôi sinh năm 1997, hiện sống cùng bố mẹ tại Hà Nội. Công việc của tôi là nhân viên văn phòng với mức thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng. Gần đây, gia đình giục tôi chuyện kết hôn rất nhiều lần. Tôi cũng nghe lời người thân, bạn bè đi xem mắt.

Gặp gỡ các cô gái, tôi không giấu giếm bất cứ điều gì về bản thân, thậm chí còn mô tả nó bằng những gạch đầu dòng một cách rõ ràng để hai bên hiểu về nhau. Tôi nghĩ đó là cách dễ tìm kiếm người phù hợp nhưng cho tới nay tôi vẫn chưa tìm được ai.

Nhiều chàng trai trẻ đang khó tìm được vợ vì lý do kinh tế (Ảnh minh họa: Wellavn).

Tôi cao 1,7m, ngoại hình không đẹp trai xuất sắc nhưng ưa nhìn, ưa sạch sẽ, dễ có thiện cảm với mọi người ở cái nhìn đầu tiên.

Tôi không có tật xấu gì lớn, chỉ hút thuốc lào, thỉnh thoảng tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè, tính cách hơi nhạt, hay suy nghĩ lung tung và không biết nấu ăn. Tôi cũng thấy bản thân không có nhiều tham vọng trong cuộc sống.

Mục tiêu duy nhất của tôi khi tìm vợ chỉ là tìm một người bình thường giống mình, một người có thể cùng tôi san sẻ nỗi cô đơn giữa lòng thành phố này. Nhưng mãi chưa có cô gái nào ưng ý tôi.

Vì vậy, tôi đem chuyện của mình để hỏi những người bạn, đồng nghiệp xung quanh xem có ai có cách nào tháo gỡ giúp tôi được không. Ấy vậy mà, ngay sau khi tôi chia sẻ những suy nghĩ trong lòng, tôi đã nhận về không chỉ sự cảm thông mà còn là những lời nhận xét thẳng... như dao cứa.

Một người bạn thân đã nói thẳng với tôi: "Mức lương 10 triệu đồng ở Hà Nội thì không thể gọi là ổn định được. Nếu có con, cuộc sống sẽ rất bấp bênh. Cậu nói hút thuốc lào nhưng lại ưa sạch sẽ là hai điều mâu thuẫn với nhau. Nếu thật sự ở sạch thì không nên hút thuốc dù là thuốc gì.

Còn nữa, cậu muốn tìm "người bình thường" nhưng lại không biết nấu ăn, trong khi kinh tế gia đình không cho phép thuê người giúp việc. Nếu cậu không thể cải thiện được khoản tài chính và không thay đổi thói quen, thì những mong muốn của cậu thật sự rất khó thành hiện thực".

Lời góp ý đó đã đánh trúng vào nỗi đau của tôi. Nhưng lời nhận xét của một đồng nghiệp lại còn khiến tôi suy sụp hơn.

Cô ấy nói với giọng mỉa mai: "Tôi khuyên cậu thật lòng, cậu nên sống một mình thì hơn. Không phải cậu không xứng với ai, nhưng với hoàn cảnh, tính cách và lối sống hiện tại, cậu phù hợp với cuộc sống độc thân hơn. Cuộc sống gia đình, vai trò trụ cột không phù hợp với cậu đâu.

Cậu lấy ai thì cũng sẽ làm cả hai người không hạnh phúc. Tôi không muốn cậu phải cô đơn, nhưng nếu cậu không thay đổi, cậu không nên lập gia đình".

Lời khuyên của cô đồng nghiệp đã thức tỉnh tôi. Tôi đã tìm kiếm một người vợ để thoát khỏi sự cô đơn, nhưng lại quên mất rằng hôn nhân đòi hỏi trách nhiệm, sự thay đổi và chí tiến thủ.

Sau khi được bạn bè phân tích, tôi hiểu rằng, tôi không thể đòi hỏi một người vợ "bình thường" và chấp nhận một cuộc sống hiện tại của tôi. Nhưng có biết bao nhiêu người đàn ông giống như tôi, ngay cả đồng nghiệp xung quanh tôi cũng vậy, chả lẽ họ không xứng đáng có được hạnh phúc?

Tôi hiểu rằng, tôi cần phải cố gắng thay đổi, bắt đầu từ việc học nấu ăn, tìm cách tăng thu nhập. Đây chính là con đường duy nhất để tôi thoát khỏi nỗi cô đơn và có được một cuộc sống gia đình hạnh phúc đúng nghĩa.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy chính bản thân mình "không có nhiều tham vọng". Đây chính là rào cản lớn nhất. Tức là tôi cần phải đặt sự tham vọng vào chính mình trong khi mình không thật sự có nó, để tìm kiếm được hạnh phúc.

Người lớn cũng khuyên tôi rằng, một gia đình không thể xây dựng chỉ bằng tình yêu nếu thiếu nền tảng kinh tế vững chắc, nhưng giữa thời buổi này, tìm được công việc tốt đâu có dễ.

Tôi cũng chỉ muốn sống một cuộc đời nhẹ nhàng, không xô bồ mà thôi. Vì sao người hiền lành, muốn sống không va chạm lại khó như vậy?